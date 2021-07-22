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Представник президента Польщі Спихальський про заяву США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Маємо справу з перемогою Росії

Представник президента Польщі Спихальський про заяву США і ФРН щодо

Перемогою Росії назвав представник президента Польщі Блажей Спихальський ситуацію навколо "Північного потоку-2".

Про це він сказав у четвер в ефірі третьої програми Польського радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо йдеться про будівництво цього газопроводу, то практично ми маємо справу з перемогою Росії. Завдяки цій інфраструктурі Росія отримуватиме вигоду, впливаючи на європейський ринок газу, і насамперед вона зароблятиме на цьому", - сказав він.

При цьому Спихальський зазначив, що позицією щодо "Північного потоку-2" "Німеччина порушує європейську солідарність".

Напередодні США і ФРН повідомили про досягнення домовленостей щодо теми "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ використовуватиме поставки енергоносіїв для тиску на інші країни.

Також читайте: Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України

Автор: 

Німеччина (7484) Польща (8629) США (23417) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+11
Полякам слід віддати належне. Під час будівництва ПП-2 вони не займались самозаспокоєнням і регулярним "дякуванням" Європі і Штатам, а як могли боролись проти. Проте результат був відомий - бабло завжди перемагає.
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22.07.2021 13:17 Відповісти
+5
Бабло побєждаєт зло!
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22.07.2021 13:14 Відповісти
+5
... Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны... Это про какие меры идет речь? Выражать глубокую озабоченность?
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22.07.2021 13:22 Відповісти
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росия вперде
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22.07.2021 13:13 Відповісти
Тобі весело ? Радієш разом з кацапами ? .
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22.07.2021 13:21 Відповісти
а что мне грустить? Это бубочка всё просрал. Да и хрен с тем транзитом. Будем сильнее значит!!!
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22.07.2021 13:26 Відповісти
Я розумію що він просрав , але не розумію твоєї веселої іронії з приводу паРаші ! .
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22.07.2021 13:36 Відповісти
потому что нету у росии никаких побед. есть мнимое величие и не более. И пока газ не пошел по трубе, ни о какой победе не может идти речи. Так что пока что, таки да, расия вперде
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22.07.2021 13:38 Відповісти
профукав телепко все що можна, зебіли також можете "святкувати" -робили ж разом з телепеньком Представник президента Польщі Спихальський про заяву США і ФРН щодо "Північного потоку-2": Маємо справу з перемогою Росії - Цензор.НЕТ 9873
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22.07.2021 13:39 Відповісти
Жора Байден прогнулся. А как дышал...
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22.07.2021 13:14 Відповісти
Так животворящий же.
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Бабло побєждаєт зло!
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22.07.2021 13:14 Відповісти
_Сам то понял что ляпнул? Думать перед говорить не твоё? Зло с баблом побеждает, торжество антилюдей.
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Ти з якої палати, чудо? Какіє антілюді? Ти о чьом?
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23.07.2021 10:21 Відповісти
Все вірно сказав пан Спихальський. Тільки нашому кварталу його висловлювання як горохом об стіну-до спини, коротше (
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22.07.2021 13:16 Відповісти
Новости о СП2 заполонили информационный простор буквально с пол года назад. До этого, когда он был в процессе строительства, все было спокойно: встречали Мрии, строили дороги о побеждали корону. Глупо махать кулаками и дуть щеки после драки.... И это не победа раисы, а очередной провал зеленого чмошника.
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Вова думав шо - всьо само рассосьоцца .. Вова не вчився міжнародної дипломатії , він вчився бринькати піпеткою на роялі ! Тому , які можуть бути до нього претензії . Всі претензії до бидла , яке обрало Вову .
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22.07.2021 13:28 Відповісти
Смешно стало после "Вова думав".... А рассосаться могла только Мандель....
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22.07.2021 13:36 Відповісти
Ну тоді - Вова думав що - він думає .
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22.07.2021 13:45 Відповісти
Тоже нестыковка. У него, по ходу, эта функция отключена заводом-производителем.
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22.07.2021 13:47 Відповісти
правильно пишешь, клоуну дали лисапед и текст нового сериала, клоуну побарабану где работать, проблема в быдле которое поверило в астАнАвлю вАйну пАнижу тарифы в три раза я твой вырок и прочий театральный бред.
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23.07.2021 09:04 Відповісти
Полякам слід віддати належне. Під час будівництва ПП-2 вони не займались самозаспокоєнням і регулярним "дякуванням" Європі і Штатам, а як могли боролись проти. Проте результат був відомий - бабло завжди перемагає.
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22.07.2021 13:17 Відповісти
Поэтому, пришла пора всем Центрально-европейским и некоторым Восточно-европейским странам создавать свой союз и наконец заявить о своей субъектности.
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22.07.2021 14:07 Відповісти
Это все слова.. Все они сильно зависят от денег ЕС.
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22.07.2021 15:54 Відповісти
... Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны... Это про какие меры идет речь? Выражать глубокую озабоченность?
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22.07.2021 13:22 Відповісти
Озабоченность, глубокая озабоченность, крайне глубокая озабоченность и наконец, но я думаю до таких крайних мер дело не дойдет - возмущение!
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22.07.2021 13:32 Відповісти
это сииильно напоминает " обеспокоенность " ту шо заложена в будапештском меморандуме ... история повторяется и лохов продолжают разводить..
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22.07.2021 14:01 Відповісти
мера будет одна - бабка меркель идет на пенсию через месяц, место в совете пердёжпрома уже забронировано.
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23.07.2021 09:07 Відповісти
ну не совсем победа России. Это скорее совместная немецко-российская победа. Без немцев ничего этого бы не было. Но полякам конечно неприятно. Два их традиционных геополитических врага объединились... Но еще есть Англия.
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22.07.2021 13:22 Відповісти
Тak jest…
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Ну шо неЛохи !?" Бидон прыдйде - порядок навыде !?".. Навел уже поц старый - подготовка к полномасштабной войне с русней вошла в завершающую стадию и Зепоцы кста в этом ему помогают !!!
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22.07.2021 13:24 Відповісти
А хто порядок наведе?
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22.07.2021 13:34 Відповісти
ну как кто !? - виктор хфедоровичь конечно !? хм.. а ты о ком подумал эрудит ?!
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22.07.2021 13:37 Відповісти
очінь садіржатільний атвєт. чіста па русскі.
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22.07.2021 13:54 Відповісти
ну дык.. я не могу сложить пазл за тех кто не знает как его складывать..
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22.07.2021 14:06 Відповісти
Выходит Путин запугал Байдена своими маховыми ракетами. Последний противопоставить ничего не может. И старичок прогнулся.
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Для Байдена это уже вторая перезагрузка с РФ за последние 10 лет (а за всю его карьеру - третья) - думаю, дед на "старость" заработал.
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22.07.2021 13:36 Відповісти
Старічок прогнувся Німеччині , а не ***** .. Трубу закортіло німцям , якби не вони , не їхня впертість , кацапи не побудували б і метра СП2 .
Байден пішов на поступки німцям , а не кацапам .
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22.07.2021 13:42 Відповісти
"Когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Европы" (с)
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22.07.2021 13:26 Відповісти
сп-2 - это не победа, парашии. Победа парашии - это избрание инфантильного идиота зеленского президентом Украины. Все остальное - это следствие правления тупоголового клоуна, который дорвался до корыта с единственной целью - разграбить страну и отдать ее нищую и беспомощную на оккупацию рашистам.
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22.07.2021 13:27 Відповісти
и с большой кучей говна Украине от ивропы и амнрики
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Не "Германия", а конкретно шиддовка Меркель.
ОНА УСТРАИВАЕТСЯ НА РАБОТУ.
Хочет умереть оплёванной но при деньгах (и в рублях).
Гобсек, мальчиш-плохиш, баба Яга - всё давно описано.
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22.07.2021 13:34 Відповісти
Оце таки воны европейськи циности за яки гынуть и зараз украинци фюрерша и путлер одне циле и шо ж це за любов миж нымы як у сталина и гитлера
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22.07.2021 13:35 Відповісти
Вони чоловік і жінка похилого віку, але колись вони були молодими шпигунами-коханцями
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22.07.2021 13:41 Відповісти
Європейські цінності нікуди не поділись - дивимось на Англію.
А в Німеччині керує функціонер штазі - коліжанка путіна по КДБ.
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22.07.2021 13:45 Відповісти
Не дивно за Германію і Муркель, але вражає США і Байден!
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26.07.2021 10:42 Відповісти
 
 