УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
670 4

За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 246 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу виявлено 246 хворих на коронавірус. Померли двоє людей.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Згідно з даними мера, за добу в столиці зафіксували 246 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Двоє людей померли. Загалом на сьогодні в столиці підтверджено 217 437 випадків захворювання.

Так, захворіли 120 жінок віком від 20 до 84 років, 104 чоловіки віком від 19 до 78 років. А також 13 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 66 хворих на COVID-19.

Одужала за минулу добу 201 особа. Загалом коронавірус подолали 208 150 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 48, в Солом'янському - 39 і в Подільському районі - 34 випадки", - зазначив Кличко.

Також читайте: 50,5% киян підтримали б Кличка на виборах мера Києва, - опитування "Рейтингу"

За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 246 нових випадків захворювання, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3527) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось ще ведеться на ці залякування та маніпуляції?
показати весь коментар
22.07.2021 15:11 Відповісти
За добу від COVID-19 у Києві померли дві людини, виявлено 246 нових випадків захворювання, - Кличко - Цензор.НЕТ 4569
показати весь коментар
22.07.2021 16:02 Відповісти
Ті двоє вже не ведуться.
показати весь коментар
22.07.2021 17:16 Відповісти
2 умерли по причине своих диагнозов - какой "ужасс !"
А 201 выздоровел, потому что это просто тупой грипп.
показати весь коментар
22.07.2021 15:19 Відповісти
 
 