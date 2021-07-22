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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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Суд переніс на завтра розгляд клопотання СБУ про зміну запобіжного заходу Семенченку

Суд переніс на завтра розгляд клопотання СБУ про зміну запобіжного заходу Семенченку

Солом’янський райсуд Києва завтра продовжить розгляд клопотання Служби безпеки України про зміну запобіжного заходу екснардепу Семену Семенченку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Засідання почалося сьогодні вранці, проте відразу ж була оголошена перерва на три години, щоб адвокати Семенченка могли ознайомитися з клопотанням СБУ. Однак після цього засідання знову перенесли на завтра, 23 липня, 10.30.

"Суд перенесено на завтра (23 липня) 10:30 (Максима Кривоноса, 25). Буде хоч трохи часу ознайомитися з 3 томами клопотання СБУ. Тримаймося", - заявив Семенченко.

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20 липня Семенченко повідомив, що "отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

СБУ (12980) суд (11740) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (499)


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Топ коментарі
+10
"Покидьок", як ти вислововся, мiста звiльняв у 2014му! А що робив ти???
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22.07.2021 16:01 Відповісти
+8
А сэбэу опзжшных гандонов слабо "закрыть"? Хотя бы тех, которые разжигали войну на Донбассе!
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22.07.2021 15:59 Відповісти
+5
смАтрела квартал і свати, і драчіла на зе
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22.07.2021 16:36 Відповісти
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а шо он до сих пор у Лукьяна?...этак и привыкнуть можно...Приказываю! отпустить...
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22.07.2021 15:51 Відповісти
А мені пофіг , най хоч четвертують покидька .
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22.07.2021 15:58 Відповісти
"Покидьок", як ти вислововся, мiста звiльняв у 2014му! А що робив ти???
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22.07.2021 16:01 Відповісти
смАтрела квартал і свати, і драчіла на зе
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22.07.2021 16:36 Відповісти
Міста звільняли хлопці з його батальону, а він (щойно в Іловайську почало закручуватись) отримав "дивне" поранення та поїхав на лікування.
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22.07.2021 17:11 Відповісти
А чого дивне? Може давай на тобі спробуємо?
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26.07.2021 16:05 Відповісти
А сэбэу опзжшных гандонов слабо "закрыть"? Хотя бы тех, которые разжигали войну на Донбассе!
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22.07.2021 15:59 Відповісти
зеленский решил дружить с лукашенкой и пролетает с визитом в США
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22.07.2021 16:09 Відповісти
За неимением доказательств и попытки СБУ вести этот процесс в рамках закона,одного из участников данного процесса уже отпустили
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22.07.2021 16:22 Відповісти
Сем.-главный шпиен или угроза нац.безопасности,или наоборот-главная угроза или шпиен , вот...... ..... .....
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22.07.2021 16:29 Відповісти
А я казав не треба плутати стерненко до патріотів таких як семен, довбойоби
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26.07.2021 16:05 Відповісти
 
 