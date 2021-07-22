Західні ЗМІ про домовленості США і Німеччини щодо Північного потоку-2: "Газопровід Молотова-Ріббентропа" та "стратегічна перемога Путіна"
Угоду США і Німеччини про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" неоднозначно сприйняли в західній пресі. Деякі ЗМІ прямо говорять про зраду і сумніваються, що обіцянки Заходу здатні протидіяти новим актам агресії Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.
Інші ж медіа наводять аргументи на користь угоди. Це, зокрема, необхідність залучення Росії для протидії Китаю і перехід Європи на альтернативні джерела енергії, на тлі якого суперечки про газ начебто виглядають недоречними.
The Telegraph називає угоду "американо-німецькою зрадою" і сумнівається в закладених у ній гарантіях безпеки для України.
"За словами Держдепартаменту, угода "забезпечить неможливість використання Росією енергетичних потоків у якості зброї". Там є жорсткі слова про (неконкретизовані) наслідки відключення газопостачання Україні "Газпромом". Ніхто не вірить жодному з цих слів", пише видання.
"Ціль "Північного потоку-2" - відібрати в східноєвропейських держав здатність до самооборони. Це - інструмент російської зовнішньої політики", додає газета.
"Північний потік-2", "або газогін Молотова-Ріббентропа, як кажуть в Польщі" - не дає Європі додаткового газу, а тільки розгортає потоки з України та Польщі в балтійському напрямку, пише Telegraph.
Видання попереджає, що Європу може цієї зими наздогнати паливна криза. Адже Росія штучно зменшила газопостачання, щоб змусити європейців запустити "Північний потік-2" на умовах, вигідних Кремлю.
The Washington Post пише, що угода поклала край суперечці між Німеччиною і США, однак її відразу розкритикували сенатори Республіканської партії.
"У той же час американські чиновники сумніваються, що американські санкції зупинили б будівництво газопроводу. Деякі експерти також відзначають, що Європа все одно скоро почне замінювати газ альтернативними джерелами енергії, тому спір щодо "Північного потоку-2" є "пережитком енергетичних воєн 1990- х", - йдеться в повідомленні.
Колишній посол США в Росії Майкл Макфол пише в колонці для Washington Post, що зближення з Росією не допоможе США стримати Китай, і буде мати занадто велику ціну.
Газета The Wall Street Journal у редакційній статті називає угоду "сигналом слабкості" Байдена і "великою стратегічною перемогою Путіна".
"США і Німеччина кажуть, що попросять Росію продовжувати платити Україні. Вони жартують?", - пише видання.
Коментуючи спільну заяву США та Німеччини про те, що в разі подальших агресивних дій Росії проти України будуть накладені санкції, видання пише: "Ми чуємо, як над цим вже сміються в Кремлі".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что вы имеете в виду? Партнёрство в развязывании войн и захвате территорий? В отъявленной лжи? Во ввозе наркотиков? В подкупе зарубежных политиков?
С какого бодуна украинцы ждут всеобъемлющей заботы, а сами не желают меняться - например, как Польша?
пысы: я много десятилетий проработал в Украине.
Но украинское население ничего не поняло и ничему не научилось: проклятый телевизор.
Канцлер в Москве была особенно жесткой в выборе слов о действиях России на Крымском полуострове весной 2014 года.Чуть запнувшись, произнося слово "преступная", Меркель, тем не менее, http://dw.de/p/1FNgY%20 продолжила : "Преступная и совершённая в нарушение международного права аннексия Крыма, а также военные действия на востоке Украины нанесли тяжелый удар по сотрудничеству с Россией. Тяжелый, потому что мы видим в этом нарушение основ совместного европейского миропорядка".
Украина просрала возможность сидеть на транзите и теперь ей все кругом почему-то обязаны.
Вы уж извините за такую прямоту, но с хера ли?
У Меркель есть конституционная обязанность заботиться о гражданах Германии. У Байдена - о США. ПОчему Украина считает, что ей кто-то должен? За что?
"Ах мы потеряем транзит" - да потеряете, и что? Германия выбрала более конкурентное решение.
Меня лично больше заботит, опять таки извините, тепло в моём доме и его стоимость.
если новая труба может это обеспечить дешевле, чем труба через Украину, то я всеми руками за.
Вы же тоже покупаете в том магазине, где дешевле, так чего вы хотите от Европы?
Скоро они хлебнут партнёрства с кремлём напрямую.
Немцы свою фрау штази-Меркель проклянут.
"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html
а, "Если не будут брать - отключим газ"
Так что я думаю, что с бюргерами договорятся.
А сейчас нужно выбить гарантию пдч в нато при таких раскладах.
Ядерное оружие уже отдали под честное слово. Хватит.
Не треба було лізти в не своє діло.