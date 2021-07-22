Кулеба подарував Сійярто легендарну форму з написом "Слава Україні", після чого вони вирушили на Донбас. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед початком переговорів обмінялися подарунками.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"А розпочався візит Петера Сійярто з обміну подарунками. Я отримав угорський м'яч, а Петер - нашу вже легендарну форму зі "Слава Україні!"" - написав він.

Він додав, що тепер вони разом сідають в літак і вирушають на схід України.



Фото: Кулеба/Facebook

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".