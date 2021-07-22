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Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко
На офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україну кордоном відділили від окупованого Росією Криму. Міністерство закордонних справ України вже знає про цю проблему і розбирається з нею.
Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС доручило посольству України в Японії розібратися в цій ситуації", - сказав він.
Зараз карта з Україною на сайті Олімпіади має такий вигляд:
Топ коментарі
+26 Garry Lucky
показати весь коментар22.07.2021 16:07 Відповісти Посилання
+14 Garry Lucky
показати весь коментар22.07.2021 16:33 Відповісти Посилання
+9 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар22.07.2021 16:12 Відповісти Посилання
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Поэтому и говорю, тут другая история. Я лично разницу вижу.
Как разобрался с футболками сборной на Евро, что той самой надписи больше никто в глаза не видел...