Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель

Експрессекретар президента Зеленського Юлія Мендель розповіла, що пресслужбі Офісу Президента перші дев'ять місяців роботи забороняли говорити про окупований Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За її словами, комунікація на початку президентства Зеленського була невдалою.

"Я вважаю, що перші дев'ять місяців нашої комунікації в Офісі - це була повна катастрофа, на жаль. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми повинні давати нашу позицію, що ми повинні звучати в цьому інформаційному, дезінформаційному вакуумі. Але, на жаль, був бан на те, щоб коментувати навіть зрозумілі, прості речі. Наприклад, так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель.

У той період - із травня 2019 року по лютий 2020 року - головою Адміністрації, а потім і керівником Офісу Президента був Андрій Богдан. Однак Мендель зазначає, що забороняв говорити про окупований Крим не він, а керівник інформаційної політики ОП, яким тоді був Кирило Тимошенко.

"Коли прийшов уже новий голова Офісу, який надав комунікаціям усі інструменти і можливості, було складно. Однак нам вдалося дуже багато зробити. Я дійсно щаслива, що нам вдалося хоч якось вийти з тієї катастрофи комунікаційної, створеної спочатку", - підсумувала вона.

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