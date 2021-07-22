Радник Єрмака про скаргу РФ на Україну в ЄСПЛ: Еталон політичного цинізму. Кремлю вигідна будь-яка істерія

В Офісі Президента Володимира Зеленського вважають абсурдом і елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії в ЄСПЛ проти України.

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних дій Росії", - наголошує він.

"По-друге, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського. З кожного телеприймача в РФ тепер щоденно істерично лунатиме перелік "звинувачень", "доказів", поданих ЄСПЛ. Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія в даному випадку - негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію - вже по дискредитації самого ЄСПЛ", - додав Подоляк.

За словами Подоляка, Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією.

"Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій", - зазначає він.

Крім цього він додав, що Росія, як держава-окупант, що контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу українських територій.

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"До речі, в обґрунтуванні "скарги" Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму. Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму – основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції. Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті – отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще напевно ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії", - резюмував він.

Нагадаємо, 22 липня Росія вперше звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з міждержавною скаргою на іншу державу - Україну. У скарзі РФ звинувачує Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців тощо.