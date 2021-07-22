Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка
Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що Росію чекає "неминуча поразка" в ЄСПЛ за позовом проти України.
Про це Малюська повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - їх очікує неминуча поразка. Ну але хоч намагаються контратакувати у lawfare, де поки що усі голи - у їх ворота", - підкреслив глава Мін'юсту.
Раніше повідомлялося, що Росія в скарзі в ЄСПЛ звинуватила Україну в обстрілі Донбасу, катастрофу МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Корупція тут взагалі ні до чого
Старая цыганская пословица:
КТО УКРАЛ КОНЯ - ТОТ ЕГО И ПОИТ.
Грузия против России (II)
(Georgia v. Russian Federation (II))38263/08
12 августа 2008 года
Жалоба признана ЕСПЧ приемлемой и находится на рассмотрении по существу. Юрисдикция уступлена Большой Палате ЕСПЧ
нифига расея не спутала - расея просто влючилась в шоу "квартал-95", а там неизвестно, кому повезет, с такими керманычами, как у нас
За часів Пороха фєдєрасти такого позову навіть не намагались подати...