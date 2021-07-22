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Новини Агресія Росії проти України
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Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії

Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії

Вищий суд у Празі підвищив покарання громадянину Білорусі Олексію Фадєєву, визнаному винним в участі у війні проти України на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Радіо Свобода".

До 4,5 року ув'язнення його засудили минулого року. Оскаржити вирок тоді пообіцяли і захист, і обвинувачення.

Тепер апеляційний сенат Вищого суду в Празі додав до початкового звинувачення в "участі в організованому злочинному угрупованні" ще й звинувачення в "терористичному нападі", а також призначив виняткове покарання: верхню межу терміну ув'язнення для Фадєєва підвищили на третину.

Після того, як Фадєєв відбуде покарання у вигляді позбавлення волі на 21 рік, його назавжди вишлють із Чехії.

Спочатку прокуратура просила для Фадєєва 15 років ув'язнення.

Вирок уже набув чинності, але його ще можна оскаржити.

Згідно з даними прокуратури, Фадєєв у 2014-2016 рр. не раз приїжджав на окупований Донбас, отримував в угруповання "ДНР" зброю і брав участь у виконанні різних військових завдань. Він брав активну участь у боях проти українських військ.

Сам Фадєєв заявляв на суді, що займався виключно патрулюванням, а стріляв тільки під час навчань на стрільбищі.

Крім цього процесу, в Чехії вже пройшло кілька судів над людьми, які брали участь у діяльності терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".

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вирок (1092) Чехія (1655) найманці рф (2065)


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Топ коментарі
+90
Отлично! Браво чехи!!! А наши корумпированные украинские суды дают сепарам-убийцам максимум по 3-5 лет, и то условно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 16:29 Відповісти
+52
Еще больше стал уважать Чехию.
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22.07.2021 16:25 Відповісти
+43
Сходил за хлебушком...
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22.07.2021 16:23 Відповісти
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Сходил за хлебушком...
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22.07.2021 16:23 Відповісти
Отлично! Браво чехи!!! А наши корумпированные украинские суды дают сепарам-убийцам максимум по 3-5 лет, и то условно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Вообще то он брехал - что служил в хозвзоде...
но прокурор сказал что он врет - и суд решил пусть посидит:
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ze-4-5-roku-na-21-let-soud-zprisnil-trest-pro-cecha-ktery-bo/r~627048faead511eb9322ac1f6b220ee8/ Ze 4,5 roku na 21 let

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22.07.2021 17:02 Відповісти
Он вообще ездил картошку чистить
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22.07.2021 22:12 Відповісти
отакая вот вышла аппеляция)
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22.07.2021 17:02 Відповісти
В Чехии, если нет новых фактов,
а осужденный все равно подает апелляцию,
он гарантировано получает больший срок...

...ибо нефиг загружать суды - чтобы они пережёвывали одно и то же...
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22.07.2021 17:07 Відповісти
вот эт СУД!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0= чувствуется уровень людей, а не тягуче-вонючая-тупая затягиваемость и продажность наших инстанций всех юрисдикций........(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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23.07.2021 01:37 Відповісти
жестокий чешский суд! атпустите этого тридвараса, зачем мучить вдупучленца!
берите пример с украйонских "судов", которые выписывают вдупучленцам условные приговоры или штрафы
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22.07.2021 16:24 Відповісти
шо ты мелешь, брешешь и вводишь в оману. пример хоть один назови со штрафом.
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22.07.2021 17:37 Відповісти
приклад: https://www.svoboda.org/a/30167222.html
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22.07.2021 23:56 Відповісти
Ватный бульбаш.
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22.07.2021 16:25 Відповісти
Еще больше стал уважать Чехию.
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22.07.2021 16:25 Відповісти
воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов. Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Ну что можно сказать Высшему суду в Праге?
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 5220
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 4440
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22.07.2021 16:27 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения.
Белорусу Фадееву, который воевал против Украины на Донбассе, увеличили срок с 4,5 лет до 21 года, - суд Чехии - Цензор.НЕТ 2976
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22.07.2021 16:29 Відповісти
і йух в опу)
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22.07.2021 16:58 Відповісти
Отличная апелляция ))))))
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22.07.2021 16:29 Відповісти
Хе-хе! Обжаловал
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22.07.2021 16:31 Відповісти
Интересно,сколько бы дал чешский суд Штепе?)
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22.07.2021 16:32 Відповісти
365 дней десять раз...а в день 100 рукавиц за пайку-итого дал бы суд возможность сострочить 365000 пар рабочих рукавиц....
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22.07.2021 22:16 Відповісти
Як ото кажуть,"докрутився")
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22.07.2021 16:33 Відповісти
Гарна новина, когда наш самый гуманный в мире так будет вершить правосудие.
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22.07.2021 16:42 Відповісти
а, так нормально, пусть мемуары пишет
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22.07.2021 16:45 Відповісти
щось підозрюю, що писати воно не дуже вміє, але тепер буде час навчитись)
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22.07.2021 17:21 Відповісти
Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії - Цензор.НЕТ 6390
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Какая ужасная новость для сторонников зеленского.
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22.07.2021 16:59 Відповісти
Я так понимаю в чехии судьи денег не берут, поэтому такие сроки.
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22.07.2021 17:01 Відповісти
Не, просто в Украине судьи не берут денег с террористов, а бесплатно дают им условные сроки. Гуманитарная помощь.
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22.07.2021 19:31 Відповісти
Супер!!!!!
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22.07.2021 17:02 Відповісти
Фадєєв вийде через 21 рік і напише роман "Старперская гвардія".
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22.07.2021 17:12 Відповісти
Зря он в чехию подался, в Украине депутатом стал бы.
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22.07.2021 17:19 Відповісти
А у нас патриотов судят и сажают. Сколько боевых генералов уже под судом?
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22.07.2021 17:29 Відповісти
О! Драныкоед затарился за бугром по полной. Через21 год передать ушлепка в руки украинской фемидв, пусть сделает ему предьяву еше и по нашим законам.
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22.07.2021 17:37 Відповісти
наши оправдают и еще пенсию дадут с корочкой УБД, ну его нафиг
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22.07.2021 22:04 Відповісти
Адвокаты которые подавали апеляцию сто пудово были из России. Только они способны так обшеколадиться.
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22.07.2021 17:47 Відповісти
А как же его манька? Её Ашоты с Вазгенами утешат...во все дыры. А ты мразь 21годок оттарабань. Хм...21..."очко". И не выиграшное.
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22.07.2021 19:58 Відповісти
21!
Парень словил блэкджек!
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22.07.2021 20:56 Відповісти
это не парень, это выродок, согласный убивать за деньги
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23.07.2021 07:49 Відповісти
саме так мала б діяти українська правоохоронна система, наприклад після звільнення Слов'янська Штепа мала б отримати років 20 з конфіскацією та пожиттєвим позбавленням громадянства. Але ж якщо генпгрокугог назначається свиночолим, можна відкупитися за помірну плату.
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22.07.2021 21:25 Відповісти
Чехи справедливо судять подібних тварин, а "наші" - відпускають
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22.07.2021 22:00 Відповісти
чехі у НАТО, а наші - ні.
Тому ************ трохи
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23.07.2021 10:34 Відповісти
Если бы в 2004 году после фальсификаций на выборах посадили всех виновных, а не давали условно, то Янукович никогда бы не пришел в власти и не было бы всех последствий.
Благими намерениями устлана дорога в ад.
Наказывать нужно, а не миловать. Иначе один вред.
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22.07.2021 22:06 Відповісти
хорошая практика..обжаловал-получи в 5 раз больше...
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22.07.2021 22:21 Відповісти
Вот когда работают Законы тогда и правосудие заслуживает внимание...в Украине все наоборот суд это бизнес определенной категории людей при чем очень рентабельный.
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22.07.2021 23:07 Відповісти
Повезло чуваку, 21 год поживет в Европе в нормальных условиях как человек!
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22.07.2021 23:30 Відповісти
тихо отпашет- через 10-ку вылезет...((
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23.07.2021 01:41 Відповісти
Очко!
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23.07.2021 03:32 Відповісти
Збсь апеляцію подав

Білорусу Фадєєву, який воював проти України на Донбасі, збільшили термін із 4,5 року до 21 року, - суд Чехії - Цензор.НЕТ 9441
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23.07.2021 04:11 Відповісти
Кровавые чешские бандерофошысты затевают беларусофобию?
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23.07.2021 05:11 Відповісти
Невозможно понять таких людей, которые из сытой и благополучной страны едут воевать за тюремный срок.
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23.07.2021 07:36 Відповісти
Когда вместо головы у туловища поверх шеи тиливизер с расейскими каналами, оно и море чайной ложкой вычерпывать помчится. Главное, чтобы ящике сказали, что надо именно так и никак иначе...
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23.07.2021 07:50 Відповісти
Адвокат оскаржив вирок- новий термін ув'язнення 21 рік.

Гарний тамада і конкурси цікаві.
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23.07.2021 09:03 Відповісти
Сравните это решение и решение наших сучьих судей...
Порядок в Чехиии и продажно-бесхребетная система у нас.
И не нужно мифических доказательств, на которые постоянно ссылаются укринские шлюхо-судьи. В Чехии убитые этим террористом гражданские и солдаты показания не давали.
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23.07.2021 09:03 Відповісти
це тому, що чехи пам"ятають свою "пражскую весну"... І ненавидять засраху, яка влаштовує такі "весни" по світу!!
Браво!!!.. І дякуємо!
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23.07.2021 09:10 Відповісти
аспоріл так аспоріл!
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23.07.2021 10:23 Відповісти
 
 