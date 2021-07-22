Західні ЗМІ про домовленості США і Німеччини щодо Північного потоку-2: "Газопровід Молотова-Ріббентропа" та "стратегічна перемога Путіна"

Угоду США і Німеччини про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" неоднозначно сприйняли в західній пресі. Деякі ЗМІ прямо говорять про зраду і сумніваються, що обіцянки Заходу здатні протидіяти новим актам агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

Інші ж медіа наводять аргументи на користь угоди. Це, зокрема, необхідність залучення Росії для протидії Китаю і перехід Європи на альтернативні джерела енергії, на тлі якого суперечки про газ начебто виглядають недоречними.

The Telegraph називає угоду "американо-німецькою зрадою" і сумнівається в закладених у ній гарантіях безпеки для України.

"За словами Держдепартаменту, угода "забезпечить неможливість використання Росією енергетичних потоків у якості зброї". Там є жорсткі слова про (неконкретизовані) наслідки відключення газопостачання Україні "Газпромом". Ніхто не вірить жодному з цих слів", пише видання.

"Ціль "Північного потоку-2" - відібрати в східноєвропейських держав здатність до самооборони. Це - інструмент російської зовнішньої політики", додає газета.

"Північний потік-2", "або газогін Молотова-Ріббентропа, як кажуть в Польщі" - не дає Європі додаткового газу, а тільки розгортає потоки з України та Польщі в балтійському напрямку, пише Telegraph.

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Видання попереджає, що Європу може цієї зими наздогнати паливна криза. Адже Росія штучно зменшила газопостачання, щоб змусити європейців запустити "Північний потік-2" на умовах, вигідних Кремлю.

The Washington Post пише, що угода поклала край суперечці між Німеччиною і США, однак її відразу розкритикували сенатори Республіканської партії.

"У той же час американські чиновники сумніваються, що американські санкції зупинили б будівництво газопроводу. Деякі експерти також відзначають, що Європа все одно скоро почне замінювати газ альтернативними джерелами енергії, тому спір щодо "Північного потоку-2" є "пережитком енергетичних воєн 1990- х", - йдеться в повідомленні.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол пише в колонці для Washington Post, що зближення з Росією не допоможе США стримати Китай, і буде мати занадто велику ціну.

Газета The Wall Street Journal у редакційній статті називає угоду "сигналом слабкості" Байдена і "великою стратегічною перемогою Путіна".

"США і Німеччина кажуть, що попросять Росію продовжувати платити Україні. Вони жартують?", - пише видання.

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Коментуючи спільну заяву США та Німеччини про те, що в разі подальших агресивних дій Росії проти України будуть накладені санкції, видання пише: "Ми чуємо, як над цим вже сміються в Кремлі".