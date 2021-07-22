Запуск "Північного потоку-2" призведе до зростання загрози агресії з боку РФ - потрібно збільшити фінансування армії, - експерший заступник міністра економіки Кухта

Запуск "Північного потоку-2" несе для України два серйозні наслідки: втрату майже $2 млрд доходів від транзиту на рік, починаючи із 2024 року, і зростання загрози агресії з боку РФ.

Про це заявив експерший заступник міністра економіки Павло Кухта, передає Цензор.НЕТ.

"Завершення та запуск "Північного Потоку-2" має для нас щонайменше два серйозні наслідки:

- втрату близько $2 млрд доходів від транзиту на рік, починаючи з 2024 року;

- зростання загрози агресії з боку РФ, як гібридної (наприклад, намагань дестабілізувати ситуацію в тій же енергетичній сфері), так і прямої військової", - розповів він.

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"З цих двох наслідків найважливішим є саме другий. Внаслідок непроведення реформ та створення "економіки перерозподілу" замість розвитку, ми вже втрачаємо щороку не два, а сотні мільярдів доларів нествореного ВВП. Щоб в цьому переконатися, достатньо просто порівняти наш ВВП на душу населення із польськім, які в 1990 були майже однакові, а зараз відрізняються більш ніж вчетверо на користь поляків. За рахунок проведення реформ та створення зручного інвестиційного клімату ми теж можемо досягти такого результату. І тоді втрата $2 млрд транзитних доходів (які є просто черговою формою сировинної ренти) не виглядатиме як щось критичне - хоч це й безумовно неприємно", - додав Кухта.

"Зростання безпекових загроз, на жаль, неможливо компенсувати - до них можна тільки адаптуватися й бути готовими. Очевидно, що нам потрібно пришвидшувати реформи в секторі безпеки та оборони - в першу чергу, реформи Збройних Сил та СБУ, які рухаються доволі повільно. Втім, одними тільки реформами армію не розбудуєш: потрібно чесно сказати, що її фінансування треба збільшити, навіть порівняно з нинішнім відносно високим рівнем. Військова безпека є очевидним топ-пріоритетом зараз - значить, треба перерозподіляти гроші на армію з інших напрямків. Це було б правильною та логічною відповіддю на зростання військової загрози", - резюмував економіст.





Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.