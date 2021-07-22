Меркель про угоду ФРН і США щодо "Північного потоку - 2": Розбіжності залишаються

Угода ФРН і США за проєктом газопроводу "Північний потік 2" не скасовує всі розбіжності між сторонами щодо цієї проблеми.

Про це заявила в четвер канцлер ФРН Ангела Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі розбіжності (між сторонами. - Ред.). Розбіжності залишаються, що ми бачили по реакціях вчора", - сказала вона на пресконференції.

Вона також назвала угоду "хорошим кроком" для обох сторін.

При цьому вона нагадала про важливість для Берліна, щоб Україна залишалася транзитною країною для транспортування газу.

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Крім цього, вона знову озвучила надії ФРН, що РФ не буде використовувати цей проєкт як "зброю".

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.