Загроза від отруйних відходів МГЗ в 40 разів вище, ніж під час Угорської катастрофи, - ЗМІ

Постраждалі від отруйних відходів виробництва Миколаївського глиноземного заводу - червоного шламу, - намагаються врятувати регіон від найбільшої техногенної катастрофи, але Міністерство юстиції стало на сторону опонентів.

Чиновники не хочуть звертати увагу на те, що потенційна загроза від сховищ червоного шламу на півдні країни - в 40 разів вище, ніж під час катастрофи, що сталася в Угорщині 11 років тому. Про це пише "РБК-Україна" в статті "Пустеля в Причорномор'ї: чи вдасться запобігти екологічній катастрофі від діяльності МГЗ".

Видання наводить дані про аварію на угорському підприємстві в м. Айка, де через руйнування бетонних стін сховища глиноземного заводу вилилося 1 млн 100 тисяч кубометрів рідкого червоного шламу. Дев'ять людей загинули, понад півтори сотні отримали отруєння та опіки. Загальна площа ураження отруйною речовиною становила 40 кв. км, рідкі отрутохімікати затопили 400 приватних будинків. Із зони лиха були евакуйовані 7000 осіб. Пізніше їх переселили в інше місце, а вдома, в яких жили потерпілі, довелося знести - територія стала непридатна для проживання.

Згідно з інформацією "РБК-Україна", завод, на якому сталася аварія, був оштрафований на $ 647 млн ​​за екологічні збитки, а компанію, яка була винна в катастрофі, в результаті націоналізували.

У статті вказується, що небезпека для Миколаєва у багато разів вище, ніж те, що сталося в Угорщині. У сховищах накопичилося близько 44 млн кубічних метрів червоного шламу - в 40 разів більше, ніж в угорському Айке.

Проте, Міністерство юстиції в суперечці між МГЗ і постраждалими стало на бік власників заводу. Воно вирішило покарати експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які встановили моральну шкоду постраждалих від забруднення екології червоним шламом. А міністр юстиції Денис Малюська назвав постраждалих активістів "екорейдерами".

Нагадаємо, в травні Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації "Стоп Шлам" про стягнення 9,2 млрд грн з ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" за заподіяння шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю жителів.