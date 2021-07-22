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Західні ЗМІ про домовленості США і Німеччини щодо Північного потоку-2: "Газопровід Молотова-Ріббентропа" та "стратегічна перемога Путіна"

Західні ЗМІ про домовленості США і Німеччини щодо Північного потоку-2:

Угоду США і Німеччини про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" неоднозначно сприйняли в західній пресі. Деякі ЗМІ прямо говорять про зраду і сумніваються, що обіцянки Заходу здатні протидіяти новим актам агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

Інші ж медіа наводять аргументи на користь угоди. Це, зокрема, необхідність залучення Росії для протидії Китаю і перехід Європи на альтернативні джерела енергії, на тлі якого суперечки про газ начебто виглядають недоречними.

The Telegraph називає угоду "американо-німецькою зрадою" і сумнівається в закладених у ній гарантіях безпеки для України.

"За словами Держдепартаменту, угода "забезпечить неможливість використання Росією енергетичних потоків у якості зброї". Там є жорсткі слова про (неконкретизовані) наслідки відключення газопостачання Україні "Газпромом". Ніхто не вірить жодному з цих слів", пише видання.

"Ціль "Північного потоку-2" - відібрати в східноєвропейських держав здатність до самооборони. Це - інструмент російської зовнішньої політики", додає газета.

"Північний потік-2", "або газогін Молотова-Ріббентропа, як кажуть в Польщі" - не дає Європі додаткового газу, а тільки розгортає потоки з України та Польщі в балтійському напрямку, пише Telegraph.

Також читайте: Меркель про угоду ФРН і США щодо "Північного потоку - 2": Розбіжності залишаються

Видання попереджає, що Європу може цієї зими наздогнати паливна криза. Адже Росія штучно зменшила газопостачання, щоб змусити європейців запустити "Північний потік-2" на умовах, вигідних Кремлю.

The Washington Post пише, що угода поклала край суперечці між Німеччиною і США, однак її відразу розкритикували сенатори Республіканської партії.

"У той же час американські чиновники сумніваються, що американські санкції зупинили б будівництво газопроводу. Деякі експерти також відзначають, що Європа все одно скоро почне замінювати газ альтернативними джерелами енергії, тому спір щодо "Північного потоку-2" є "пережитком енергетичних воєн 1990- х", - йдеться в повідомленні.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол пише в колонці для Washington Post, що зближення з Росією не допоможе США стримати Китай, і буде мати занадто велику ціну.

Газета The Wall Street Journal у редакційній статті називає угоду "сигналом слабкості" Байдена і "великою стратегічною перемогою Путіна".

"США і Німеччина кажуть, що попросять Росію продовжувати платити Україні. Вони жартують?", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про "Північний потік - 2": Вважаємо, що це погана угода і для Німеччини, і для України

Коментуючи спільну заяву США та Німеччини про те, що в разі подальших агресивних дій Росії проти України будуть накладені санкції, видання пише: "Ми чуємо, як над цим вже сміються в Кремлі".

Автор: 

росія (66080) США (23417) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+32
Зелёная гнида просрала всё. Абсолютно.
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22.07.2021 14:28 Відповісти
+31
Німеччина не може бути лідером ЄС, це вже очевидно. Фрау Ріббентроп агентка *****.
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22.07.2021 14:27 Відповісти
+28
оце велика стратегічна перемога путєна, дурники
Западные СМИ о договоренности США и Германии по Северному потоку-2: "Газопровод Молотова-Риббентропа" и "большая стратегическая победа Путина". - Цензор.НЕТ 3220
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22.07.2021 14:27 Відповісти
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Тебя не смущает что немцы хотят стать прямыми партнерами кремлевской террорестической ОПГ?
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22.07.2021 19:55 Відповісти
1. Не ты, а вы. 2. Для такого вывода не вижу оснований.
Что вы имеете в виду? Партнёрство в развязывании войн и захвате территорий? В отъявленной лжи? Во ввозе наркотиков? В подкупе зарубежных политиков?
С какого бодуна украинцы ждут всеобъемлющей заботы, а сами не желают меняться - например, как Польша?
пысы: я много десятилетий проработал в Украине.
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23.07.2021 12:36 Відповісти
Я имел ввиду, что Германия не смотря ни на какие западные ценности, стремиться стать главным торговым партнером рашки. В то время когда рашка аннексирует территории соседних стран, нападает на другие страны, травит людей в других странах, сбивает самолеты других стран, подрывает военные склады, проводит кибератаки.
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23.07.2021 13:14 Відповісти
И всё же: Я объективно утверждаю: лидер ФРГ и ЕС Ангела Меркель с 2014 года морально, политически и материально поддерживала Украину.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
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24.07.2021 12:52 Відповісти
Я пишу не об Украине и украинцах, не о том что рашики вокруг нас трубы запускают, а о немцах, их принципах, и их европейских ценностях. Взять того же бывшего немецкого канцлера Шрёдера, который работает на рашку. Он что ушел с российской компании, после того как хутин сбил малайзийский пассажирский самолет? Получается что все эти так называемые европейские ценности уходят на второй план, когда дело идет о деньгах. А когда большие деньги, можно с террористами и поработать, и поторговать.
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24.07.2021 14:55 Відповісти
Полностью согласен.
Украина просрала возможность сидеть на транзите и теперь ей все кругом почему-то обязаны.
Вы уж извините за такую прямоту, но с хера ли?
У Меркель есть конституционная обязанность заботиться о гражданах Германии. У Байдена - о США. ПОчему Украина считает, что ей кто-то должен? За что?
"Ах мы потеряем транзит" - да потеряете, и что? Германия выбрала более конкурентное решение.
Меня лично больше заботит, опять таки извините, тепло в моём доме и его стоимость.
если новая труба может это обеспечить дешевле, чем труба через Украину, то я всеми руками за.
Вы же тоже покупаете в том магазине, где дешевле, так чего вы хотите от Европы?
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22.07.2021 20:26 Відповісти
Немцы думают, что станут хозяевами газовой горы.
Скоро они хлебнут партнёрства с кремлём напрямую.
Немцы свою фрау штази-Меркель проклянут.
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22.07.2021 18:46 Відповісти
походу, немцы уже начинают потихоньку огребать у московии.

"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html

а, "Если не будут брать - отключим газ"
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22.07.2021 19:21 Відповісти
До газовых войн с Украиной и Беларусью, РФ всегда крайне быстро и учтиво решала все вопросы с Германией по газу. У СССР никогда не было газовых войн с Германией. Это факт.
Так что я думаю, что с бюргерами договорятся.
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22.07.2021 20:28 Відповісти
До 70-х годов москали высосали всю нефть из Стрыйских месторождений в Карпатах. Они нас спасали даже при тотальном эмбарго в 1919 во время войны ЗУНР с Польшей, когда в обмен на бензин украинцы покупали в Чехословакии оружие. Совок был хитер- сначала высосали всем союзом украинскую нефть а теперь посадили Украину на газовую иглу.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
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22.07.2021 23:36 Відповісти
А откуда взялось зелёное быдло?
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23.07.2021 12:37 Відповісти
Байден не забув як ми під вибори гнали на нього компромат заграючи з Трампом.
Не треба було лізти в не своє діло.
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23.07.2021 13:14 Відповісти
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