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Запуск "Північного потоку-2" призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - експерший заступник міністра економіки Кухта

Запуск

Запуск "Північного потоку-2" несе для України два серйозні наслідки: втрату майже $2 млрд доходів від транзиту на рік, починаючи із 2024 року, і зростання загрози агресії з боку РФ.

Про це заявив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"Завершення та запуск "Північного Потоку-2" має для нас щонайменше два серйозні наслідки:

- втрату близько $2 млрд доходів від транзиту на рік, починаючи з 2024 року;

- зростання загрози агресії з боку РФ, як гібридної (наприклад, намагань дестабілізувати ситуацію в тій же енергетичній сфері), так і прямої військової", - розповів він.

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"З цих двох наслідків найважливішим є саме другий. Внаслідок непроведення реформ та створення "економіки перерозподілу" замість розвитку, ми вже втрачаємо щороку не два, а сотні мільярдів доларів нествореного ВВП. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто порівняти наш ВВП на душу населення із польськім, які в 1990 були майже однакові, а зараз відрізняються більш ніж вчетверо на користь поляків. За рахунок проведення реформ та створення зручного інвестиційного клімату ми теж можемо досягти такого результату. І тоді втрата $2 млрд транзитних доходів (які є просто черговою формою сировинної ренти) не виглядатиме як щось критичне - хоч це й безумовно неприємно", - додав Кухта.

"Зростання безпекових загроз, на жаль, неможливо компенсувати - до них можна тільки адаптуватися й бути готовими. Очевидно, що нам потрібно пришвидшувати реформи в секторі безпеки та оборони - в першу чергу, реформи Збройних Сил та СБУ, які рухаються доволі повільно. Втім, одними тільки реформами армію не розбудуєш: потрібно чесно сказати, що її фінансування треба збільшити, навіть порівняно з нинішнім відносно високим рівнем. Військова безпека є очевидним топ-пріоритетом зараз - значить, треба перерозподіляти гроші на армію з інших напрямків. Це було б правильною та логічною відповіддю на зростання військової загрози", - резюмував економіст.

Запуск Північного потоку-2 призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - експерший заступник міністра економіки Кухта 01
Запуск Північного потоку-2 призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - експерший заступник міністра економіки Кухта 02

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Автор: 

росія (66080) Північний потік (2473) Кухта Павло (12)


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Топ коментарі
+6
А как же: - "Лишь бы ни Парашенка! Армия, мова, вира! Ахаха! ... А то Путин нападёт?" Ну, чё, зебизяны, как там мир с путиным?
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22.07.2021 14:19 Відповісти
+6
Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9867
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22.07.2021 14:22 Відповісти
+4
Зеленский вместо этого разместит ролик в Инстаграмме
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22.07.2021 14:22 Відповісти
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А как же: - "Лишь бы ни Парашенка! Армия, мова, вира! Ахаха! ... А то Путин нападёт?" Ну, чё, зебизяны, как там мир с путиным?
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22.07.2021 14:19 Відповісти
скоріше 95й квартал отримає нові контракти з рашею, чи в асфальт закатають чергові ярдиcrjhsit
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22.07.2021 14:21 Відповісти
Зеленский вместо этого разместит ролик в Инстаграмме
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22.07.2021 14:22 Відповісти
зеленский, начиная с 2024 года, скорее всего, будет жить в израиле. так что ему до лампочки что будет в Украине через три-четыре года.
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22.07.2021 14:27 Відповісти
Какое финансирование армии? Зеленский - великий строитель дорог, ему не до єтого, - он дороги строит
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22.07.2021 19:13 Відповісти
Запуск "Северного потока-2" приведет к росту угрозы агрессии со стороны РФ - нужно увеличить финансирование армии, - экономист Кухта - Цензор.НЕТ 9867
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22.07.2021 14:22 Відповісти
У нас все несет угрозу, обдерем до нитки и это будет победа.
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22.07.2021 14:23 Відповісти
ах ты ж ГОЛОСистый наш советчик! и твоя заслуга в том, что происходит
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22.07.2021 14:28 Відповісти
Ну это конечно бред. Надо не просто увеличивать расходы на армию, а учиться тратить деньги рационально
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22.07.2021 14:29 Відповісти
Скоро некого будет защищать, разбегутся кто куда, а пенсионеры не выживут.
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22.07.2021 14:30 Відповісти
Какая армия?? Нужно увеличить финансирование Великого Крадівництва.
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22.07.2021 14:31 Відповісти
Создается такое впечатление, что СП-2 построили неожиданно для наших правителей начиная с Кучмы, сами же отказались отдать трубу в 3-4х стороннюю концессию вкл. Россию, теперь все эти шавки, советчики визжат, это угроза "безпеци". А прогноз 100%, как только СВ-2 запустят на полную мощность, нашу трубу сразу отрежут (демонтаж компрессорных станций) и плевать они хотели на америкосов и продажную Меркель.
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22.07.2021 14:56 Відповісти
ну фрау в штанах наверняка втихую акций отвали с СП 2 .. по старой гбешной линии
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22.07.2021 15:15 Відповісти
"Нет! Что вы? Зачем? Мы же в мирное время живём!"

Запуск "Північного потоку-2" призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - економіст Кухта - Цензор.НЕТ 9010

В Беларусь для подготовки к участию в учении «Запад-2021» начали прибывать российские военнослужащие.

Сегодня, 21 июля, в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Совместное стратегическое учение «Запад-2021» пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Тема предстоящего учения: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
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22.07.2021 15:50 Відповісти
А 7 лет назад, это было непонятно. по Тэтя, шо Вовочка-два сапога пара.
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22.07.2021 21:00 Відповісти
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 23:34 Відповісти
 
 