Норми Закону про підтримку виробництва електроенергії з альтернативних джерел не виконані взагалі або реалізовані частково через рік після ухвалення, - Буславець

21 липня минулого року Верховна Рада ухвалила Закон України щодо вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (№ 810-ІХ).

Про це нагадує на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук ексміністерка енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, обумовлені в Законі домовленості передбачали зниження "зеленого" тарифу (до того ж - для вже побудованих об'єктів!) на 15% - 48% (СЕС) і 7,5% (більшість ВЕС), скорочення термінів введення СЕС в експлуатацію в межах моделі "зеленого" тарифу, посилення відповідальності за створені виробниками з ВДЕ небаланси, а також - удосконалення аукціонної системи підтримки.

Буславець підкреслює, що для українських споживачів економія від ухвалення Закону № 810-ІХ становила приблизно 6 млрд гривень щорічно і понад 2 млрд євро до 2030 року. При цьому, з боку держави не передбачалося додаткових зобов'язань, потрібно було гарантувати незмінність умов підтримки для вже реструктурованих об'єктів, забезпечити своєчасну поточну оплату за "зелену" енергію і погасити до кінця 2021 року накопичені борги.

Крім цього, вона стверджує, що через рік після ухвалення цього Закону його впровадження в життя явно гальмується.

На думку Буславець, у межах впровадження Закону є низка позитивних зрушень, таких як кардинальне поліпшення рівня розрахунку ДП "Гарантований покупець" з виробниками за "зеленим" тарифом, фактична імплементація зниженого з 01.08.2020 зеленого тарифу, встановлення додаткової надбавки для об'єктів з високою локалізацією обладнання, надання права "гарантованому покупцю" здійснювати продаж зеленої енергії за двосторонніми договорами, об'єкти відновлюваної енергетики почали нести відповідальність за створені ними небаланси.

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"Водночас, можна констатувати, що низка норм Закону або не виконані взагалі, або їх виконання ще не завершено", - додала Буславець.

За її словами, не вдалося забезпечити 100% розрахунок за вироблену "зелену" електричну енергію. Частка поточних розрахунків гарантованого покупця у 2021 році знаходиться на рівні 70-93%, а заборгованість 2020 року погашено лише на 26% із запланованих 40%.

"Фінальна версія Закону передбачає співфінансування "гарантованого покупця" з державного бюджету в обсязі не менше 20% від товарної продукції на відповідний рік. Керуючись цією нормою, НКРЕКП на 2021 рік було встановлено занижений тариф на передачу електричної енергії, який не покривав обґрунтованих видатків "гарантованого покупця". При цьому, відповідних коштів у державному бюджеті на 2021 рік Верховною Радою також не було передбачено. Потенційно така ситуація може призвести до подальшого зростання заборгованості перед виробниками з ВДЕ ще на +11 млрд грн", - пише Буславець, додаючи, що до держбюджету на поточний рік також був закладений механізм випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ.

Також не були запущені "зелені" аукціони і не був представлений урядовий законопроєкт, який би дозволив виробникам з ВДЕ самостійно продавати електричну енергію на ринку й отримувати відповідну надбавку.

Також Буславець стверджує, що після доопрацювання у ВР до законопроєкту було внесено норму, яка надавала пільги зі сплати тарифу на передачу для окремих підприємств так званої "зеленої металургії".

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Крім цього, через поправки народних депутатів було піднято граничний "зелений" тариф для об'єктів ВДЕ, побудованих до 1 липня 2015 року. В остаточній редакції "планка" зросла до 24,6 євроцентів за кВтг, що знизило економічний ефект на суму майже 400 млн грн на рік.

"Незважаючи на ці недоліки, я переконана, що прийняття Закону 810-ІХ це суттєвий, навіть не крок, – стрибок в напрямку стабілізації ситуації в сфері ВДЕ. І у разі його належної імплементації існують всі можливості забезпечити сталий довгостроковий розвиток відновлюваної енергетики, який дозволить збалансувати інтереси інвесторів, держави та споживачів електричної енергії", - підсумувала вона.