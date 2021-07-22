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Представник США в Україні Кент: питання "Північного потоку 2" ще не вирішене

Представник США в Україні Кент: питання

Після завершення будівництва "Північного потоку 2" виникне питання про те, чи ліцензує влада Німеччини цей газопровід.

Про це американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, сказав в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що це вирішене питання. Я б сказав, що ми наблизилися до точки, коли буде фізично закінчене будівництво газопроводу. Це проєкт, який США вважає поганою угодою не тільки для України, а й для енергетичної безпеки Європи, для Польщі, для балтійських країн, оскільки це політичний проєкт Росії", - зазначив дипломат.

За його словами, в такій ситуації "є кілька моментів". Зокрема, першим моментом є те, що США твердо підтримують безпеку України: "це зобов'язання, якого ми дотримуємося, надаючи понад 400 млн доларів на рік для підтримки безпеки".

Другим моментом, як вважає Кент, є те, що США не хочуть дозволити Росії використовувати енергетику як зброю проти України та інших європейських країн.

Третім моментом є спроба США працювати разом із союзникам в Європі, щоб "домогтися успіху".

"Тому із закінченням будівництва ("Північного потоку-2". - ред.), швидше за все, через місяць, фокус переміститься на те, чи ліцензує Німеччина силами своїх органів влади "Північний потік-2". Ось чому ми активно вели дипломатичну роботу з Німеччиною, одночасно накладаючи санкції на російські компанії", - зазначив представник США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні ЗМІ про домовленості США і Німеччини щодо Північного потоку-2: "Газопровід Молотова-Ріббентропа" та "стратегічна перемога Путіна"

Німеччина (7484) США (23417) Північний потік (2473) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+6
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 9016
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22.07.2021 16:09 Відповісти
+5
перед Украиной вывешивают морковку "еще не все решено".
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22.07.2021 16:23 Відповісти
+3
Уже растрезвонили на весь мир, что вопрос "Северного потка 2" решен. А тут вдруг не решен. Уже Песков намекнул, что Россия не собирается ничего выполнять и при удобном случае перекроет транзит через Украину, уже войска РФ стягиваются в Беларусь для новой агрессии против Украины, в Крым прибыли десантники, военная техника.
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22.07.2021 16:09 Відповісти
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"Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен"
_Всё-таки политиканы - совершенно бессовестные лжецы.
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22.07.2021 16:01 Відповісти
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 9016
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22.07.2021 16:09 Відповісти
я з ним згоден . програно лише перший тайм , біда в тому що на другий виходить ні кому ...
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22.07.2021 16:05 Відповісти
первый тайм был в 2019 году, когда малорос подписал хреновые соглашения по газу. Так что выходить уже никому и не надо
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22.07.2021 16:06 Відповісти
ПП 2 ще не працює , нормальні дипломати можуть ще роками тримати на паузі
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22.07.2021 16:48 Відповісти
снова это магическое слово "могут".
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22.07.2021 16:54 Відповісти
я висловлюю лише свої думки . ти зі мною не згоден ?
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22.07.2021 17:00 Відповісти
статистика не согласна. Я говорю, что у этого "могут" есть вероятность в 2-3% в текущих условиях
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22.07.2021 17:26 Відповісти
так професіоналізм , це і є використання цих 2 %! а бездара втратить 90 %.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
Представитель США в Украине Кент: Вопрос "Северного потка 2" еще не решен - Цензор.НЕТ 6348
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22.07.2021 16:05 Відповісти
Уже растрезвонили на весь мир, что вопрос "Северного потка 2" решен. А тут вдруг не решен. Уже Песков намекнул, что Россия не собирается ничего выполнять и при удобном случае перекроет транзит через Украину, уже войска РФ стягиваются в Беларусь для новой агрессии против Украины, в Крым прибыли десантники, военная техника.
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22.07.2021 16:09 Відповісти
Для москалів важливо збрехнути вчасно та у повному обсязі, допоки брехня не стала очевидною. А що про це скажуть потім нікого не цікавить.
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22.07.2021 17:12 Відповісти
перед Украиной вывешивают морковку "еще не все решено".
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22.07.2021 16:23 Відповісти
Именно!
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22.07.2021 16:31 Відповісти
Ото проблеми у москалів! Зварити кілька труб до купи не можуть! ))) Не кажучи вже про те щоби щось ними транспортувати. І чого це їх так не *******? )))
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22.07.2021 17:11 Відповісти
Так. А незабаром луснуть Україну нею по лобі, як луснули натівською морквиною...
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22.07.2021 23:10 Відповісти
в сп-2 львиная доля амеровских инвесторов..... как будто об этом не знали с самого начала и
как будто не знали о последствиях и ничегошеньки не знали о войне с парашей..... жы2 она
везде жы2 - ничего личного дэньгы не пахнут....
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22.07.2021 16:47 Відповісти
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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23.07.2021 16:28 Відповісти
Байден всё...Мюнхен 2.0: троица байден-меркель-макрон откровенно перешли на сторону дьявола путина: см. на ютубе:
-Пакт Путина-Байдена. Беседа с Андреем Илларионовым
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23.07.2021 16:37 Відповісти
 
 