УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини
2 207 11

Радник Єрмака про скаргу РФ на Україну в ЄСПЛ: Еталон політичного цинізму. Кремлю вигідна будь-яка істерія

Радник Єрмака про скаргу РФ на Україну в ЄСПЛ: Еталон політичного цинізму. Кремлю вигідна будь-яка істерія

В Офісі Президента Володимира Зеленського вважають абсурдом і елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії в ЄСПЛ проти України.

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних дій Росії", - наголошує він.

"По-друге, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського. З кожного телеприймача в РФ тепер щоденно істерично лунатиме перелік "звинувачень", "доказів", поданих ЄСПЛ. Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія в даному випадку - негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію - вже по дискредитації самого ЄСПЛ", - додав Подоляк.

За словами Подоляка, Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією.

"Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій", - зазначає він.

Крім цього він додав, що Росія, як держава-окупант, що контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу українських територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська про скаргу РФ в ЄСПЛ проти України: Європейський суд сплутали із шоу на росТВ, з юридичної точки зору їх чекає неминуча поразка

"До речі, в обґрунтуванні "скарги" Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму. Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму – основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції. Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті – отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще напевно ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії", - резюмував він.

Нагадаємо, 22 липня Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу державу - Україну. У скарзі РФ звинувачує Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців тощо.

Автор: 

скарга (135) росія (66080) Європейський суд з пр... (453) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Пацаны, Вы бы не про цинизм говорили а думали как этому противодействовать, потому что зная ваши способности все прос...ать, есть подозрения что и тут вы можете благополучно обоср....ться!
показати весь коментар
22.07.2021 14:35 Відповісти
+4
Мерзкое кацапское племя тварей.
показати весь коментар
22.07.2021 14:43 Відповісти
+2
нам такими розумними не бути
харашо, шо Зєлєнского вибрали!
показати весь коментар
22.07.2021 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нам такими розумними не бути
харашо, шо Зєлєнского вибрали!
показати весь коментар
22.07.2021 14:33 Відповісти
Говорят, что у них Чикатило
- тоже писал жалобы на своих жертв...
показати весь коментар
22.07.2021 14:43 Відповісти
Пацаны, Вы бы не про цинизм говорили а думали как этому противодействовать, потому что зная ваши способности все прос...ать, есть подозрения что и тут вы можете благополучно обоср....ться!
показати весь коментар
22.07.2021 14:35 Відповісти
Что там по нашим судам по Крыму и компенсациям? Что-то таинственно затихли по этой теме. Или 3 лярда газовых сорвали и всё, вечная дружба? Клин клином вышибают, надо и дальше в судах давить , а не сопли жевать и выдумывать, какбе водичку в Крым дать и денежки в свой кармашек положить
показати весь коментар
22.07.2021 14:36 Відповісти
Подоляк делает вид что ему с рашистами не по пути.
показати весь коментар
22.07.2021 14:38 Відповісти
Мерзкое кацапское племя тварей.
показати весь коментар
22.07.2021 14:43 Відповісти
Мнение уборщицы из ОП тоже будет озвучено?
показати весь коментар
22.07.2021 15:32 Відповісти
Если предыдущий президент посмеялся бы и подчеркнул умственную отсталость *****, чем задал общий тон реакции на эту писульку, то от недоимператора следует ожидать "озабоченности" и может даже извинений, что опять таки задаст вектор общей реакции.
Оно ж не то чтобы недоразвитое, скорее малодушное сцыкливое чмо, готовое сесть на бутылку, лишь бы не потерять свинособачий рынок сбыта своей говнопродукции е@аного квартала.
https://ukraine.d3.ru/isk-rossii-protiv-ukrainy-v-espch-2177179/?sorting=rating
показати весь коментар
22.07.2021 15:53 Відповісти
Що робиться в нашому зеленому шапітолію?
У офісного завхоза вже з'явився навіть свій совєтнік!
показати весь коментар
22.07.2021 16:02 Відповісти
... толи ещё будет...
показати весь коментар
22.07.2021 17:31 Відповісти
Блин, сколько же дармоедов в этом офисе президента, работать идите физически, а не протирайте свои штаны на наши деньги. Вкалывайте сами на себя, а не на халяву - мрази!
показати весь коментар
22.07.2021 17:36 Відповісти
 
 