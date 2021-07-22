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Новини Окупація Криму
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Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко

Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко

На офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україну кордоном відділили від окупованого Росією Криму. Міністерство закордонних справ України вже знає про цю проблему і розбирається з нею.

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС доручило посольству України в Японії розібратися в цій ситуації", - сказав він.

Зараз карта з Україною на сайті Олімпіади має такий вигляд:

Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уперше в історії МОК змінив девіз Олімпійських ігор. Тепер він звучить так: "Швидше, вище, сильніше - разом"

Крим (14190) МЗС (4173) окупація (6751) Олімпіада (687) посольство (948) Японія (1211) карта (361) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+26
Стараниями зе команды об страну вытирают ноги все кому не лень
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22.07.2021 16:07 Відповісти
+14
ну что вы, не винен, он накладывает в штаны, мычит и бекает на всех международных встречах. Его умное ипало в сочетании с национальной наглостью даже не краснеет, когда он мелет дикую чушь. Это способствует авторитету страны, можно рисовать даже верх ногами,- паржом. Порошенко винен и точка.
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22.07.2021 16:33 Відповісти
+9
Уже и узкоглазые нас не в болт не ставят. Хорошая внешняя политика от зеленой падали.
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22.07.2021 16:12 Відповісти
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Стараниями зе команды об страну вытирают ноги все кому не лень
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22.07.2021 16:07 Відповісти
ну что вы, не винен, он накладывает в штаны, мычит и бекает на всех международных встречах. Его умное ипало в сочетании с национальной наглостью даже не краснеет, когда он мелет дикую чушь. Это способствует авторитету страны, можно рисовать даже верх ногами,- паржом. Порошенко винен и точка.
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22.07.2021 16:33 Відповісти
Уже и узкоглазые нас не в болт не ставят. Хорошая внешняя политика от зеленой падали.
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22.07.2021 16:12 Відповісти
Здається тут як раз винні не японці. а ті хто сайт зробив і мені здається. що це хтось зі Швейцарії.
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22.07.2021 16:21 Відповісти
Расист?
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22.07.2021 16:24 Відповісти
При этом Грузию нарисовали правильно.
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22.07.2021 16:13 Відповісти
так там другая история. Абхазия с Осетией, это что-то вроде "лдныры". Их даже Рашка официально не признаёт, как не признаёт и Приднестровье, собственно вместе с лднырами...
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22.07.2021 17:23 Відповісти
а хіба Крим хтось визнав?
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22.07.2021 17:36 Відповісти
я имею ввиду, что они сами признают оф. целостность Грузии. Когда всё начиналось в Крыму, я к примеру думал, что они хотят что-то вроде сценарий Абхазии с Осетией. Т.е. официально не претендовать, а по факту верховодить. Но когда уже про "референдум" стало известно... Короче, такой наглости, что они провернули мало кто ожидал.
Поэтому и говорю, тут другая история. Я лично разницу вижу.
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22.07.2021 17:44 Відповісти
Что значит не признает? 26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии
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22.07.2021 18:41 Відповісти
Ну да, этих оказывается признали как "независимых"))) Кроме того, ещё Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. Всё. Зачётный составчик
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22.07.2021 18:54 Відповісти
"Даже рашка" все таки признала. "Составчики" это вопрос другой.
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23.07.2021 14:13 Відповісти
Япошки трохи "примружили" очі, тай не розгледіли, що Крим це Україна
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22.07.2021 16:13 Відповісти
Странно поступает Япония,у которой Рашка Курилы отжала.Вроде бы как братья по несчастью,а вон оно чё...
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22.07.2021 16:18 Відповісти
Це не косяк японців. а тих хто сайт робив.
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22.07.2021 16:21 Відповісти
Дуже сподіваюся на це.
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Спровоцировать цунами со всех сторон
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22.07.2021 16:23 Відповісти
Даже Япония нас не любит.....
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22.07.2021 16:25 Відповісти
Хто їм млять мапи підсовує ? Русня за винагороду ? Вже заіпали млять
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22.07.2021 16:28 Відповісти
Просто-напросто в Зе війна вже закінчена. Відповідно за війну у світі забувають; на цей раз забули в МОК
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22.07.2021 16:31 Відповісти
Бубці пістон вже вставили?
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22.07.2021 16:29 Відповісти
А Японии без Курил,тупые самураи,как тупой меч
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22.07.2021 16:30 Відповісти
До речі, а причому тут посольство України в Японії? Якщо штаб-квартира МОК знаходиться в Женеві! Чому наше посольство в Швейцарії не напрягається?
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22.07.2021 16:32 Відповісти
Саме так! МОК відповідальний за сайт!
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22.07.2021 16:34 Відповісти
Вопрос конечно неприятный..Японцы не должны были бы так делать. Тем более что я не слышал, чтобы Япония признала аннексию Крыма РФ.Нужно этот вопрос с ними уточнить.Есть чему заняться МИДу. С другой стороны и Япония может кинуть " предъяву" Украине с пожеланием видеть Южные Курилы на картах как часть Японии, а не РФ.
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22.07.2021 16:40 Відповісти
У них досі війна не закінчена за "Північні території". Нехай ще повоюють.
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22.07.2021 17:04 Відповісти
А в нас війна РФ з УНР ще не закінчена. Жодна сторона не підписала капітуляцію.
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22.07.2021 17:20 Відповісти
Восток дело тонкое.. Япония чем то сродни Китаю.. Как там у китайцев " Они будут сидеть на берегу реки, пока по ней не проплывет труп их врага" Время не имеет значения...
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22.07.2021 17:37 Відповісти
МИД разберётся, можно не сомневаться....
Как разобрался с футболками сборной на Евро, что той самой надписи больше никто в глаза не видел...
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22.07.2021 17:29 Відповісти
А як подивиться цю карту зараз?
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22.07.2021 21:33 Відповісти
Ответить им тем же- японией без острова Хоккайдо. Ведь японцы отжали его у аборигенов- айнов.
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22.07.2021 23:46 Відповісти
Видимо, у посла не нашлось времени заранее поставить на контроль элементарное. Это что, какой-то флешмоб дебилов-послов?
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26.07.2021 11:07 Відповісти
 
 