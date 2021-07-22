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Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка

Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Росію чекає "неминуча поразка" в ЄСПЛ за позовом проти України.

Про це Малюська повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи - у їх ворота", - підкреслив глава Мін'юсту.

Читайте також: Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців

Раніше повідомлялося, що Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофу МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців.

Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка 01

Автор: 

росія (66080) Європейський суд з пр... (453) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+6
В свете последних событий, у Голобородьки уже прямо говорят, что запад их слил, не факт что Малюська прав. Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё..
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22.07.2021 14:14 Відповісти
+3
Может Украине на кацапофашистов встречный иск по геноциду свободолюбивого народа Ичкерии подать?
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22.07.2021 14:06 Відповісти
+3
Малюська, готовь камеру в СИЗО для шефа, да по комфортней
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 671
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22.07.2021 14:09 Відповісти
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Может Украине на кацапофашистов встречный иск по геноциду свободолюбивого народа Ичкерии подать?
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22.07.2021 14:06 Відповісти
Малюська, готовь камеру в СИЗО для шефа, да по комфортней
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 671
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22.07.2021 14:09 Відповісти
нехай йому подарунковий сертифіка випише на платну камеру
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22.07.2021 16:49 Відповісти
В свете последних событий, у Голобородьки уже прямо говорят, что запад их слил, не факт что Малюська прав. Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё..
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22.07.2021 14:14 Відповісти
Мда... ох и опустили вас богатые россияне там в Германии и Голландии
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22.07.2021 14:17 Відповісти
Даже не понимаю о чём вы
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22.07.2021 14:24 Відповісти
"Занести судьям по 5 миллионов евро и в полный рост ещё Украину признают виноватой. Бабки решают всё.." - это кто писал? Про какую страну? Где такие порядки, что Украину должны признать виноватой за бабки от России?
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22.07.2021 14:40 Відповісти
Ну продолжайте верить дальше. В то что Северный поток2 не построят ведь тоже верили долго. Или вы думаете что в Европе нет коррупции?
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22.07.2021 14:44 Відповісти
В какой суд занесут деньги?
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22.07.2021 14:56 Відповісти
СП2 не будували, тому що Порошенко займався активною міжнародною політикою, на відміну від зеленського. Без явної протидії з боку Україні процес пішов, схопились лише тоді, коли все майже добудовано )
Корупція тут взагалі ні до чого
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24.07.2021 03:26 Відповісти
вибачаюся звісно що влажу у вашу дискусію - скажіть, будь ласка , коли там вже незалежні і непідкупні судді з Нідерландів повернуть Україні скіфське золото ? Правий Galima Laas , може не на 100% , але на 99 - точно !
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22.07.2021 23:08 Відповісти
Да там и заносить не надо, еспч уже неоднократно принимал решения в пользу сепаров
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22.07.2021 14:18 Відповісти
Так вот меня и поражает наивность украинцев.
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22.07.2021 14:25 Відповісти
Їх таких "наївних" дох#ра назбиралося - 73 % і як пороблено - ти їм стрижене , а вони про смалене саме тому і сидимо там куди нас засунули
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22.07.2021 23:12 Відповісти
Ну, раз сказал малюска, то зеленая плесень обделается жидким поносом и здесь.
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22.07.2021 14:14 Відповісти
малюське рассказать к чему ФАКТИЧЕСКИ, а не юридически ведёт правление их ЗЕКОманды?
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22.07.2021 14:14 Відповісти
А Малюська с замами (орг. группой) перепутали Минюст Украины со своим бизнесом
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22.07.2021 14:14 Відповісти
Малюська о жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины: Европейский суд спутали с шоу на росТВ, с юридической точки зрения их ждет неминуемое поражение - Цензор.НЕТ 1614
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22.07.2021 14:15 Відповісти
И о воде

Старая цыганская пословица:
КТО УКРАЛ КОНЯ - ТОТ ЕГО И ПОИТ.
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22.07.2021 14:39 Відповісти
Так, зараз у владів самі "профани", а от колись...
Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка - Цензор.НЕТ 7368
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22.07.2021 15:28 Відповісти
"
Грузия против России (II)
(Georgia v. Russian Federation (II))38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
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22.07.2021 17:25 Відповісти
о, еще один вагнующий... "Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении"
нифига расея не спутала - расея просто влючилась в шоу "квартал-95", а там неизвестно, кому повезет, с такими керманычами, как у нас
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22.07.2021 19:21 Відповісти
Ви просрете все...
За часів Пороха фєдєрасти такого позову навіть не намагались подати...
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22.07.2021 21:19 Відповісти
 
 