Представник США в Україні Кент: питання "Північного потоку 2" ще не вирішене

Після завершення будівництва "Північного потоку 2" виникне питання про те, чи ліцензує влада Німеччини цей газопровід.

Про це американський дипломат Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістіни Квін, сказав в інтерв'ю "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б не сказав, що це вирішене питання. Я б сказав, що ми наблизилися до точки, коли буде фізично закінчене будівництво газопроводу. Це проєкт, який США вважає поганою угодою не тільки для України, а й для енергетичної безпеки Європи, для Польщі, для балтійських країн, оскільки це політичний проєкт Росії", - зазначив дипломат.

За його словами, в такій ситуації "є кілька моментів". Зокрема, першим моментом є те, що США твердо підтримують безпеку України: "це зобов'язання, якого ми дотримуємося, надаючи понад 400 млн доларів на рік для підтримки безпеки".

Другим моментом, як вважає Кент, є те, що США не хочуть дозволити Росії використовувати енергетику як зброю проти України та інших європейських країн.

Третім моментом є спроба США працювати разом із союзникам в Європі, щоб "домогтися успіху".

"Тому із закінченням будівництва ("Північного потоку-2". - ред.), швидше за все, через місяць, фокус переміститься на те, чи ліцензує Німеччина силами своїх органів влади "Північний потік-2". Ось чому ми активно вели дипломатичну роботу з Німеччиною, одночасно накладаючи санкції на російські компанії", - зазначив представник США.

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