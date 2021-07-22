Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко

На офіційному сайті Олімпійських ігор у Токіо на карті з країнами Україну кордоном відділили від окупованого Росією Криму. Міністерство закордонних справ України вже знає про цю проблему і розбирається з нею.

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко заявив РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС доручило посольству України в Японії розібратися в цій ситуації", - сказав він.

Зараз карта з Україною на сайті Олімпіади має такий вигляд:

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