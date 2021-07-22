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Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року, - Пєсков

Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року, - Пєсков

Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності. Ми б хотіли побачити також в заяві і посил Україні. Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі заявили, що Путін і Меркель "задоволені" будівництвом газопроводу "Північний потік-2"

Автор: 

газ (10495) Пєсков Дмитро (1692) росія (66080) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+8
После зашквара с американцами и немцами по сп-2, уже страшно представить о чем там может договорится с кацапами зеЛох и его квартальное шапито
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22.07.2021 13:49 Відповісти
+3
Без наших газосховищ вони не обійдуться патамушта.
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22.07.2021 13:48 Відповісти
+3
газ в обмен на воду....
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22.07.2021 13:49 Відповісти
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Без наших газосховищ вони не обійдуться патамушта.
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22.07.2021 13:48 Відповісти
у меня для тебя плохие новости. У нас уже сейчас транспортировка газа убыточная, т.к. ********** со своей молодой командой подписал такой договор в 2019. Заканчивается этот договор в 2024 и к этому моменту наши позиции станут ещё хуже.
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22.07.2021 13:52 Відповісти
т.е. фактически малоросы из Украины устроили сами себе "газовый холодомор". Не в этом году, так в следующем (если не случится какое-то чудо). "Зробили себе разом" (с)
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22.07.2021 13:54 Відповісти
После зашквара с американцами и немцами по сп-2, уже страшно представить о чем там может договорится с кацапами зеЛох и его квартальное шапито
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22.07.2021 13:49 Відповісти
газ в обмен на воду....
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22.07.2021 13:49 Відповісти
У них тоже будет, правда вопрос в цене.
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22.07.2021 14:10 Відповісти
Брешешь, псина рыжая!
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22.07.2021 13:53 Відповісти
ну, от коли й СП2 запустять тільки після 24-го року, тоді й будемо вважати Німеччину і Штати не гандонами
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22.07.2021 13:53 Відповісти
Письков, после 2024 параши не будет, и нам придётся перезаключать такой договор с Китаем.
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22.07.2021 13:53 Відповісти
Так Арахамия и так уже китайцев пригласил в Украину. Так что вполне возможно что УкрГТС как раз китайцы и купят, что для Украины думаю даже хорошо. Китайцы с Газпромом быстрее договорятся.
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22.07.2021 14:10 Відповісти
Китайци продадут и глазом не моргнут или вименяют еще на один Крим в Забайкалье вот специалисти бл.)))) И никто им ничего не сделает!!
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22.07.2021 14:50 Відповісти
Ну и обсуждайте, дблбл. Уже по горло в выгребной яме, а всьо ещё булькают, обсуждают что-то там. Смешные!)
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22.07.2021 13:54 Відповісти
Зовнішня політика після Зеленського. Як розгрібати?
https://www.youtube.com/watch?v=9PaF49VNI7U
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22.07.2021 13:58 Відповісти
Даже к гадалке можно не ходить переговоры будут сорваны или по Гробачевской мерке отсутствие консенсуса...
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22.07.2021 14:05 Відповісти
ни в коем случае! только с ЕС договор о транзите по территории Украины! Украина не должна ничего подписывать с агрессором! Только с ЕС (можно Германия), который покупает газ на восточной границе Украина / РФ!
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22.07.2021 14:06 Відповісти
А как Германия может подписать с Украиной договор о транзите газа из РФ? Вы в своём уме? Будет как в декабре 2019 года, подпишут Нафтогаз и Газпром договор лет на 5 - 7.
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22.07.2021 14:54 Відповісти
включите голову! покупать газ Германия может на границе Украина / РФ! и заказывать транзит через Украину!
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22.07.2021 18:42 Відповісти
Не хотят в Германии связывать с таким рода договорами.
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22.07.2021 20:50 Відповісти
ради СП-2 можно и на такое пойти я думаю. еще если штаты помогут то точно получится
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22.07.2021 22:04 Відповісти
сдрысни дурачек!
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24.07.2021 10:32 Відповісти
Вв
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22.07.2021 14:08 Відповісти
хм.. если так пойдет дальше то я не уверен что Украина останется как гос-тво к 2024 году..... .......АУ Патриоты, вы где !!! В засаде!? или ждете когда вас будут брать в плен !?
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22.07.2021 14:14 Відповісти
вот і путін тоже тавоже мнєнія...
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22.07.2021 14:18 Відповісти
да мне пох какого мнения Куйло , да и твое собственно мало меня интересует..
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22.07.2021 14:21 Відповісти
На хер этого кота обостаного послать!
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22.07.2021 14:17 Відповісти
это не кот, не обижай котов !!! это представитель породы руснявых свинособак !!!
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22.07.2021 14:23 Відповісти
Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Моше Даян - Сайрусу Вэнсу (во время арабо израильских переговоров 1977 г.)
Сделка состоится, если вы сумеете показать другой стороне, что она для нее выгодна. Говорят, Моисей, спустившись с Синая, сказал: «Так вот, мы обсудили это вдвоем. Я уговорил Его ограничиться десятью пунктами, но запрет на прелюбодеяние все таки остается». Харви Маккей
Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/peregovory-citaty-i-aforizmy
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22.07.2021 14:31 Відповісти
Та ясно,так само як будапешський меморандум ви скати виконували,от тільки вам повірити уродам!!
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22.07.2021 15:10 Відповісти
Ага,на условиях подачи воды в Крым?
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22.07.2021 16:06 Відповісти
 
 