Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії

Вищий суд у Празі підвищив покарання громадянину Білорусі Олексію Фадєєву, визнаному винним в участі у війні проти України на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

До 4,5 року ув'язнення його засудили минулого року. Оскаржити вирок тоді пообіцяли і захист, і обвинувачення.

Тепер апеляційний сенат Вищого суду в Празі додав до початкового звинувачення в "участі в організованому злочинному угрупованні" ще й звинувачення в "терористичному нападі", а також призначив виняткове покарання: верхню межу терміну ув'язнення для Фадєєва підвищили на третину.

Після того, як Фадєєв відбуде покарання у вигляді позбавлення волі на 21 рік, його назавжди вишлють із Чехії.

Спочатку прокуратура просила для Фадєєва 15 років ув'язнення.

Вирок уже набув чинності, але його ще можна оскаржити.

Згідно з даними прокуратури, Фадєєв у 2014-2016 рр. не раз приїжджав на окупований Донбас, отримував в угруповання "ДНР" зброю і брав участь у виконанні різних військових завдань. Він брав активну участь у боях проти українських військ.

Сам Фадєєв заявляв на суді, що займався виключно патрулюванням, а стріляв тільки під час навчань на стрільбищі.

Крім цього процесу, в Чехії вже пройшло кілька судів над людьми, які брали участь у діяльності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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