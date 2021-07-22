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Новини
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Кремль не згоден з положеннями про Україну в заяві ФРН і США щодо "Північного потоку-2": "Жодної агресії не було і немає", - Пєсков

В американо-німецькій заяві щодо "Північного потоку-2" є елементи, які в Кремлі вітають, але є і положення, з якими в Москві не згодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дуже уважно вивчили текст цієї спільної заяви", - сказав він журналістам.

"У тексті, безумовно, є те, з чим ми погодитися не можемо, і те, що ми готові вітати", - продовжив Пєсков.

За його словами, Росія не згодна з одним із формулювань угоди - в частині про "агресію Росії щодо України".

"Ми категорично не згодні з таким формулюванням ... Ні в Україні, ні за її межами жодної агресії Росії не було і немає, жодними шкідливими діями Росія не займалася і не займається", - сказав Пєсков, зазначаючи, що в Кремлі уважно вивчили текст угоди, слова якої наводить Газета.ру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель про угоду ФРН і США щодо "Північного потоку - 2": Розбіжності залишаються

Раніше повідомлялося, що США і Німеччина узгодили спільну позицію по темі "Північного потоку-2". Влада цих країн висловили готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну і прагнення знизити залежність України від споживання і транзиту російського газу. Крім того, Німеччина зобов'язалася вжити заходів у разі, якщо Росія стане "використовувати енергетику як зброю або чинитиме агресивні дії проти України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Також читайте: Спільна заява США та Німеччини про підтримку України і європейської енергетичної безпеки. Повний текст

Автор: 

Німеччина (7484) Пєсков Дмитро (1692) США (23417) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+13
Верх цинизма.
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22.07.2021 14:03 Відповісти
+10
Ну, чё, ЗЕбизяны, нет никакой агресси! И ваш ЗЕбилоид о сбитом боинге тоже сказал, что там какая-то трагедия просто была! Жрите, выродки!
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22.07.2021 14:06 Відповісти
+6
вони вбивають українців з любов'ю!
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22.07.2021 14:06 Відповісти
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Верх цинизма.
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22.07.2021 14:03 Відповісти
Кремль не согласен с положениями об Украине в заявлении ФРГ и США по "Северному потоку-2": "Никакой агрессии не было и нет", - Песков - Цензор.НЕТ 7020
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22.07.2021 14:36 Відповісти
"я не я и хата не моя"
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22.07.2021 14:06 Відповісти
вони вбивають українців з любов'ю!
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22.07.2021 14:06 Відповісти
Ну, чё, ЗЕбизяны, нет никакой агресси! И ваш ЗЕбилоид о сбитом боинге тоже сказал, что там какая-то трагедия просто была! Жрите, выродки!
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22.07.2021 14:06 Відповісти
Это не наш газопровод! Такие трубы можно купить в любом магазине! И вообще он в отпуске!
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22.07.2021 14:08 Відповісти
марсианские ихтамнеты
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22.07.2021 14:11 Відповісти
И этим все сказано. Одни сказали, другие опровергли, а караван идет.
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22.07.2021 14:21 Відповісти
Ну то просто пиз...ц: Не было агресии, мамой клянусь
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22.07.2021 14:23 Відповісти
И йоршика рыжего тоже нет. Так, валяется себе на полке хозяйственного магазина. Рядом с плешивым вантузом.)
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22.07.2021 14:28 Відповісти
А это как бы они должны были просить согласия Писькова??
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22.07.2021 14:44 Відповісти
Брехня це смертний грех.
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22.07.2021 14:52 Відповісти
Да, поскорее бы уже вся кремлядь виздихала.
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22.07.2021 15:15 Відповісти
а, ну да, заблукали у степах Донеччини
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22.07.2021 15:14 Відповісти
Предлагаете перекрыть трубу? Ойц, а шо по этому поводу (насчет своих труб) думают сябры?
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22.07.2021 16:15 Відповісти
... не было и нет. Померещилось, пацаны. Айда по домам!
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22.07.2021 16:13 Відповісти
так может и рф не было инет? а есть Московия?
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22.07.2021 16:44 Відповісти
Письковъ та ты вааще папух....лопух!!! Волчица гнусная прижухшая притом...со своим говняным ртом.

Ты когда уже врать перестанешь.....??? ...вместе со своим зеленым говноидом. Ты че вообще к нему клеешся???? Оно другой породы и тебе не ровня, ОНО другое - враждебное тебе....враждебное даже твоей сути. И оно по сути тебя дурака использует....идиотина!!!
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22.07.2021 17:08 Відповісти
"Ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается "
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Это как бы убийца, проворачивая финку в спине жертвы, заявлял при этом свидетелям убийства: "А я-то причем тут?!" Что тут говорить, о чем рассуждать? Мерзкий кацап Письков, как и его хозяин *****.
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22.07.2021 21:22 Відповісти
 
 