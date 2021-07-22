В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж
Минулого тижня учасник NAUDI компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провели чергові випробування уламково-фугасного снаряда калібру 155 мм для самохідної артилерійської установки "Богдана".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба NAUDI.
Зазначається, що новий снаряд відповідає стандартам НАТО і є ініціативною розробкою компанії "Рубін", виконаною за рахунок власних оборотних коштів без бюджетного фінансування.
Снаряд для "Богдани" виготовлений з української сталі, оснащений високоякісною вибуховою речовиною виробництва Павлоградського хімзаводу і не містить будь-яких імпортних компонентів.
У мажах статичних випробувань нового снаряду перевірено фугасну та уламкову дію, а також безпеку у разі падіння з висоти. Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО.
"Своєчасна розробка, випробування і запуск серійного виробництва українських снарядів для нової САУ дозволить зміцнити незалежність нашої країни в питаннях забезпечення обороноздатності", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що компанія "Рубін-2017" готова до наступних етапів випробувань нового снаряда: "Справа за малим – зломити опір чиновників Міноборони, які взяли курс на блокування українських виробників і закупівлю імпортного мотлоху за непрозорими схемами".
Довідка: САУ "Богдана" – перший зразок важкого озброєння натовського калібру, розроблений і вироблений в Україні. Наразі САУ проходить державні випробування.
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але ж ми знаємо, що між випробуванням і надходженням у бойові частини - прірва
компания "Рубин-2017" готова к следующим этапам испытаний нового
снаряда: "Дело за малым - сломить сопротивление чиновников Минобороны,
которые взяли курс на блокирование украинских производителей и закупку
импортного хлама по непрозрачным схемам".
Может лучше их всех на полигон в качестве мишеней?
в дупув очі.
Возможно была и сырая, если ничего не делать. Но к счастью уже нет Миронюка , а Богдана есть и будет!
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает http://naudi.org.ua/one-news/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D0%90%D0%A3%20%C2%AB%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96?fbclid=IwAR3XS4iWSmxIVNoe90PHl-03xPS7cm1ugSUN1Vxz8K6ThTru85CJC7fuzyM пресс-служба NAUDI. Источник: https://censor.net/ru/p3278573