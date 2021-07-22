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Новини Агресія Росії проти України
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В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж

Минулого тижня учасник NAUDI компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провели чергові випробування уламково-фугасного снаряда калібру 155 мм для самохідної артилерійської установки "Богдана".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба NAUDI.

Зазначається, що новий снаряд відповідає стандартам НАТО і є ініціативною розробкою компанії "Рубін", виконаною за рахунок власних оборотних коштів без бюджетного фінансування.

Снаряд для "Богдани" виготовлений з української сталі, оснащений високоякісною вибуховою речовиною виробництва Павлоградського хімзаводу і не містить будь-яких імпортних компонентів.

В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 01

У мажах статичних випробувань нового снаряду перевірено фугасну та уламкову дію, а також безпеку у разі падіння з висоти. Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО.

В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 02

"Своєчасна розробка, випробування і запуск серійного виробництва українських снарядів для нової САУ дозволить зміцнити незалежність нашої країни в питаннях забезпечення обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 03

Зазначається також, що компанія "Рубін-2017" готова до наступних етапів випробувань нового снаряда: "Справа за малим – зломити опір чиновників Міноборони, які взяли курс на блокування українських виробників і закупівлю імпортного мотлоху за непрозорими схемами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 04

Довідка: САУ "Богдана" – перший зразок важкого озброєння натовського калібру, розроблений і вироблений в Україні. Наразі САУ проходить державні випробування.

В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 05
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 06
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 07
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 08
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 09
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 10
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 11
В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ Богдана 12
Фото: сайт NAUDI

Автор: 

боєприпаси (2297) випробування (404)


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Топ коментарі
+21
Надо было там москалей живых к столбам привязать и посмотреть чо с ними было бы, а то на листах металла как-то не репрезентативно
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22.07.2021 13:19 Відповісти
+16
Молодці,вітаю всіх причетних до успішного випробування. Так тримати! Слава Україні 🇺🇦!
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22.07.2021 13:21 Відповісти
+13
Ну и толку от этих испытаний?! Нептун, гром2 уже успешно испытывали, но ни одного полка с нептунами в ВСУ за последние два года в Украине так и не появилось. Не появится полки с "богданами" пока кацапский калоборант зеленский президент этой страны!
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22.07.2021 13:22 Відповісти
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Надо было там москалей живых к столбам привязать и посмотреть чо с ними было бы, а то на листах металла как-то не репрезентативно
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22.07.2021 13:19 Відповісти
И снегирей, снегирей побольше....
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22.07.2021 13:42 Відповісти
И мальчика, мальчика в трусиках! И девочку, строительной пеной задутую!
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22.07.2021 15:34 Відповісти
Молодці,вітаю всіх причетних до успішного випробування. Так тримати! Слава Україні 🇺🇦!
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22.07.2021 13:21 Відповісти
Ну и толку от этих испытаний?! Нептун, гром2 уже успешно испытывали, но ни одного полка с нептунами в ВСУ за последние два года в Украине так и не появилось. Не появится полки с "богданами" пока кацапский калоборант зеленский президент этой страны!
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22.07.2021 13:22 Відповісти
Ты разве не рад, что Порошенко свои пушки пропихнул?)))
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22.07.2021 21:08 Відповісти
це - пречудово! вітаю!
але ж ми знаємо, що між випробуванням і надходженням у бойові частини - прірва
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22.07.2021 13:27 Відповісти
Совершенно солидарен. Эту пропасть нам в нынешних условиях не преодолеть.
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22.07.2021 15:35 Відповісти
Отмечается также, что
компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового
снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны,
которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку
импортного хлама по непрозрачным схемам".
Может лучше их всех на полигон в качестве мишеней?
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22.07.2021 13:28 Відповісти
Ну хоть какой-то позитив...
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22.07.2021 13:29 Відповісти
Був один снаряд і той спалили.
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22.07.2021 13:35 Відповісти
Придурок....это всё.
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22.07.2021 13:43 Відповісти
Навіщо такі витрати якщо достатньо зазирнути ***** в дупу в очі.
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22.07.2021 13:55 Відповісти
А тов. Миронюк утверждал что это сырая , нерабочая система и надо закупать в Чехии Даны.
Возможно была и сырая, если ничего не делать. Но к счастью уже нет Миронюка , а Богдана есть и будет!
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22.07.2021 13:56 Відповісти
потрібно декому не красти,щоб можна було Богдани клепати і Дани закупляти,а коли ця бидлота краде все, то не буде ні одного а ні другого,а буде раша!!!
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22.07.2021 16:48 Відповісти
Богдана ще сира і коли буде готова невідомо,а Дана готова мочити "братів"хоч сьогодні,тож потрібно брати як є можливість!!!
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22.07.2021 16:51 Відповісти
Конечно сырая если в ДКР не вкладывать деньги, а только брать в Чехии у "своих", с чем тов. Миронюк успешно справился. Увидите где он через пару месяцев объявится, в Праге будет пиво пить
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23.07.2021 13:36 Відповісти
Поздравляю с огромным достижением.
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22.07.2021 14:21 Відповісти
Це лише статичні випробування. Це - х-ня... підірвали снаряд над багнюкою і сфоткалися. Показати в динаміці як "Богдана" вразить ціль на відстані, скажімо 8-10км, наприклад ротний опорний пункт противника. Сфоткайтеся біля зруйнованих бліндажів, макета враженого танка чи САУ. Як в динаміці "Богдана" вийде на позицію, відстріляється, вразить цілі і швидко поміняє дислокацію. Ефективність зброї...
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22.07.2021 14:28 Відповісти
ото всё тебе покажи... может ещё и чертежи с электросхемами выложить?!
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22.07.2021 14:40 Відповісти
Это испытания СНАРЯДА(боевой части выстрела), а не Богданы. Испытания поражающей способности, а не аэродинамики, стойкости к перегрузкам при выстреле и т.п.
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22.07.2021 15:40 Відповісти
И каким образом частная компания может пальнуть из реальной САУ?
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22.07.2021 17:35 Відповісти
Сколкьо один снаряд производят - дня 2 ?
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22.07.2021 14:43 Відповісти
Ні, Трохи швидше, ніж твої господарі ремонтують важкий ракетний крейсер, аіваносець і будують "Армати" з Су-57
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22.07.2021 15:12 Відповісти
шнирь, а ну під шконку
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22.07.2021 17:02 Відповісти
зараз головне, аби під-єрьмак зе-лупний оперативно не заслав на цю фірму сбушників і не погромив їх: йому для "атчьотності" перед кацапами це потрібно...
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22.07.2021 15:52 Відповісти
Будет звонок с оп и все испытания и следующая работа будет безжалостно похерены. зелёные твари.
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22.07.2021 20:00 Відповісти
На прошлой неделе участник NAUDI компания "Рубин-2017" совместно с ГП "Павлоградский химический завод" успешно провела очередные испытания осколочно-фугасного снаряда калибра 155 мм для самоходной артиллерийской установки "Богдана".
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает http://naudi.org.ua/one-news/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96?fbclid=IwAR3XS4iWSmxIVNoe90PHl-03xPS7cm1ugSUN1Vxz8K6ThTru85CJC7fuzyM пресс-служба NAUDI. Источник: https://censor.net/ru/p3278573 В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана" - Цензор.НЕТ 6061
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22.07.2021 21:37 Відповісти
Знову волонтери ......та добровольці...
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23.07.2021 11:49 Відповісти
гарна новина
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25.07.2021 00:40 Відповісти
 
 