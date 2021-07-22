УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9111 відвідувач онлайн
Новини
4 101 27

Україна не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США і ФРН щодо "Північного потоку-2", - МЗС

Україна не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США і ФРН щодо

Українська сторона не залучалася до переговорів і погодження пакету домовленостей США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2". Тому наполягає на тому, щоб партнери відповідально поставилися до нейтралізації загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, попри те, що Україна не залучалася до переговорів, вона продовжує вести діалог щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи в цілому.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США і Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2", - додав Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України

Нагадаємо, вчора в Державному департаменті США заявили, що запропоновані Україною ідеї включили в текст угоди з Німеччиною.

А в Кремлі вже заявили, що лідери США і Німеччини не можуть вести переговори про продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговоримо з Німеччиною і США, як їхня домовленість щодо "Північного потоку-2" може зменшити ризики з безпеки для України, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7484) МЗС (4173) США (23417) Північний потік (2473) Ніколенко Олег (365)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
может пора клоуна увольнять - по причине полной не компетенции - такое прощать нельзя
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
+5
а до чого ось тут клоун?

Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2533
показати весь коментар
22.07.2021 12:55 Відповісти
+4
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 5161
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...ПП2 фіксує кінець принципу "нічого про Україну без України".
Київ і без того по суті було усунуто від обговорення проєкту, "сприяли" чому недолугі випади з Банкової в бік Берліна та Вашингтону. Увагу привернули, довіри не додали, проблеми примножили.
Після запуску "Північного потоку-2" ніякі санкції проти РФ не матимуть значення, окрім символічного. Як би не намагалися потім переключити увагу на економіку, з першим кубометром газу через ПП2 Кремль запустить пропагандистську атаку про слабкість, безпорадність і меркантильність Заходу, для якого "цінності не цінності", коли йдеться про гроші. А для України завершення ПП2 означатиме втрату ефективної гарантії від нових військових авантюр Кремля. Із санкціями чи без. https://gazeta.ua/blog/55458/pivnichnij-potik2-garantiyi-zahodu-dlya-********-yak-figovij-listok
показати весь коментар
22.07.2021 12:52 Відповісти
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 5161
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
Так трындели ж вроде ваши заокеанские партнеры о том, что постоянно консультировались с вами. Не?

https://censor.net/ru/news/3278497/ssha_aktivno_vzaimodeyistvovali_s_ukrainoyi_i_vklyuchili_predlojennye_eyu_idei_v_tekst_sovmestnogo_zayavleniya
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
Ну так трындеть - не мешки ворочать
показати весь коментар
22.07.2021 13:46 Відповісти
Коли лохів розводять, то ніхто їх думки не питає.
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
может пора клоуна увольнять - по причине полной не компетенции - такое прощать нельзя
показати весь коментар
22.07.2021 12:53 Відповісти
а до чого ось тут клоун?

Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2533
показати весь коментар
22.07.2021 12:55 Відповісти
Не українці, а зеленці.
показати весь коментар
22.07.2021 13:00 Відповісти
так - однозначно - так
показати весь коментар
22.07.2021 13:03 Відповісти
ні, саме українці
цивілізовані білі люди не будуть розбиратись, хто там з цих папуасів за Зе, а хто за По
показати весь коментар
22.07.2021 14:28 Відповісти
цапа - у нас демократия - переизберем другого - вам не понять - а на фото - зебил сидит это да согласен)))) мы проиграли сражение из за дебила зеленого и К - но не войну
показати весь коментар
22.07.2021 13:02 Відповісти
до чого тут демократія, бовдур?
не має значення, кого ти там наобираєш - це ставлення до України в цілому
звикай
показати весь коментар
22.07.2021 14:22 Відповісти
Без меня меня женили.
Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 2425
показати весь коментар
22.07.2021 12:56 Відповісти
А кого ж там привлекать?! Дебила зельцмана или агента козыря?! Или паяцев квартальных?!
показати весь коментар
22.07.2021 12:56 Відповісти
Та, краще вже лошари би замовкли, а то богатi дядi i те, не дадуть що наобiцяли.
показати весь коментар
22.07.2021 12:57 Відповісти
А есть у кого спрашивать? Один клоун, второй рашистский агент, третий просто дурачек, четвертый марионетка..
показати весь коментар
22.07.2021 12:58 Відповісти
Переговоры - это когда "привлекаются" !
Если не привлекают, значит ты предмет торгов.
показати весь коментар
22.07.2021 12:59 Відповісти
І ВАЗеленський, напередодні зустрічі Байдена з Меркель, до Германії "НЕ" літав.
Ось так нас тягнуть в китайський мордор.
показати весь коментар
22.07.2021 13:00 Відповісти
У зеленых гуманоидов ещё целых 3 года есть затариться валежником или обрасти шерстью на зиму...ну ещё запастись какашками кидаться в бубочку,хотя вряд ли он тут задержится)))
показати весь коментар
22.07.2021 13:00 Відповісти
Не привлекалась, не состояла, не..., не..., не...Украина не привлекалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и ФРГ по "Северному потоку-2", - МИД - Цензор.НЕТ 4213
показати весь коментар
22.07.2021 13:02 Відповісти
Україна не залучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США і ФРН щодо "Північного потоку-2", - МЗС - Цензор.НЕТ 1920
показати весь коментар
22.07.2021 13:07 Відповісти
А з ким говорити? З тупим кловуном, агентом Єрмаком чи прихвостнем Кулебою? Світ вже зрозумів з ким має справу. А здєлалі це всє вмєстє.
показати весь коментар
22.07.2021 13:12 Відповісти
Та лана, зеукр сторона.. На переговорах. Не привлекалась?))) Привлекалась напитки разносить)
показати весь коментар
22.07.2021 13:16 Відповісти
Кого ещё американцы не сдавали?
А с сирийскими курдами они советовались?
Интересовались мнением афганцев?
То же самое втюхали грузину в 2008 году начина "Перезагрузку" с Медвелевым.

Авторы (перерезагрузки) всё те же. Обама, Клинтон, Байден.
Амеры всех кинут. А сами канут.
показати весь коментар
22.07.2021 13:26 Відповісти
Если президент страны - тупорылое цирковое чучело, то и результат его международной политики будет ничтожным. зебилоиды, я вас поздравляю, вы сделали сп-2 вместе!
показати весь коментар
22.07.2021 13:34 Відповісти
Ось за що я найбільше ненавиджу епоху найвеличнішого лідера **********,
так це за її смутну одноманітність.

Раніше ж ми як жили? Весело!
- Порошенко напився.
- Порошенко збив шапку з дівчинки.
- Порошенко вижрал весь борщ у сім'ї військовослужбовця.
- Порошенко вбив свого брата. І з'їв.
- Порошенко втік.
- Порошенко ще не втік, але все одно підозріло.
- А чому Порошенко не втік?

Добре було. Їжа для розуму і серця.

А тепер що? Кожен день одне й теж.
- зеленський обі@рався.
- зеленський зганьбився.
- зеленський осоромився.
- зеленського не запросили ....
показати весь коментар
22.07.2021 13:39 Відповісти
Все идет к тому, что Украина развернется к рашке. Какой смысл дальше вести проевропейскую политику ? В принятии в ЕС и НАТО уже прямо отказали, помощи никакой нет, инвестиций нет, северный поток построили, постоянное удорожание жизни, новые долги. Коррупция уже не только своя, теперь и западное ворье паразитирует в набсоветах, и на зеленых тарифах.Такое впечатление что майдан поддерживался западом только с целью подороже продать Украину.
показати весь коментар
22.07.2021 14:27 Відповісти
 
 