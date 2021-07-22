Обвинувачений у корупції глава ОАСК Вовк отримав у червні зарплату 330,5 тис. гривень, - Жернаков

У червні голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн зарплати.

Про це на своїй сторінці в Facebook координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом, як повідомляють колеги з Prosud, лише за попередній місяць голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн. зарплати з наших з вами грошей. А в березні Павло Вовк вказав суттєву зміну майнового стану в розмірі 1,3 млн грн. Імовірно, це кошти, відсуджені за допомогою його колег-суддів у нас із вами. Бо судді масово вирішили, що вони "на вістрі боротьби з коронавірусом" і ковідні обмеження в 47 тис. грн - це для лохів", - написав він.

Жернаков також додав, що при цьому кількість засідань комітету, в яких навіть до порядку денного не вносять розгляд невідкладного президентського проєкту про ліквідацію ОАСК, скоро піде на десятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.