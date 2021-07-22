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Кулеба подарував Сійярто легендарну форму з написом "Слава Україні", після чого вони вирушили на Донбас. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба та міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто перед початком переговорів обмінялися подарунками.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"А розпочався візит Петера Сійярто з обміну подарунками. Я отримав угорський м'яч, а Петер - нашу вже легендарну форму зі "Слава Україні!"" - написав він.

Він додав, що тепер вони разом сідають в літак і вирушають на схід України.

Кулеба подарував Сійярто легендарну форму з написом Слава Україні, після чого вони вирушили на Донбас 01
Фото: Кулеба/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкраща відповідь на провокаційну футбольну форму - стаття Путіна, - Держдума РФ

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол повинен залишатися поза політикою. І 10 червня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення пояснили тим, що поєднання гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" нібито є політичним, у нього є історичний і військовий підтекст. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко терміново вилетів до Риму на переговори з УЄФА.

11 червня УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям Слава!" статус офіційних футбольних символів. Пресаташе УАФ Гливинський заявив, що збірна України збирається виступати в формі з написами "Слава Україні!" і "Героям Слава!".

Кулеба подарував Сійярто легендарну форму з написом Слава Україні, після чого вони вирушили на Донбас 02

Автор: 

збірна з футболу (224) футбол (1586) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+4
"Кулеба подарил Сийярто легендарную форму со "Слава Украине"!

"Ельєн Мадьярорсаг!" подумав Сійярто, згадав про долари з "Газпромівським запахом" у домашньому сефі і поїхав на Донбас
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22.07.2021 14:51 Відповісти
+3
Футболочки и поездочки - это конечно замечательно, но что по делу, венгров попустило слегка и они готовы к совместной работе или их и продолжает заносить в неистовой борьбе за голоса своих выборцив?
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22.07.2021 14:50 Відповісти
+3
Писуны, смысл слова "легендарный" вам понятен? похоже, нет...
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22.07.2021 15:00 Відповісти
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Футболочки и поездочки - это конечно замечательно, но что по делу, венгров попустило слегка и они готовы к совместной работе или их и продолжает заносить в неистовой борьбе за голоса своих выборцив?
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22.07.2021 14:50 Відповісти
такие отношения и будут. Неистовая борьба-попустительство-опять борьба. К тому времени уже все венгры береговские будут на мове свободно говорить.
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22.07.2021 22:15 Відповісти
"Кулеба подарил Сийярто легендарную форму со "Слава Украине"!

"Ельєн Мадьярорсаг!" подумав Сійярто, згадав про долари з "Газпромівським запахом" у домашньому сефі і поїхав на Донбас
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22.07.2021 14:51 Відповісти
Мені здалося що Кулєба мається чпуйнею.
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22.07.2021 14:52 Відповісти
хороший подарок сделал Кулеба и главное с глубоким смыслом
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22.07.2021 21:15 Відповісти
Нажаль, Сійярто не може мозок подарити кулєбі.
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22.07.2021 14:52 Відповісти
Сиярто не улыбается в отличие от Кулебы.
Он же не дебил радоваться ненужной ему футбольной форме.
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22.07.2021 14:57 Відповісти
Писуны, смысл слова "легендарный" вам понятен? похоже, нет...
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22.07.2021 15:00 Відповісти
Легендарная форма у Пеле, у Марадонны, у Зидана, а что такое украинская сборная ?
Это как ЗАЗ "Forza" - по сравнению с Ferrari.
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22.07.2021 15:15 Відповісти
клоунала, ёпт...
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22.07.2021 18:04 Відповісти
О легендарности этой формы известно только пропагандонам по обе стороны украинско-российской границы, но не в мире спорта. И, кстати, легендарную карту Украины, сколько не приглядывался в телетрансляции Евро, так и не заметил. Тем более легендарную надпись Героям слава на внутренней стороне воротника на месте бирки с размером.
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23.07.2021 01:01 Відповісти
 
 