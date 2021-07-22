Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков описав плани Німеччини вплинути на транзит газу через Україну фразою "Одружили мене не спитавши".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

За його словами, в угоді Берліна і Вашингтона стверджується, що Німеччина всіляко сприятиме продовженню на десять років домовленості про транзит російського газу через Україну.

"Тут, звичайно, ніяк не згадується Російська Федерація, але ж ця угода може продовжуватися між Україною і РФ. Тому тут злегка такий ефект... російською це "без меня меня женили", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.