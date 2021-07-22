Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Росію чекає "неминуча поразка" в ЄСПЛ за позовом проти України.

Про це Малюська повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи - у їх ворота", - підкреслив глава Мін'юсту.

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Раніше повідомлялося, що Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофу МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців.