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Новини
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Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель

Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель

Експрессекретар президента Зеленського Юлія Мендель розповіла, що пресслужбі Офісу Президента перші дев'ять місяців роботи забороняли говорити про окупований Крим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

За її словами, комунікація на початку президентства Зеленського була невдалою.

"Я вважаю, що перші дев'ять місяців нашої комунікації в Офісі - це була повна катастрофа, на жаль. Я постійно вказувала на те, що нам приходило дуже багато запитів, що ми повинні давати нашу позицію, що ми повинні звучати в цьому інформаційному, дезінформаційному вакуумі. Але, на жаль, був бан на те, щоб коментувати навіть зрозумілі, прості речі. Наприклад, так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель.

У той період - із травня 2019 року по лютий 2020 року - головою Адміністрації, а потім і керівником Офісу Президента був Андрій Богдан. Однак Мендель зазначає, що забороняв говорити про окупований Крим не він, а керівник інформаційної політики ОП, яким тоді був Кирило Тимошенко.

"Коли прийшов уже новий голова Офісу, який надав комунікаціям усі інструменти і можливості, було складно. Однак нам вдалося дуже багато зробити. Я дійсно щаслива, що нам вдалося хоч якось вийти з тієї катастрофи комунікаційної, створеної спочатку", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мендель щодо скандальної цитати зі своєї книги про "брудні намети" на Майдані: Я нічого не сказала такого, що б суперечило правді

Крим (14190) Богдан Андрій (425) Тимошенко Кирило (558) Мендель Юлія (230) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+39
Враги и идиоты...
Ну шо, героические наши 73%, как вам ваша влада?
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22.07.2021 16:24 Відповісти
+24
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6024
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22.07.2021 16:26 Відповісти
+20
запрєщатєль....

Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6500
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22.07.2021 16:23 Відповісти
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запрєщатєль....

Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6500
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22.07.2021 16:23 Відповісти
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель - Цензор.НЕТ 6024
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 1750Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 9741
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22.07.2021 16:52 Відповісти
Запрещали говорить о Крыме "какая разница, чей Крым"?
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22.07.2021 16:23 Відповісти
Враги и идиоты...
Ну шо, героические наши 73%, как вам ваша влада?
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22.07.2021 16:24 Відповісти
Вороги, що косять під ідіотів.
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Нє, ідіотів там певна кількість є все-таки, просто ними керують вороги...
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22.07.2021 16:32 Відповісти
Та тому що зєлі кукловоди іншої думки
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22.07.2021 16:25 Відповісти
а шо, хтось сумнівавсь, що зелене - прокацапське мудило?
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22.07.2021 16:35 Відповісти
Мендель будет работать на канале Ахметова, "Украина 24". в качестве постоянного колумниста телепроекта "Большая деолигархизация".
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22.07.2021 16:41 Відповісти
Лучшей сторожевой соб колумнистки нечего и искать.
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 6128
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22.07.2021 16:47 Відповісти
Даже страшно подумать-чем Мендель затыкали рот,коммуникационная ты наша.

Перші 9 місяців роботи в ОП забороняли говорити про окупований Крим, - Мендель - Цензор.НЕТ 8192
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22.07.2021 16:41 Відповісти
Відповідь проста-кремль заборонив-зеля гучно клацнув каблуками і віддав під козирьок.
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22.07.2021 16:42 Відповісти
Во время беременности противопоказаны стрессы.
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Первые 9 месяцев работы в ОП запрещали говорить об оккупированном Крыме, - Мендель/ Шефир: "У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, заинтересованных в войне, она закончится. Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет ".- Мы вам так верили, товарищ ШЭфир, как, может быть, не верили себе. Комика в кипе, радостно колотящего хреном по роялю, сделали президентом Украины. Четыреждыуклониста от ВСУ сделали верховным-выше не бывает-главнокомандующим ВСУ. А она не затихает.
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22.07.2021 16:44 Відповісти
"...Я действительно счастлива, что нам удалось хоть как-то выйти из той катастрофы коммуникационной, созданной вначале" Не знаю, не знаю..., мне кажется, что катастрофа таки продолжается.
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22.07.2021 16:45 Відповісти
Так все правильно-она вышла, а катастрофа продолжается!
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22.07.2021 17:56 Відповісти
Потому что к власти пришло много предателей Украины
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22.07.2021 17:00 Відповісти
Десь половина, інша половина - ідіоти. Більш ефективний склад важко уявити.)
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22.07.2021 17:07 Відповісти
зеЛох до сих пор не озвучивает вопрос чей Крым и с кем конкретно воюют ВСУ на Донбассе
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22.07.2021 17:01 Відповісти
Просто Зеля еще в Оман к тому времени не съездил...
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22.07.2021 17:02 Відповісти
Это ли не является предательством и кретинизмом?
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22.07.2021 17:11 Відповісти
Зато ЗЕ-мрази собирались судить патриотов, которые "сдали" Крым...
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22.07.2021 17:19 Відповісти
Сейчас она на говорит с дуру! Ну-ну... и шо ещё ?
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22.07.2021 17:27 Відповісти
вона зараз буде за гроші лепетати що завгодно,як богдан!!!
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22.07.2021 17:29 Відповісти
Эй, минуточку!
Остановите музычку!
Если, млять, всё решает "руководитель информационной политики ОП" - так в чём роль попугая-пресс-секратаря?
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22.07.2021 17:31 Відповісти
Кажись все точки над и расставлены, остается арестовать предателя, надеяться на 73% совков и хохлов нет смысла, они засунут языки в задницу и будут сопеть, должны выйти на улицу украинские активисты и патриоты, и решат, что делать с предателем, комуняку на гиляку.х
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22.07.2021 18:05 Відповісти
Шо то було,- "такие странние откровения"- не до добра
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22.07.2021 18:58 Відповісти
Юля, жги ешшо!
То ли она не понимает, что сдаёт этот зелёный балаган из-за своей глупости, то ли специально это делает, неважно.
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22.07.2021 18:59 Відповісти
В дезинформационном вакууме....? Это что? Но мы геройски.... Шобла
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22.07.2021 19:04 Відповісти
Давай ешо Юличка😀 вы в одной банке
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22.07.2021 19:50 Відповісти
Кто запрещал??
)(уйло?? или Беня??
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22.07.2021 20:14 Відповісти
ЗеБанда хотела продать Крым роSSии, но не договорились по цене!
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23.07.2021 16:27 Відповісти
 
 