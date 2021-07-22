Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії
Вищий суд у Празі підвищив покарання громадянину Білорусі Олексію Фадєєву, визнаному винним в участі у війні проти України на Донбасі.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".
До 4,5 року ув'язнення його засудили минулого року. Оскаржити вирок тоді пообіцяли і захист, і обвинувачення.
Тепер апеляційний сенат Вищого суду в Празі додав до початкового звинувачення в "участі в організованому злочинному угрупованні" ще й звинувачення в "терористичному нападі", а також призначив виняткове покарання: верхню межу терміну ув'язнення для Фадєєва підвищили на третину.
Після того, як Фадєєв відбуде покарання у вигляді позбавлення волі на 21 рік, його назавжди вишлють із Чехії.
Спочатку прокуратура просила для Фадєєва 15 років ув'язнення.
Вирок уже набув чинності, але його ще можна оскаржити.
Згідно з даними прокуратури, Фадєєв у 2014-2016 рр. не раз приїжджав на окупований Донбас, отримував в угруповання "ДНР" зброю і брав участь у виконанні різних військових завдань. Він брав активну участь у боях проти українських військ.
Сам Фадєєв заявляв на суді, що займався виключно патрулюванням, а стріляв тільки під час навчань на стрільбищі.
Крім цього процесу, в Чехії вже пройшло кілька судів над людьми, які брали участь у діяльності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".
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но прокурор сказал что он врет - и суд решил пусть посидит:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ze-4-5-roku-na-21-let-soud-zprisnil-trest-pro-cecha-ktery-bo/r~627048faead511eb9322ac1f6b220ee8/ Ze 4,5 roku na 21 let
а осужденный все равно подает апелляцию,
он гарантировано получает больший срок...
...ибо нефиг загружать суды - чтобы они пережёвывали одно и то же...
берите пример с украйонских "судов", которые выписывают вдупучленцам условные приговоры или штрафы
Парень словил блэкджек!
Тому ************ трохи
Благими намерениями устлана дорога в ад.
Наказывать нужно, а не миловать. Иначе один вред.
Гарний тамада і конкурси цікаві.
Порядок в Чехиии и продажно-бесхребетная система у нас.
И не нужно мифических доказательств, на которые постоянно ссылаются укринские шлюхо-судьи. В Чехии убитые этим террористом гражданские и солдаты показания не давали.
Браво!!!.. І дякуємо!