Встановлювати залізничні тарифи повинен незалежний орган, а не Міністерство інфраструктури чи Укрзалізниця, - Каленков

Питаннями встановлення залізничних тарифів має займатися незалежний орган, а не Міністерство інфраструктури або Укрзалізниця.

Про це заявив Олександр Каленков, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром", на пресконференції "Стоп-кран української економіки: до чого призведе підвищення залізничних тарифів на вантажні перевезення?"

"Тариф повинен бути прозорий і зрозумілий для всіх. Цим повинен займатися незалежний орган, що не Укрзалізниця, яка є просто легендарною компанією за своєю корупції. Тому для нас був абсолютно зрозумілий процес, про який ми говоримо вже останні півтора року і який підтримували багато чиновників, народні депутати, - створення незалежного органу регулювання тарифів на транспорті, а також проведення аудиту УЗ, підрахунок прозорий і економічно обґрунтований", - зазначив він.

За словами експерта, Укрзалізниця не вказує реальних розрахунків собівартості вантажних перевезень в цілому і перевезень різних видів вантажів зокрема. Будь-яке реформування тарифної політики залізничного монополіста має починатися з підрахунку собівартості перевезення кожного виду вантажу. Незважаючи на кризу, в минулому році вантажні перевезення принесли УЗ понад 11 млрд гривень. Операційний прибуток з вантажних перевезень навіть у минулому році становив 17%, до цього цифра перевищувала 25%.

"Ми в черговий раз бачимо, що замість того, щоб займатися реформуванням залізниці, Укрзалізниця вкотре вибирає для себе дуже простий шлях - просто підвищити тарифи і витягнути гроші з реального сектору економіки", - зазначив він.

Нагадаємо, на сайті Міністерства інфраструктури (МІУ) оприлюднили проєкт наказу "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги", згідно з яким пропонується підвищити тарифи на залізничні перевезення вантажів. Федерація роботодавців транспорту України направила лист президенту, в якому закликає не допустити необґрунтованого підвищення вартості залізничних перевезень.

На думку федерації, це призведе до негативних наслідків для "Великого будівництва" і всієї економіки України. Копія листа також спрямована прем'єр-міністру, Міністру інфраструктури, керівникам інших центральних органів виконавчої влади України. Аналогічну думку висловила в листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України. Відповідна ініціатива МІУ призведе до загальної кризи у вугільній та енергетичній галузях.