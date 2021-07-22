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Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши

Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков описав плани Німеччини вплинути на транзит газу через Україну фразою "Одружили мене не спитавши".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

За його словами, в угоді Берліна і Вашингтона стверджується, що Німеччина всіляко сприятиме продовженню на десять років домовленості про транзит російського газу через Україну.

"Тут, звичайно, ніяк не згадується Російська Федерація, але ж ця угода може продовжуватися між Україною і РФ. Тому тут злегка такий ефект... російською це "без меня меня женили", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

Німеччина (7484) Пєсков Дмитро (1692) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+25
Такким образом, кацапы открыто сказали, что против продления транзита. Получается , шо совместное заявление США и Германии - это блеф, которым они пытаются прикрыться, в связи с поражением на поприще северных потоков. Нам Будапешт-2 и даром не упал.
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22.07.2021 15:32 Відповісти
+10
ничего
она в доле
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22.07.2021 15:39 Відповісти
+10
вот она цена всем этим "гарантиям".
будапешт - 2
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22.07.2021 16:16 Відповісти
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Ой, лучше бы Песков не кукарекал на тему женитьбы, а то эти его 14!-летние "невесты"... Кстати весьма скрепно и высокодуховно
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22.07.2021 15:27 Відповісти
Это какой то позор.
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22.07.2021 15:27 Відповісти
Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши - Цензор.НЕТ 8490
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22.07.2021 16:18 Відповісти
В Договоре Байден-Меркель есть такой юридический пункт : Крысы кремля переиграли и Байдена и Меркель... а еще есть пункт где предусматривется ,что оператором Северного дерьма РАБссия не будет... а еще есть Пункт что страхование Северного пОТОПА может НЕ СОСТОЯТЬСЯ,если РАБссия нарушит это соглашение хотя бы в 1 пункте....
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22.07.2021 15:32 Відповісти
столько слов "может" против желания обогатиться на газе. Кто же победит? Кстати, что там с санкциями и поставками немецких комплектующих в крым?
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22.07.2021 16:01 Відповісти
Такким образом, кацапы открыто сказали, что против продления транзита. Получается , шо совместное заявление США и Германии - это блеф, которым они пытаются прикрыться, в связи с поражением на поприще северных потоков. Нам Будапешт-2 и даром не упал.
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22.07.2021 15:32 Відповісти
Не блеф - а развод!
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22.07.2021 15:44 Відповісти
Скажите, вам бы так хотелось? ... ЗЫ ...Не устану выражать свои пожелания, мол, кокцапы, прекращайте бухать.
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22.07.2021 16:19 Відповісти
Обицянка - цяцянка, а дурнэви - радисть. Прям про тебя сказано.
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22.07.2021 16:22 Відповісти
more... ЗЫ... иф дринкинь, to drink калитатя супериоаре, онли... И о , да, похрустеть ягельком... На здороFFье, каSSапо.
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Вот вам и ответ, госпожа Меркель, что теперь скажете?
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22.07.2021 15:32 Відповісти
ничего
она в доле
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22.07.2021 15:39 Відповісти
их нихт ферштэйн. старенькая йа (с)
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22.07.2021 16:17 Відповісти
Меня поражает ,как на множестве россайтов, .посвященных 2 й мировой,а в переводе на эрэфовский.. вов.. они страшно ненавидят немцев,тысячи лайков под каждым постом ненависти,а в реале -нежная,трепетная любовь с внуками тех нацистов..и крестик и трусы сняты.....
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22.07.2021 16:36 Відповісти
Пушок, ты б не борзел на фашистов, они тебе деньги будут платить, а за наши ПГХ, я думаю, ты так раз в 10 начнёшь платить, в холодные зимники поры…
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22.07.2021 15:33 Відповісти
Та годі підо.рашка більше ніж 3 роки не протяне, які 10 років???
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22.07.2021 15:36 Відповісти
в 2014 якраз почався процес, коли підла та брехлива зрадниця підо.рососія посмілилася напасти на священну Українську Державу! Тільки от вони тоді не розуміли що ціми діями розвочали кінець своєї гнилої пі.дорашки! Зараз розуміють - проте вже пізно пробачення їм не буде, проклятим пі.дорососійський народ буде до кінця існування ка.цапії, який наближається зі швидкістю світла!
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22.07.2021 16:06 Відповісти
Письков выйдет замуж..за Ахмеда.
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22.07.2021 15:36 Відповісти
або ахмата
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22.07.2021 16:08 Відповісти
В связи с тем что Украина и РАБссия одиннарот,Путлер предложил Зеленскому по братски управлять Северным Дерьмом 50 на 50 Зеля великодушно отказался,ему хватает 95 квартала...
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22.07.2021 15:37 Відповісти
...нормально, меньше жирных газовых котов в Украине будет...вон как визжат, кормуха отдаляется и может пропасть совсем
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22.07.2021 15:37 Відповісти
маленькому украинцу придется платить за газ вдвое больше
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22.07.2021 15:40 Відповісти
маленьким украинцам не впервой...соберет котомку и на заработки, а вот котам будет тяжело.
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22.07.2021 15:52 Відповісти
На чем же они харчеваться будут,яхтобентли нынче дорог...
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22.07.2021 16:38 Відповісти
Через 10 лет газ будет менее востребованный и Расеи уже не будет, будет Московия и много разных независимых государств вокруг Московии
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22.07.2021 15:37 Відповісти
ну а чем отапливаться зимой будут? газом в основном
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22.07.2021 15:41 Відповісти
В Московии я не знаю чем, ведь они они всегда были потребителями и воровали всё у соседей
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22.07.2021 15:49 Відповісти
ці балакаючі вуса на сраці ***** марять себе самостійним гравцем
ги
тебе не тільки без тебе женили, а ще й родичів призначать!
будеш Навкою, бобік!
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22.07.2021 15:38 Відповісти
Песков в данном случае прав. РФ собственник газа, кому хочет тому и продает. Как хочет так и транспортирует. Рассчитывать на какие-либо договоренности с РФ бессмысленно, они являются недоговороспособными.
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22.07.2021 15:38 Відповісти
Немцам и китайцам выгодно будет покупать газ не в Московии ,а в тех государствах, которые образуются после распада умом непонятного образования под названием Расея
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22.07.2021 15:56 Відповісти
Ну да, они не будут продлять.
Если не этой зимой, то через 2 года транзит газа через Украину будет прекращен.
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22.07.2021 15:38 Відповісти
Да будет вам транзит, не волнуйтесь. Будет по целому комплексу причин.
Другое дело, что Газпром будет стремиться не подписывать многолетний обязывающий договор о транзите, а захочет закупать мощности на короткий период - то, что ввела в Европе Еврокомиссия. Ну, это как у них получится.
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22.07.2021 15:53 Відповісти
Немного странно получается. Немка, американец и наше чудо заглядывают в глаза ***** и робко интересуются: Продлевать будете?
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22.07.2021 15:53 Відповісти
тепер треба збирати ці вислови і тикати в них комсомолку Анжелу і американського пенсіонера ! шкода ,що тикати нікому ... а кацапи молодці ведуть себе борзо ще навіть не запустивши ПП 2, а після запуску аквафреш на рейхстазі повісять !
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22.07.2021 15:53 Відповісти
Та и гитлер молодец- столько героев советского союза сделал...
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22.07.2021 16:40 Відповісти
це до чого ?
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22.07.2021 16:53 Відповісти
Ні до чого, але мій викладач логіки би оцінив.
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22.07.2021 18:07 Відповісти
Без йоршика его женили!) Вот щас нафке обидно стало!)))
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22.07.2021 15:59 Відповісти
Надо на радость Меркель и Хутина, атомную энергетику развивать, вместе с военной.
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22.07.2021 16:00 Відповісти
вот она цена всем этим "гарантиям".
будапешт - 2
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22.07.2021 16:16 Відповісти
Как говорил Сеня рисуя графики таблицы газа в Украине для нужд населения больше чем достаточно а вот для предприятий олигархов его придется закупать у "партнеров"...Теряем какиой то милиард на трубе да эти милиарды воруют из казны в десять раз больше и всех устраивает...
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22.07.2021 16:50 Відповісти
А пусть Зеля захватит с собой к Байдену перевод этой фразы Писькова (с филологическим комментарием)!
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22.07.2021 17:48 Відповісти
Йоршика женили, на Вантузі?
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22.07.2021 17:54 Відповісти
Пескова женили - скоро брачная ночь.
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22.07.2021 18:24 Відповісти
писюкевич, тебя женили без тебя? на ком? на кадырове? а нявка твоя об этом знает? ...
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22.07.2021 20:41 Відповісти
Це навіть не Будапешт-2. Це значно гірше. З Меркель все ясно. А от Байден в очах українців став нижче на голову. Та й не тільки українців. Втім, другий термін йому не світить, тому він може так поступати. Після правління Обами, Трампа і тепер Байдена можна чітко говорити про повний занепад США. Там завжди була велика роль лідера нації. А зараз його немає...
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22.07.2021 21:18 Відповісти
"... по-русски это "без меня меня женили", - сказал Песков." - и здесь, хоть и не по теме, но стоит воспользоваться моментом для применения я сказанного Песковым относительно "РФ не есть стороной участия в конфликте на востоке Украины", но при этом ТРЕБУЮТ от Украины внесения изменений в Конституцию и др. законы Украины!! Украина - суверенное государство и при аналогичной позиции Украины к подобным требования "неучастника" РФ можно относиться, как думается, в подобном ключе, т.е. мысленно посылать на... (понятно, куда). Или это и есть тот самый "ФИРМЕННЫЙ" расейский position, что позволяет им играться с ПРАВОМ, в т.ч. и международным, как тузик с мячиком? То у них РФ законодательство превыше всего прочего, то подают в суд ЕСПЧ, предпологая, что его позиция никак "не указ" решениям "лосиноостровского", например, суда!? В общем, как была РФ эндемиком в правовом поле Земли, так и останется, похоже, ... "до поры до времени", как нам вещают русские народные сказки.
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23.07.2021 00:50 Відповісти
 
 