В Україні провели успішні випробування уламково-фугасного 155-мм снаряда для САУ "Богдана". ФОТОрепортаж

Минулого тижня учасник NAUDI компанія "Рубін-2017" спільно з ДП "Павлоградський хімічний завод" успішно провели чергові випробування уламково-фугасного снаряда калібру 155 мм для самохідної артилерійської установки "Богдана".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба NAUDI.

Зазначається, що новий снаряд відповідає стандартам НАТО і є ініціативною розробкою компанії "Рубін", виконаною за рахунок власних оборотних коштів без бюджетного фінансування.

Снаряд для "Богдани" виготовлений з української сталі, оснащений високоякісною вибуховою речовиною виробництва Павлоградського хімзаводу і не містить будь-яких імпортних компонентів.

У мажах статичних випробувань нового снаряду перевірено фугасну та уламкову дію, а також безпеку у разі падіння з висоти. Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО.

"Своєчасна розробка, випробування і запуск серійного виробництва українських снарядів для нової САУ дозволить зміцнити незалежність нашої країни в питаннях забезпечення обороноздатності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що компанія "Рубін-2017" готова до наступних етапів випробувань нового снаряда: "Справа за малим – зломити опір чиновників Міноборони, які взяли курс на блокування українських виробників і закупівлю імпортного мотлоху за непрозорими схемами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран запропонував НАТО випробувати свої розробки проти російських систем РЕБ на Донбасі

Довідка: САУ "Богдана" – перший зразок важкого озброєння натовського калібру, розроблений і вироблений в Україні. Наразі САУ проходить державні випробування.

















Фото: сайт NAUDI