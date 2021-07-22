Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції". ВIДЕО
Суд задовольнив скаргу активістів "Руху опору капітуляції" і зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за статтею 111 (держзрада) через зрив затримання "вагнерівців".
Про це Рух опору капітуляції повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за ст. 111 (Державна зрада) щодо Зеленського і його оточення", - йдеться в повідомленні.
"Вагнергейт" - суд задовольнив скаргу щодо бездіяльності ДБР у справівагнергейту. Шевченківський районний суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність Державного бюро розслідувань і зобов'язав його відкрити виробництво за статтею 111 "Державна зрада". Рішення оскарженню не підлягає.
Тепер має розпочатися розслідування за фактом державної зради - зриву операції із затримання "вагнерівців" через витік інформації від чиновників.
Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. Рух опору капітуляції надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі ", - додали активісти.
Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".
Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".
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Немного не по теме, а около ее, что было в Грузии.
У Молдове президент Майя Санду - настоящая железная леди.
Так еще никто не ставил раком бубочку :
Санду в маске, оставив у входа свою делегацию,
бросив портфель помощнице, не садясь спросила глядя на Зеленского "Где Чаус?"
Ответить попытался Ермак, но Санду даже не обратив на него внимания обратилась к Кулебе, примостившемуся на самом краю стола - "А ты кто у них? Министр иностранных дел, или тряпка?". Кулеба промолчал.
Усевшись за стол, Санду минут пятнадцать ровным голосом чеканит все, что о них думает. О российских войсках, которые ездят в Приднестровье через Украину, про электроэнергию, которую поставляет Украина Приднестровью, про контакты Ермака с Красносельским, ну и "деле Чауса".
"Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
"Я пришла сюда, потому что уважаю Украину и ее народ. И я буду делать все, чтобы сохранить это взаимное уважение, но иметь дело с вами не желаю. Все вопросы - официально, под документы и протокол. И так будет до решения всех вопросов.".
Далее со стороны украинской делегации последовало то, что описывать мы не желаем. Нам просто стыдно за страну.
Вся встреча - около тридцати минут.
Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины.
В связи с бурной дискуссией по поводу нашего сообщенияhttps://censor.net/ru/news/3278689/korabelnaya_gruppa_vms_ukrainy_osuschestvila_perehod_chernym_morem_v_gruzinskiyi_port_poti_fotoreportaj
наше первое сообщение по этой теме опубликованное в Твиттере
https://twitter.com/tZEinform/status/1417189800340332549
раз высрали - идем по ОП-е - идет Данилюк с бумагами - посмотрели из-за плеча, похихикали
и вот я подумал - кого они намахать пытаются? та слепой бомж бы их уже вычислил 500 раз
так шо это какие-то казачки
карикатуры невинные на бубенца с выставки карикатуриста удаляют - вы еще верите в зеленые суды и их приговоры?
ну верьте дальше...
хотя на 412 грн я напр. мог бы 8 дней пить крепкие напитки, так шо деньги нормальные - пусть спасиб* скажет шо ваще хоть шото дают)
Какая ценность в вагнеровцах,а никакой,простые наёмники,каких в мире тысячи и никто за ними не гоняется.Да, 5 или 6 воевали в лугандоне и могут быть свидетелями чего-то,но это не повод для захвата самолёта и с момента начала "принудительной"посадки трактовалось бы как терроризм.
Турки участвовали,так могли бы спокойно упаковать в автобус прямо в Стамбуле.
Сама цель операции не ясна,где она должна была закончится ,в Киеве или Минске.
А следствие необходимо и все виновные должны быть наказаны.
причем тут Люся или Вася, если он логично сказал. - 30 убийц поняв шо "будут брать" - поднимут тебе лапки в сторону небесной тверди, да?