Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "Держзрада" щодо Зеленського і його оточення, - "Рух опору капітуляції". ВIДЕО

Суд задовольнив скаргу активістів "Руху опору капітуляції" і зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за статтею 111 (держзрада) через зрив затримання "вагнерівців".

Про це Рух опору капітуляції повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження за ст. 111 (Державна зрада) щодо Зеленського і його оточення", - йдеться в повідомленні.

"Вагнергейт" - суд задовольнив скаргу щодо бездіяльності ДБР у справівагнергейту. Шевченківський районний суд задовольнив нашу скаргу на бездіяльність Державного бюро розслідувань і зобов'язав його відкрити виробництво за статтею 111 "Державна зрада". Рішення оскарженню не підлягає.

Тепер має розпочатися розслідування за фактом державної зради - зриву операції із затримання "вагнерівців" через витік інформації від чиновників.

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Спільними зусиллями ми добились проміжного успіху. Попереду у нас багато роботи. Рух опору капітуляції надалі тримає справу на контролі. Рухаємося далі ", - додали активісти.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".