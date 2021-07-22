Представник президента Польщі Спихальський про заяву США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Маємо справу з перемогою Росії
Перемогою Росії назвав представник президента Польщі Блажей Спихальський ситуацію навколо "Північного потоку-2".
Про це він сказав у четвер в ефірі третьої програми Польського радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо йдеться про будівництво цього газопроводу, то практично ми маємо справу з перемогою Росії. Завдяки цій інфраструктурі Росія отримуватиме вигоду, впливаючи на європейський ринок газу, і насамперед вона зароблятиме на цьому", - сказав він.
При цьому Спихальський зазначив, що позицією щодо "Північного потоку-2" "Німеччина порушує європейську солідарність".
Напередодні США і ФРН повідомили про досягнення домовленостей щодо теми "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ використовуватиме поставки енергоносіїв для тиску на інші країни.
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Байден пішов на поступки німцям , а не кацапам .
ОНА УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ.
Хочет умереть оплёванной но при деньгах (и в рублях).
Гобсек, мальчиш-плохиш, баба Яга - всё давно описано.
А в Німеччині керує функціонер штазі - коліжанка путіна по КДБ.