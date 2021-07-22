Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року, - Пєсков

Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Президент Путін неодноразово говорив про готовність Росії обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну і після 2024. Це виключно питання економічної доцільності та рентабельності. Ми б хотіли побачити також в заяві і посил Україні. Про те, що Україна повинна проявляти відповідальну позицію в плані забезпечення економічно доцільних умов", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

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