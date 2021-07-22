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Якщо Мельник очолить Бюро економічної безпеки, цей орган буде корумпованим, - Данилюк

Якщо Мельник очолить Бюро економічної безпеки, цей орган буде корумпованим, - Данилюк

Якщо Бюро економічної безпеки очолять представники старих правоохоронних і податкових структур, цей орган буде підконтрольним, корумпованим і каральним за своєю суттю.

На цьому наполягає автор концепції БЕБ Олександр Данилюк, передає інформаційне агентство Interfax-Україна за підсумками пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що люди, які працювали в таких структурах як податкова міліція, національна поліція, СБУ не можуть очолювати БЕБ.

"У БЕБ більшість людей, які будуть працювати, повинні прийти з приватного сектора, оскільки більшість людей СБУ, національної поліції, податкової поліції не здійснюють діяльності в інтересах громадян і держави, там панує корупція, свавілля. БЕБ повинен стати фінансовим НАБУ, тобто незалежним, професійним, але який спеціалізується саме на боротьбі з економічними злочинами, а не на корупції", - зазначив Данилюк.

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За словами Данилюка, є велика загроза, що орган стане політично залежним.

"Провести Мельника, який зараз є керівником Державної фіскальної служби, це та ж податкова міліція, тому що він зрозумілий, він контрольований, він забезпечує виконання політичних замовлень Офісу президента", - говорить Данилюк.

Він висловив сподівання, що громадський резонанс вплине на ситуацію.

"БЕБ - це як потужна зброя, і питання в тому, хто цією зброєю буде користуватися: злочинець або людина, яка охороняє інтереси держави. Я дуже сподіваюся на те, що і суспільство, і бізнес зараз займають активну позицію і не дадуть корупціонерам та людям із каральної системи, яку вони раніше очолювали або працювали в цих органах, очолити цей орган, тому що на цьому буде кінець", - підсумував Данилюк.

Данилюк Олександр (911) Мельник Вадим (86) Бюро економічної безпеки (650)


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Топ коментарі
+14
При власти зечьма в этой стране любой орган будет корумпирован и это аксиома!!!
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22.07.2021 16:51 Відповісти
+8
Любой государственный орган, руководителя которого назначают по согласованию с ОП априори коррумпирован
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22.07.2021 16:56 Відповісти
+6
Этот орган будет коррумпированным, даже если Мельник его не возглавит
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22.07.2021 16:50 Відповісти
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Этот орган будет коррумпированным, даже если Мельник его не возглавит
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22.07.2021 16:50 Відповісти
При власти зечьма в этой стране любой орган будет корумпирован и это аксиома!!!
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22.07.2021 16:51 Відповісти
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля привлечь к ответственности главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника за игнорирование требований народных депутатов отчитаться о проделанной работе по борьбе с теневым сектором подакцизной продукции.Источник: https://censor.net/ru/n3269113
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22.07.2021 18:45 Відповісти
Но Аваков гнида продажная раньше за появился, а наворотил больше чем приикучьме кравченко
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22.07.2021 23:28 Відповісти
Даже если Иисус возглавит,орган будет коррумпированый,у нас любая контора с правом проверять и штрафовать наполнена взяточниками,по другому быть не может.
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22.07.2021 16:53 Відповісти
ну да, им же, так называемым "органам" , таксу устанавливают, чаще еженедельную
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22.07.2021 18:53 Відповісти
Зе готов генерировать корумпированные органы правоохранения каждый день.
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22.07.2021 16:55 Відповісти
будет коррумпирован ))) т.е. сейчас он не коррумпирован ??? там все нормуль?
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22.07.2021 16:56 Відповісти
Любой государственный орган, руководителя которого назначают по согласованию с ОП априори коррумпирован
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22.07.2021 16:56 Відповісти
Він буде корумпованим. З Мельником чи без. Бо Зеленський...
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22.07.2021 16:57 Відповісти
то есть нам мало НАБУ, СБУ, ГБР, МВД и Коли Катлеты. Давай еще БЕБ.
А мудрий нарід виробе на всіх?
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22.07.2021 16:58 Відповісти
ще не вистачає органа ******** - по боротьбі з баранами у держустановах та ******** - по боротьбі з Козлами у тих же установах.
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22.07.2021 19:00 Відповісти
Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7967
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22.07.2021 16:58 Відповісти
...тому що Зеленский 😁😁😁😁
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22.07.2021 17:01 Відповісти
питання , випадково не ти допомагав цим корупціонерам прийти до влади , бо щось пика сильно знайома ?
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22.07.2021 17:04 Відповісти
Так і напрошується продовжити Данилюка: " От як би мене призначили, то...."
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22.07.2021 17:23 Відповісти
було б те ж саме.
От, якби ж то в 2019-му відібрали би право голосу у вас, 73/43%зебілів...
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22.07.2021 17:28 Відповісти
То що , було би Свинарчук-2?
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22.07.2021 18:02 Відповісти
вас всіх, 73/43%зебілів - до дурки; і це було би кращим випадком. Для вас.
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22.07.2021 18:05 Відповісти
Хіба тільки ДПС корумпована? Нині корупція починається з охвістя; і будь-яка служба - нова (в т.ч. БЕП) чи стара - є, будуть і при зелені владі залишатимуться корумпованими!!
Дарма, чи що дядя Джо та Блінкін наголошують: "у вас росте корупція, припинить корупцію"! І не тільки вони, а й МВФ, ЄС, еврокомісії, тощо.
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22.07.2021 17:27 Відповісти
Всі ці служби створені знаєш коли? в рамках реформування правохоронної системи.
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22.07.2021 18:03 Відповісти
тільки 73/43%зеьіли не можуть і не хочуть помітити оцінки міжнародних організацій стосовно кривої рівня корупції в Україні з 2014-го року донині.
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22.07.2021 18:07 Відповісти
Куда ни глянь - везде коррупция, коррупция на коррупции сидит, и коррупцией погоняет...
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22.07.2021 18:04 Відповісти
И это правда, мусорья такого даже при Януковиче небыло
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22.07.2021 23:29 Відповісти
 
 