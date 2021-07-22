Представник США в Україні Кент: питання "Північного потоку 2" ще не вирішене
Після завершення будівництва "Північного потоку 2" виникне питання про те, чи ліцензує влада Німеччини цей газопровід.
Про це американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, сказав в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Я б не сказав, що це вирішене питання. Я б сказав, що ми наблизилися до точки, коли буде фізично закінчене будівництво газопроводу. Це проєкт, який США вважає поганою угодою не тільки для України, а й для енергетичної безпеки Європи, для Польщі, для балтійських країн, оскільки це політичний проєкт Росії", - зазначив дипломат.
За його словами, в такій ситуації "є кілька моментів". Зокрема, першим моментом є те, що США твердо підтримують безпеку України: "це зобов'язання, якого ми дотримуємося, надаючи понад 400 млн доларів на рік для підтримки безпеки".
Другим моментом, як вважає Кент, є те, що США не хочуть дозволити Росії використовувати енергетику як зброю проти України та інших європейських країн.
Третім моментом є спроба США працювати разом із союзникам в Європі, щоб "домогтися успіху".
"Тому із закінченням будівництва ("Північного потоку-2". - ред.), швидше за все, через місяць, фокус переміститься на те, чи ліцензує Німеччина силами своїх органів влади "Північний потік-2". Ось чому ми активно вели дипломатичну роботу з Німеччиною, одночасно накладаючи санкції на російські компанії", - зазначив представник США.
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_Всё-таки политиканы - совершенно бессовестные лжецы.
как будто не знали о последствиях и ничегошеньки не знали о войне с парашей..... жы2 она
везде жы2 - ничего личного дэньгы не пахнут....
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
-Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым