Кремль не згоден з положеннями про Україну в заяві ФРН і США щодо "Північного потоку-2": "Жодної агресії не було і немає", - Пєсков

В американо-німецькій заяві щодо "Північного потоку-2" є елементи, які в Кремлі вітають, але є і положення, з якими в Москві не згодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дуже уважно вивчили текст цієї спільної заяви", - сказав він журналістам.

"У тексті, безумовно, є те, з чим ми погодитися не можемо, і те, що ми готові вітати", - продовжив Пєсков.

За його словами, Росія не згодна з одним із формулювань угоди - в частині про "агресію Росії щодо України".

"Ми категорично не згодні з таким формулюванням ... Ні в Україні, ні за її межами жодної агресії Росії не було і немає, жодними шкідливими діями Росія не займалася і не займається", - сказав Пєсков, зазначаючи, що в Кремлі уважно вивчили текст угоди, слова якої наводить Газета.ру.

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Раніше повідомлялося, що США і Німеччина узгодили спільну позицію по темі "Північного потоку-2". Влада цих країн висловили готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через Україну і прагнення знизити залежність України від споживання і транзиту російського газу. Крім того, Німеччина зобов'язалася вжити заходів у разі, якщо Росія стане "використовувати енергетику як зброю або чинитиме агресивні дії проти України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

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