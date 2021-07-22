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Новини
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Обвинувачений у корупції глава ОАСК Вовк отримав у червні зарплату 330,5 тис. гривень, - Жернаков

Обвинувачений у корупції глава ОАСК Вовк отримав у червні зарплату 330,5 тис. гривень, - Жернаков

У червні голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн зарплати.

Про це на своїй сторінці в Facebook координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"Тим часом, як повідомляють колеги з Prosud, лише за попередній місяць голова одіозного ОАСК Павло Вовк отримав 330 557 грн. зарплати з наших з вами грошей. А в березні Павло Вовк вказав суттєву зміну майнового стану в розмірі 1,3 млн грн. Імовірно, це кошти, відсуджені за допомогою його колег-суддів у нас із вами. Бо судді масово вирішили, що вони "на вістрі боротьби з коронавірусом" і ковідні обмеження в 47 тис. грн - це для лохів", - написав він.

Жернаков також додав, що при цьому кількість засідань комітету, в яких навіть до порядку денного не вносять розгляд невідкладного президентського проєкту про ліквідацію ОАСК, скоро піде на десятки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вища рада правосуддя відклала розгляд скарги на скандального голову ОАСК Вовка, - Маселко

Нагадаємо, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3 лютого 2021 року суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвавтаке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка. Так вже повторювалося 7 разів.

13 квітня Зеленський вніс у Раду законопроект про нагальну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Обвинувачений у корупції глава ОАСК Вовк отримав у червні зарплату 330,5 тис. гривень, - Жернаков 01

Автор: 

Вовк Павло (300) зарплата (2260) Жернаков Михайло (52)


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Топ коментарі
+20
Покращення от Зелохов
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22.07.2021 14:30 Відповісти
+11
Логично, срать эти судьи хотели на всех наивных налогоплатильщиков. Сидели и будут сидеть, в своих креслах, за уже европейские зарплаты и не европейские взятки и им глубоко пох на нас всех
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22.07.2021 14:32 Відповісти
+10
брехня. Всем известно шо бубося ОАСК ликвидировал а Вавка уволил.
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22.07.2021 14:31 Відповісти
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Покращення от Зелохов
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22.07.2021 14:30 Відповісти
хоч на пів-вареника вистачило?
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22.07.2021 14:31 Відповісти
вовчару отправить на передовую, там будет ему существенная доплата
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22.07.2021 14:31 Відповісти
брехня. Всем известно шо бубося ОАСК ликвидировал а Вавка уволил.
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22.07.2021 14:31 Відповісти
нашому теляти да волка б поймити ))))
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22.07.2021 14:35 Відповісти
???
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22.07.2021 14:49 Відповісти
C%%%ко, 330 тыс + бонусы и делай что хочешь, хоть президента на гениталиях верти....
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22.07.2021 14:31 Відповісти
Логично, срать эти судьи хотели на всех наивных налогоплатильщиков. Сидели и будут сидеть, в своих креслах, за уже европейские зарплаты и не европейские взятки и им глубоко пох на нас всех
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22.07.2021 14:32 Відповісти
хорошая такая зарплата... дай Бог каждому )))))) хоть 1/3 ее )))))
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22.07.2021 14:36 Відповісти
Маловато будет ! А за интенсивность ? А на оздоровление ? А на оздоровление членов семьи и любимой кошки ?А на транспортные расходы? А на ......список большой! А ГЛАВНОЕ - от незаменимого такая отдача !!?? (больше никто и не носит)
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22.07.2021 14:40 Відповісти
Это ставка, у судей еще и бонусы есть.... Не волнуйтесь, все у них в порядке...
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22.07.2021 14:44 Відповісти
Ще премію не оголосили...
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22.07.2021 14:50 Відповісти
Во нарiд в Украине,платят псевдосудьям взятки, космические зарплаты из налогов, а те на дорогах их чавят пяными пачками,и им за это нихрена нет.
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22.07.2021 14:47 Відповісти
пора вже з вовкiв шкуру знiмати!
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22.07.2021 14:51 Відповісти
Весна прошла, а осенью деревья будем сажать.
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22.07.2021 14:54 Відповісти
Да не одну...
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22.07.2021 16:27 Відповісти
Поздравляю лошары73%. Вы сделали себя вместе, уже в который раз🤘
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22.07.2021 15:00 Відповісти
а при 27%, что ему не платили?
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22.07.2021 15:33 Відповісти
не отримав а вкрав з наших податків ...
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22.07.2021 15:03 Відповісти
Зарплата - это ЗАРАБОТАННЫЕ деньги.
А это чмо по сговору присвоило незаработанные.
Если оно свернёт шею на ступеньках - бюджет страны немало сэкономит.
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22.07.2021 15:22 Відповісти
эти вовки скоро сожрут всех зэбаранов
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22.07.2021 15:23 Відповісти
Слава Украине !!! 55% украинских пенсионеров получают пенсию(среднюю) в размере 2200гр..
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22.07.2021 15:30 Відповісти
молодец...так держать
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22.07.2021 15:32 Відповісти
лохи заплатят, или будут вышвырнуты на улицу мусорами судьи вовка
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22.07.2021 16:13 Відповісти
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
https://twitter.com/_rage4oK
K0५EGAR

@_rage4oK

·https://twitter.com/_rage4oK/status/1418132603698352131 4 ч

Судья в Германии получает 2 500 долларов. Но то нищебродская Германия, а мы украина! Cупер держава, у нас https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0?src=hashtag_click #арміямовавіра , https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #великебудівництво , можем позволить себе платить зарплаты бюджетному гною 12 000 долларов.
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22.07.2021 16:20 Відповісти
Коли читаю про їхні захмарні зарплати то серце кров переповняє ! За що!!! За які такі заслуги!
Що він робить корисного для моєї країни?. Напевно ці зарплати виплачують лиш для того щоб вони мали хоч якесь пояснення своїх неймовірних статків.А ми як були ( біомасою) як нас мала честь назвати усім відома особа в нашій брудній політиці так і залишимося.
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22.07.2021 16:29 Відповісти
11 тысяч долларов в месяц получает и все равно мало...это больные люди
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22.07.2021 16:39 Відповісти
Вот где наши деньги прячутся, а на повышение зарплат и пенсий их просто нет. Кричали, - пенсии всем повысят, ага, уже "повысили", как было 2000 так и осталось. Я понял, раз президент брехливый, то и всё его окружение точно такое же. Слава Украине, позор правительству!!!
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22.07.2021 16:41 Відповісти
Це просто пі.дец, с.ка цю мерзоту треба як з колорадами
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22.07.2021 16:55 Відповісти
Нет слов... в какой стране живем.
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22.07.2021 17:03 Відповісти
Ось з вся боротьба з корупцією і олігархами ,цей так званий суддя до скону повинен сидіти на тюремних нарах з конфіксацією всього майна. Але де там він вірно служить олігархам скільки цей паскуднмк вкрав мільярдів з державного бюджету на користь корупціонерів і це чмо яке утримують платники податків, як воно дорого обходится народу.
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22.07.2021 18:33 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європі . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.НЕОБХІДНА ПЕТИЦІЯ З ВИМОГОЮ ПРИЙНЯТИ ТАКИЙ ЗАКОН. Хто знає , як це робиться , ЗРОБІТЬ ЦЕ , ЛЮДИ ПІДТРИМАЮТЬ
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22.07.2021 21:26 Відповісти
 
 