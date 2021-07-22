Якщо Мельник очолить Бюро економічної безпеки, цей орган буде корумпованим, - Данилюк
Якщо Бюро економічної безпеки очолять представники старих правоохоронних і податкових структур, цей орган буде підконтрольним, корумпованим і каральним за своєю суттю.
На цьому наполягає автор концепції БЕБ Олександр Данилюк, передає інформаційне агентство Interfax-Україна за підсумками пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він заявив, що люди, які працювали в таких структурах як податкова міліція, національна поліція, СБУ не можуть очолювати БЕБ.
"У БЕБ більшість людей, які будуть працювати, повинні прийти з приватного сектора, оскільки більшість людей СБУ, національної поліції, податкової поліції не здійснюють діяльності в інтересах громадян і держави, там панує корупція, свавілля. БЕБ повинен стати фінансовим НАБУ, тобто незалежним, професійним, але який спеціалізується саме на боротьбі з економічними злочинами, а не на корупції", - зазначив Данилюк.
За словами Данилюка, є велика загроза, що орган стане політично залежним.
"Провести Мельника, який зараз є керівником Державної фіскальної служби, це та ж податкова міліція, тому що він зрозумілий, він контрольований, він забезпечує виконання політичних замовлень Офісу президента", - говорить Данилюк.
Він висловив сподівання, що громадський резонанс вплине на ситуацію.
"БЕБ - це як потужна зброя, і питання в тому, хто цією зброєю буде користуватися: злочинець або людина, яка охороняє інтереси держави. Я дуже сподіваюся на те, що і суспільство, і бізнес зараз займають активну позицію і не дадуть корупціонерам та людям із каральної системи, яку вони раніше очолювали або працювали в цих органах, очолити цей орган, тому що на цьому буде кінець", - підсумував Данилюк.
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А мудрий нарід виробе на всіх?
От, якби ж то в 2019-му відібрали би право голосу у вас, 73/43%зебілів...
Дарма, чи що дядя Джо та Блінкін наголошують: "у вас росте корупція, припинить корупцію"! І не тільки вони, а й МВФ, ЄС, еврокомісії, тощо.