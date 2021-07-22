За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 246 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявлено 246 хворих на коронавірус. Померли двоє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з даними мера, за добу в столиці зафіксували 246 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Двоє людей померли. Загалом на сьогодні в столиці підтверджено 217 437 випадків захворювання.

Так, захворіли 120 жінок віком від 20 до 84 років, 104 чоловіки віком від 19 до 78 років. А також 13 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 66 хворих на COVID-19.

Одужала за минулу добу 201 особа. Загалом коронавірус подолали 208 150 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 48, в Солом'янському - 39 і в Подільському районі - 34 випадки", - зазначив Кличко.

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