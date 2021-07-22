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Новини Газова війна
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Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною

Порошенко про

Пока не завершено будівництво "Північного потоку - 2" - нічого не втрачено. Міжнародні партнери повинні побачити сильну і внутрішньо об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною.

Про це пише в Facebook п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він підкреслив - президент Зеленський повинен їхати у Вашингтон з підтримкою і опонентів діючої влади і громадянського суспільства, експертного середовища, а також міжнародних друзів України.

"Як державника, як п’ятого президента України, як зрештою лідера демократичної патріотичної опозиції, мене не може не непокоїти так звана домовленість між США і Німеччиною щодо Північного потоку – 2. Замість одного виклику, яким дотепер був сам Північний потік – 2, тепер ми отримуємо два — додалося американсько-німецьке взаєморозуміння. Якщо згадати ще й про російського агресора, то ситуація виглядає досить загрозливою. По суті, Україну беруть у залізні лещата з усіх боків, тиснуть погодитися на "оборудку", пропонують черговий Будапештський меморандум 2.0 без справді надійних, юридично зобов’язуючих гарантій для України", – констатує п’ятий Президент.

"Це ми все вже проходили і більше не віримо. Не буду нагадувати про те, що Північний потік – 2 — це загроза і для України, і для Об’єднаної Європи, і для всієї трансатлантичної єдності. Це аксіома, про яку знають всі, але, схоже, підзабули у Берліні і Вашингтоні. Завдання України, спільно з нашими партнерами у Східній Європі, передусім країн Балтії і Польщі, на рівні парламентів, у тому числі Конгресу США, чітко і твердо про це нагадати. Помиляються всі, навіть друзі, якими, я переконаний, для України є і залишатимуться і президент Байден, і канцлер Меркель", – вважає Порошенко.

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"Остання справа сьогодні Києву обвинувачувати когось з них. Чи то у зраді наших інтересів. Чи то у здачі України російському агресору. Все це рівно те, чого хочуть у Москві — щоб ми через цей клятий Північний потік – 2 всі пересварилися, і тоді Україна дістанеться Путіну спокійно і без пострілів. Щоб уникнути цього руйнівного сценарію, зараз як ніколи треба продемонструвати силу, внутрішню стійкість, єдність і здатність боротися до кінця", – переконаний Порошенко.

"Поки не завершено будівництво Північного потоку – 2, поки не сертифіковано весь газогін, поки ним не пішов газ — нічого не втрачено. Наші міжнародні партнери мають побачити сильну і внутрішньо об’єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною. Яка не згодна на перспективу запуску Північного потоку – 2. Яка не підтримує домовленість між США і Німеччиною. Яка буде вимагати припинення добудови і запуску "труби Путіна" на тому етапі, де вона зараз є чи буде наприкінці серпня", – зазначає Петро Порошенко.

Також читайте: Пєсков про плани Німеччини продовжити на 10 років транзит газу через Україну: Одружили мене не спитавши

"Президенту Зеленському треба їхати до Вашингтону і тиснути руку президенту Байдену. Обов’язково. Але їхати туди він має, маючи за спиною підтримку

  • партнерів, яким не все одно, буде чи ні Північний потік 2;
  • друзів України, які будуть переконувати і Вашингтон, і Берлін своїми аргументами проти "путінського газогону";
  • громадянського суспільства і експертного середовища в Україні, яке має в один голос вказувати на хибність американсько-німецької домовленості;
  • а також підтримку опонентів чинної влади, які можуть нещадно критикувати і сперечатися всередині, але сьогодні мають бути об’єднані спільною метою недопущення Північного потоку – 2.

"Чим ближче до фінішу буде зірвана ця "сдєлка століття", на 99% чи 99,9%, тим сильнішим буде сигнал російському агресору про нашу боротьбу, єдність і солідарність, готовність колективного Заходу протидіяти корупційним впливам Кремля", – наголошує лідер партії "Європейська Солідарність".

Автор: 

Байден Джо (2893) Німеччина (7484) Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) Порошенко Петро (15193) США (23417) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+25
Порошенко о "Северном потоке-2": Международные партнеры должны увидеть сильную и объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной - Цензор.НЕТ 835
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22.07.2021 16:27 Відповісти
+20
Порошенко о "Северном потоке-2": Международные партнеры должны увидеть сильную и объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной - Цензор.НЕТ 8013
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22.07.2021 16:28 Відповісти
+16
Дали добудувати саме за Блазня!
За часів Петра, це все активно гальмували.
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22.07.2021 16:43 Відповісти
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В смысле нехрен Зеленому далвть в США 30 августа?
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22.07.2021 16:26 Відповісти
Пусть сьездит , может Байдена кондрашка хватит .
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22.07.2021 20:05 Відповісти
дату початку будівництва пп-2 назвеш?
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22.07.2021 16:31 Відповісти
2016
22 августа на Выксунском металлургическом заводе началась отгрузка труб большого диаметра. Первый железнодорожный состав с трубами отправился со станции Выкса-промышленная на завод по нанесению утяжеляющего бетонного покрытия в Котке (Финляндия).
23 августа первые 3300 тонн труб большого диаметра для строительства газопровода «Северный поток - 2» отгрузила Группа ЧТПЗ.
2017
22 февраля между Nord Stream 2 AG и компанией Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для укладки подводной части газопровода «Северный поток - 2». Согласно соглашению, Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была обеспечить укладку труб для обеих ниток газопровода с использованием трёх трубоукладочных судов - Pioneering Spirit, «Solitaire» и Audacia.
2018
3 мая было начато строительство участка газопровода на территории Германии.
5 сентября судно-трубоукладчик «Solitaire» приступило к работам по укладке газопровода «Северный поток - 2» в Финском заливе.
6 октября судно-трубоукладчик Audacia приступило к укладке труб на германском морском участке газопровода «Северный поток - 2», где также вело работы судно Castoro Dieci . Судно Audacia занялось работой на участке протяжённостью 38 км в глубоководной части маршрута.
На 10 октября были уложены первые 100 км из 2,5 тыс. км газопровода.
На 6 ноября были уложены 200 км,
на 12 ноября - 250 км,
на 30 ноября - более 300 км.
С 23 декабря к укладке трубопровода «Северный поток - 2» присоединилось судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Судно-трубоукладчик «Solitaire»' приступило к работам по укладке труб в исключительной экономической зоне Швеции. Судно-трубоукладчик Audacia закончило укладку труб на германском морском участке газопровода.
И так далее...
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22.07.2021 16:41 Відповісти
Дали добудувати саме за Блазня!
За часів Петра, це все активно гальмували.
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Я разве это отрицаю? Попросили назвать дату начала строительства.
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22.07.2021 16:45 Відповісти
Так не заперечуєш! Але закінчення, епілогу подій ти не назвав!
Епілог - це вчорашня декларація між ФРН і США, між Меркель і Байденом. І навіть більше того: це неоприлюднені домовленості між Меркель і Зе на позаминулому тижні. Я розумію, що ти їх не називаєш, тому що не знаєш, що там... Але сам той візит - був! Про що там домовились?
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22.07.2021 17:44 Відповісти
Это был ответ на вопрос "дату початку будівництва пп-2 назвеш?".
Просто цитата из вики, про начало строительства.
Без эпилогов, содержаний договоренностей и прочего.
> Але закінчення, епілогу подій ти не назвав!
А должен был в ответе на вопрос про начало?
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22.07.2021 19:44 Відповісти
Стесняюсь спросить у знающего человека - а чем не понравился дважды исключительно украинский ник "Маршалы Победы"?
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22.07.2021 21:08 Відповісти
тобі вже відповіли. а я добавлю, Порошенко все робив , щоб не запустили пп-2, а бубочка тільки соплі за собою тягає по всьому світу.
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22.07.2021 16:46 Відповісти
Закрий пельку , свинособака!
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22.07.2021 17:36 Відповісти
Вот статья отнюдь не поклонника Порошенко про СП 2 и бубачку. Зеленожопым не читать, с ушей польется зеленая жижа. Лонгрид. Но интересный.

Давайте проанализируем ситуацию с "Северным потоком-2" на фоне соглашений США и Германии, а так же посмотрим на то, как президент Украины Зеленский довёл именно до этого результата", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6535046943188023 пишет Борислав Береза, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Стало известно, что США и Германия договорились по "Северному потоку-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас стеснительно заявил, что Меркель и Байден пришли к конструктивному решению по проекту "Северный поток-2". Сразу после этого Меркель официально позвонила Путину и поговорила с ним. Зеленскому никто не позвонил. Ни Меркель, ни Байден, ни Путин. При этом уже есть заявление о том, что в соглашение по "СП-2" учтены интересы Украины. Правда с Украиной, а точнее с Зеленским, никто о них не договаривался. Просто уведомили, что о нас не забыли и перечислили, что именно мы получим в рамках соглашения Германии и США. Что конкретно? Конкретно НИ-ЧЕ-ГО! Давайте посмотрим на обещания.
Власти Германии обязались назначить спецпосланника, который будет курировать вопрос о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину. И это ни к чему не обязывает Германию. Скажут потом, что просто не смогли договориться с Россией. США обязуются в полной мере поддерживать подобные усилия. Логично. Почему же США не поддержать то, что Германия кого-то назначит, если от США ничего не требуется? Но эффективность от этого назначения будет на уровне заседаний групп в Минском процессе. Они тоже регулярно заседают. А результата нет. Кстати, ещё Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода "Северный поток-2" и активизировать переговоры в нормандском формате. Тут эффективность будет на том же уровне, что и раньше, но будет больше громких слов со стороны Германии и больше безразличия со стороны России. А ещё глава МИД ФРГ Хайко Маас написал в твиттере, что Германия будет поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики. Это уже из серии за все хорошее и против всего плохого. Мог ещё написать, что будут поддерживать Украину на пути демократии. В общем можно резюмировать, что наш величайший политик современности сделал все для того, чтоб результат по "Северному потоку-2" был именно такой и чтоб про Украину договаривались без Украины.

При этом надо отметить, что Зеленский ездил в Германию пытаясь договариваться с Меркель, но результат оказался нулевым. Правильно, нужно было ещё больше обвинять Германию во всех своих бедах, требовать оружие и обвинять лично Меркель в том, что она мало делает для Украины. И если после таких заявлений Зеленский рассчитывал на какие-то положительные результаты, то он не просто наивен, но и чудовищно невежественен. Хотя, при его некомпетентности и абсолютном непонимании принципов дипломатии, это не удивительно. Отношения у Зеленского с Меркель не сложились с самого начала. Она изначально отказалась принять в Берлине еще кандидата Зеленского. Густав Грессель (Gustav Gressel), эксперт брюссельского аналитического центра European Council on Foreign Relations (ECFR) отметил, что отношения Меркель с Зеленским "не сложились". А другие эксперты говорят что так произошло, в том числе из-за некоторых представителей его окружения и чаще всего называют Ермака.

С администрацией Байдена у Зеленского так же не заладилось. У него появился шанс качественно изменить эти отношения после звонков Джо Байдена. Но Зеленский смог и тут начудить. Сначала Зеленский показал, что плевать хотел на стандарты корпоративного управления и шулерски назначил вместо Коболева Витренко. США безразличны к фамилиям главы Нафтогаза, но они не безразличны к стандартам корпоративного управления. Стало известно, что накануне звонка 7 июля администрация США рассматривала возможность приглашения президента Украины в Вашингтон перед саммитом президентов РФ и США, однако отказалась от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство «Нафтогаза», расценив этот шаг как отказ от усилий по борьбе с коррупцией. Казалось бы, что это должно отрезвить Зеленского, который привык играть в царька в Украине. После звонка, на сайте президента Украине появился текст, в котором Джо Байдену, проФФесионалы Банковой, приписали слова, которые он не говорил. Произошёл очередной скандал. Текст на сайте исправили, но осадок от этого остался. В итоге после череды факапов Зеленского, визит передали с июля на конец августа. А это значит, что когда состоится визит, то уже поздно будет что-то обсуждать по "Северному потоку-2", по визиту на День Независимости и по участию в "Крымской платформе". К тому же Конгресс будет на каникулах, а значит у Зеленского не будет возможности провести полноценные встречи с конгрессменами. Так жёстко и ненавязчиво США осадили Зеленского, но страдает из-за этого Украина. А при этом есть ещё множество других вопросов на которые молчит и не даёт ответы наш "величайший политик современности". Например, вопросы о судье Чаусе. Их задаёт уже не только президент Молдовы.

Да, в современной политике все крайне прагматично. Зеленскому изначально выдали огромный кредит доверия. Этот кредит выдали граждане Украины и коллективный Запад. И если на граждан Зеленский не обращает внимание, то Запад банально перестал обращаться внимание на Зеленского, когда увидел, кто в Украине президент и каков его потенциал. Более того, заигрывание Зеленского с Кремлем и попытка не заниматься изначально "Северным потоком-2", ещё с 2019 года, привели к тому, что теперь Украина ещё больше теряет субъектность, а президент Украины не участник договоренностей, а сторонний наблюдатель, которого ставят перед фактом. А слова Джо Байдена о том, что "Северный поток-2" был завершен на 99% и остановить его не представлялось возможным, должны немного имиджево подсластить пилюлю Зеленского. При этом он снимает с себя всю ответственность за последствия добавляя про то, что в контексте сделки по "Северному потоку-2" Германия взяла на себя обязательство ответить РФ при необходимости. Какие-то чёткие гарантии или компенсации Украине, США и Германия, даже не рассматривали. И это следствие некомпетентности и долгого бездействия Зеленского и ВР 9-го созыва, где абсолютная власть у монобольшинства из "Слуг народа".
То, что власть уже объявила, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку - 2" - это логичное действие, чтоб хоть как-то имиджево сгладить ситуацию, но ничего не изменит. Можно ли было избежать подобной ситуации? Сложно, но можно. Для этого надо было уже с самого начала после избрания не заискивать перед Путиным, а слушать советы эксперты и системно продолжать то, что делалось до Зеленского. Надо было не бегать от делегации Украины в ПАСЕ, а вместе с ней работать в интересах Украины. И надо было слушать экспертов межлународников, а не коллег по Кварталу и Ермака. И поэтому вина за такой итог именно на Зеленском, который формирует международную политику согласно своим взглядам, пониманию и знаниям. А они у него на уровне обычного обывателя. К сожалению, ситуация будет лишь ухудшаться и начнёт исправляться лишь после смены ВР и президента. Но многое уже нельзя будет исправить. И это тоже надо осознать всем нам, чтоб впредь не наступать на такие же грабли", - завершает Береза.
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22.07.2021 17:46 Відповісти
тоже википедия только на английском.
В 2011 году Nord Stream AG приступила к оценке проекта расширения, включающего две дополнительные линии (позже названные «Северный поток 2»), с целью увеличения годовой мощности до 110 млрд м 3 (3,9 трлн куб футов). В августе 2012 года компания Nord Stream AG обратилась к правительствам Финляндии и Эстонии с просьбой изучить маршруты в их подводных https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_economic_zone исключительных экономических зонах для третьей и четвертой линий. https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-kyivpost2708122-47 [47] Предполагалось, что дополнительные трубопроводы будут проложены в Соединенное Королевство, но от этого плана отказались. https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-pid2-48 [48] https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-telegraph0312122-49 [49]
В январе 2015 года было объявлено, что проект по расширению был приостановлен, поскольку существующие линии были загружены только наполовину из-за ограничений ЕС в отношении Газпрома.
В июне 2015 года соглашение о строительстве «Северного потока-2» было подписано между «Газпромом», https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell Royal Dutch Shell , https://en.wikipedia.org/wiki/E.ON E.ON , https://en.wikipedia.org/wiki/OMV OMV и https://en.wikipedia.org/wiki/Engie Engie . https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-reuters190615a2-51 [51] Поскольку создание совместного предприятия было заблокировано Польшей, 24 апреля 2017 года Uniper, Wintershall, Engie, OMV и Royal Dutch Shell подписали соглашение о финансировании с Nord Stream 2 AG, дочерней компанией Газпрома, ответственной за разработку проект «Северный поток - 2». https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-ft2404172-52 [52]
31 января 2018 года Германия предоставила Nord Stream 2 разрешение на строительство и эксплуатацию в водах Германии и в районах выхода на берег возле Любмина. https://en.wikipedia.org/wiki/Nord_Stream#cite_note-reuters-53 [53]
В мае 2018 года началось строительство конечной точки Грайфсвальда.
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22.07.2021 19:38 Відповісти
На 10 октября 2018 года уложены первые 100 км труб.
На 1 апреля 2019 года было проложено более 915 км труб.
На 1 июля 2019 года 1501 км.
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22.07.2021 16:41 Відповісти
май 2018, при сывоносом
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22.07.2021 17:27 Відповісти
Отож, они смотрели в свой карман и какие-то свои интересы, а не на фамилию Президента Украины, которая им как мы все видим, глубоко пох
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22.07.2021 16:32 Відповісти
били себе в груди що ми прораховуємо всі варіанти, загрузимо трубу і Україна в програші не буде. А що тепер?????
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22.07.2021 17:15 Відповісти
Порошенко о "Северном потоке-2": Международные партнеры должны увидеть сильную и объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной - Цензор.НЕТ 835
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22.07.2021 16:27 Відповісти
а вони нічого вже не пам ятають,до них "зєльоная сопля" причепилась,вони ЇЇ ніяк не можуть обтрусити!!!
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22.07.2021 17:37 Відповісти
Пельку закрий , ватний покидьок!
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22.07.2021 17:37 Відповісти
Верховный ТОМОС Алексеевич, балабол и популист.
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22.07.2021 20:53 Відповісти
Порошенко о "Северном потоке-2": Международные партнеры должны увидеть сильную и объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной - Цензор.НЕТ 8013
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22.07.2021 16:28 Відповісти
Вместо этого они видят зеленского. Ну, или не видят, что по сути то же
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22.07.2021 16:32 Відповісти
Сывочелый сделал бы из СП-2 большую Пэрэмогу. Наградил бы меркель и байдена орденами Княгини Ольги и Ярослава Мудрого.Ну и добавил бы про "Потужный поштовх"
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22.07.2021 16:33 Відповісти
З дуба впав? Не з кіпрських. а панамських офшорів. Скажи Подоляку, що тебе звільнено!
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22.07.2021 16:42 Відповісти
Люся, не роби мені нерви!
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22.07.2021 17:12 Відповісти
ну і завів би з сп2 тоненьку трубочку в своЇми руками побудовану будку, на пам ять,про дружбу з мертвечуком і його кумом!!! тай нахера платити,якщо можна на шару! але "зельоная сопля"всі плани поламав!
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22.07.2021 17:43 Відповісти
Як там чергова апіляція по ротердаму+? А Шабуня?
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22.07.2021 16:39 Відповісти
Ти коментуєш як корабельний сосун.
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22.07.2021 16:57 Відповісти
Вмикати дурня - основна риса зебні.
Чи в тебе проблеми з останнім?
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22.07.2021 17:00 Відповісти
Минский договорняк создавался для того чтобы тормознуть кочевое население московской Орды на земли Украины, потому что к тому времени Украина жила в достатке, а вот армии своей не имела, чтобы защитить нажитое, так что помалкивайте в тряпочку.
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22.07.2021 16:40 Відповісти
А закон про федералізацію для чого пропихувався у 2015 ?
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22.07.2021 16:47 Відповісти
Де там згадка про федералізацію?
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22.07.2021 16:54 Відповісти
Может что то и пропихивали ,ну как населению юга востока объяснить что Московии они не нужны, и что только для них может быть роднее Украина, ну чтобы им быстрее дошло нужно им объяснить что жители юга востока Украины находятся в буферной зоне между Московией и Киевом ,и что жители западной и центральной части Украины всегда будут защищать их от вороватой Московии, зачем делать федерацию левобережную и правобережную? Это как Северная и Южная Корея
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22.07.2021 17:08 Відповісти
Не з ціма всесвітньо відомими клоунами,пане Президенте.
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22.07.2021 16:36 Відповісти
Як я люблю дивитися як дебілів рве від справжнього Президента! ))
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22.07.2021 17:11 Відповісти
То Бідень- ху#ло, чи Бідень- неху#ло ?
КАМУ У ВОШИНГТОНІ ЧОЛОМ БИТЬ ?

Щось не зрозуміло.
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Bla bla bla..
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22.07.2021 16:43 Відповісти
Байден вроде всегда подавался как большой личный друг Петра. Чи вже ні?
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22.07.2021 16:46 Відповісти
доки в бурісьмі колупався.
тепер він колупається мабуть в роснєфті.

А Петро тепер -просто цінний свідок.
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22.07.2021 16:54 Відповісти
Так не зекретина же ,которого выбрала тупая зесрань)или зебильо своей тупой бошкой так и не доперла,что не проходят просто так заведенные дела на кандидата в президенты США и вмешательство в их выборы?хотя куда зесрани сложить дважды два...
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22.07.2021 19:36 Відповісти
Наши международные партнеры оказались партнерами путина (((
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22.07.2021 16:49 Відповісти
Напомни, что делал зелох два года для блокирования постройки сп-2. Правильный ответ - нихера.
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22.07.2021 16:54 Відповісти
Він саджав Байдена, тролив Меркель і тра_ав медель.
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22.07.2021 16:56 Відповісти
от як щоб посадив Байдена і трахнув Меркель то то ніякого ПП 2 не було , а так лох він і в Омані лох !
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22.07.2021 17:56 Відповісти
А шо я спорю?
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22.07.2021 16:56 Відповісти
Чем быстрее ПАП поймет, что в 2019 г большинство голосовало не за Зеленского, а против него, тем лучше будет всем. Нельзя дважды вступить в одну реку, как говорили древние. Пятый в Украине не будет Седьмым.
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22.07.2021 16:52 Відповісти
Пока долпоепы, которые в 2019-м голосовали за ставленника кремля и олигархов, не поймут что сделали грубейшую ошибку, до тех пор, страна будет продолжать лететь в жопу.
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22.07.2021 16:56 Відповісти
Дебіли досі пишаються своїми вибіром!
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22.07.2021 16:56 Відповісти
...в 2019 г большинство голосовало не за Зеленского, а против Украины.
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22.07.2021 16:57 Відповісти
Ти хто по національності?
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22.07.2021 17:35 Відповісти
То есть ты,чмо,которое воюющую страну с кризисной экономикой подставил под "рассмеши комика" будешь ещё себе что то лучше требовать?лишим вас голоса,если сами от ковида не передохните и дело с концом
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22.07.2021 19:42 Відповісти
чмо у тебя между ног в расщелине, если ты того пола через который зарегано. Что ты лишишь и кого, троляка лишенное мозга.
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23.07.2021 08:22 Відповісти
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22.07.2021 16:53 Відповісти
Международные партнеры увидели страну, населенную идиотами, желающими, что бы подобные им идиоты и руководили.
Оно логично.
Умные люди вызывают у идиотов множество негативных эмоций, им так спокойнее.
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22.07.2021 16:56 Відповісти
"Президенту Зеленскому надо ехать в Вашингтон и жать руку президенту Байдену".
Хммм... В статье чуть неправильно процитировали Порошенко. Скорей всего, Петро сказал так: "Президенту Зеленскому надо ехать в Вашингтон и жать руку, и обнимать, и поздравлять с первым мая президента Байдена".
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22.07.2021 17:02 Відповісти
а байденофилы так молились на деда...
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22.07.2021 17:09 Відповісти
А Путін був за Байдена?
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22.07.2021 17:42 Відповісти
Сильна об'єднана Україна була на Майдані, а зараз в більшості стадо баранів на чолі з шоблою делітантів, на жаль.
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22.07.2021 17:09 Відповісти
стадо баранів вибрало януковичського міністра,от з того моменту вже все і закінчилось!!!
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22.07.2021 17:47 Відповісти
А ти за кого голосував?
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22.07.2021 17:52 Відповісти
Политика - это искусство ВОЗМОЖНОГО...
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22.07.2021 17:12 Відповісти
бач який розумник,то чого ж не об'єднав,аааа зайнятий був,саме приход привалив яке там єднання!!!
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22.07.2021 17:32 Відповісти
Ох і Петья....
А шо ж він так не волав коли перший північний потік будували?!
З 2014 року ні одного европейського користувача російського газу не зумів перевести на закупівлю газу на східному кордоні України, то може й свою провину трє визнати!
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22.07.2021 17:42 Відповісти
не пам ятають вони нічого,давно це було!!!
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22.07.2021 17:49 Відповісти
нулевой спам, брысь под шконку))
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22.07.2021 19:10 Відповісти
ни слова об украине без украины прошло. сейчас без украины решают все, потому что ответственный за внешнюю политику украины полный олень)))
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22.07.2021 19:09 Відповісти
Пэтя, даже ТОМОС не поможет, СП-2 достроят, у вас было 7 лет, что сделано????
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22.07.2021 20:51 Відповісти
консультації запросити по Будапешському меморандумі. А якщо правильно робити, то розробити підводні дрони і підривати той нафтопровід періодично
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22.07.2021 21:52 Відповісти
Порошенко про "Північний потік-2": Міжнародні партнери повинні побачити сильну та об'єднану Україну, яка не сприймає ніяких "договорняків" за своєю спиною - Цензор.НЕТ 8719
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23.07.2021 01:23 Відповісти
 
 