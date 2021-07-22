Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу "Росія 1". ДОКУМЕНТ

Нестор Шуфрич в ефірі російського телеканалу назвав кримських татар нащадками жителів Золотої Орди, які забрали в полон "тисячі наших жінок". Ярослав Юрчишин подав заяву в поліцію про розпалювання міжнаціональної ненависті.

Про це Юрчишин повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В ефірі телеканалу держави-агресора" Росія 1 "він (Шуфрич. - ред.) почав активно займатися розпалюванням національної ворожнечі, розповідаючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України", - написав Юрчишин.

Він нагадав, що, згідно зі ст. 24 Конституції України, громадяни не можуть мати обмежень або привілеїв за ознакою етнічного походження.

"На мою думку, і я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням. Із позбавленням волі на строк до 3 років кримінально караним діянням", - додав Юрчишин.

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В ефірі телеканалу "Росія 1" Шуфрич виступив 20 липня, пише "Інтерфакс-Україна". Коментуючи визнання кримських татар корінним народом, він сказав таке: "Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників... і фактично спадкоємців Чингізидів, адже що таке Кримсько-Татарське ханство, в тисяча.... ному році воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус - був у складі Золотої Орди, а що таке Золота Орда? Це Бату-хан, який спалив Київ; тисячі наших жінок, які були забрані в рабство, зі зрозумілими цілями".







