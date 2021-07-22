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Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу "Росія 1". ДОКУМЕНТ

Нардеп

Нестор Шуфрич в ефірі російського телеканалу назвав кримських татар нащадками жителів Золотої Орди, які забрали в полон "тисячі наших жінок". Ярослав Юрчишин подав заяву в поліцію про розпалювання міжнаціональної ненависті.

Про це Юрчишин повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В ефірі телеканалу держави-агресора" Росія 1 "він (Шуфрич. - ред.) почав активно займатися розпалюванням національної ворожнечі, розповідаючи, що раніше кримські татари викрадали наших жінок, а тепер визнаються корінним народом України", - написав Юрчишин.

Він нагадав, що, згідно зі ст. 24 Конституції України, громадяни не можуть мати обмежень або привілеїв за ознакою етнічного походження.

"На мою думку, і я очікую відповідної реакції правоохоронних органів, пан Шуфрич наговорив на публічні заклики, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності корінного народу України кримських татар, що відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України є кримінально караним діянням. Із позбавленням волі на строк до 3 років кримінально караним діянням", - додав Юрчишин.

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В ефірі телеканалу "Росія 1" Шуфрич виступив 20 липня, пише "Інтерфакс-Україна". Коментуючи визнання кримських татар корінним народом, він сказав таке: "Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників... і фактично спадкоємців Чингізидів, адже що таке Кримсько-Татарське ханство, в тисяча.... ному році воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус - був у складі Золотої Орди, а що таке Золота Орда? Це Бату-хан, який спалив Київ; тисячі наших жінок, які були забрані в рабство, зі зрозумілими цілями".

Нардеп Голосу Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу Росія 1 01
Нардеп Голосу Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу Росія 1 02
Нардеп Голосу Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу Росія 1 03
Нардеп Голосу Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу Росія 1 04

Нацполіція (15276) Шуфрич Нестор (393) Юрчишин Ярослав (153) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+37
І це правильний вчинок. Побачимо, як поведеться поліція.
Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича - Цензор.НЕТ 8864
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22.07.2021 17:12 Відповісти
+29
Пора опять бить морду, по другому ни как
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22.07.2021 17:10 Відповісти
+26
Це тільки мені здається, що Шуфрич давно не пижжений?
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22.07.2021 17:14 Відповісти
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ой, та лучше б просто табло ему начистил
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22.07.2021 17:09 Відповісти
да да...только в морду!...моя б воля и к столбу его привязать на Хрещатнике шоб плювали у харю
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22.07.2021 17:22 Відповісти
чистили ему морду по всей Украине и не раз... закончит тварь камерой... да еще под шконкой...
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22.07.2021 18:34 Відповісти
Україну врятує одне просте і коротке слово: атентат
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22.07.2021 17:27 Відповісти
Пора опять бить морду, по другому ни как
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22.07.2021 17:10 Відповісти
По Шуфричу уже давно тюрьма плачет с конфискацией.
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22.07.2021 17:12 Відповісти
І це правильний вчинок. Побачимо, як поведеться поліція.
Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление в полицию на выступившего в эфире канала "Россия 1" Шуфрича - Цензор.НЕТ 8864
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22.07.2021 17:12 Відповісти
та багатенько вже не били...
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22.07.2021 17:50 Відповісти
Ні хєра не буде
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22.07.2021 20:58 Відповісти
увы...........................................
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23.07.2021 02:00 Відповісти
Давно морду лица Шуфричу не били
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22.07.2021 17:12 Відповісти
Це тільки мені здається, що Шуфрич давно не пижжений?
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22.07.2021 17:14 Відповісти
Да эта тварь уже давно навозных червей должна кормить.
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22.07.2021 17:15 Відповісти
Бату-Хан был хороший человек. Ничего он не жег.
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22.07.2021 17:16 Відповісти
Ваша правда, особенно союзников кацапов-коллаборантов хан не трогал.
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22.07.2021 17:26 Відповісти
ЗЫ... монголо-татары, когда вошли в Киев , были в ступоре, нечего было жечь и разворовывать. Бо за пару лет до них в Киеве побывали кацапы.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
кацапы их потомки.. не неси уйню
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22.07.2021 18:43 Відповісти
Давно не п.здили этого рыговского урода
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22.07.2021 17:19 Відповісти
За каким хреном Юрчишин смотрит кацапские каналы?

Дрочит на Скабееву?
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22.07.2021 17:20 Відповісти
Чтобы наказать врага - мерзкого Шуфрича!Ты мозгами пошевели!Или их у тебя нет?
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22.07.2021 17:25 Відповісти
Только твой воспаленный мозг мог сделать иакие выводы
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22.07.2021 17:29 Відповісти
а що, інтернету і ютубу в Юрчишина нема?
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22.07.2021 17:30 Відповісти
Ну и?
Хочешь сказать, свинья болото всегда найдет?
Вываляется и будет хрюкать?
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22.07.2021 17:38 Відповісти
а ти завжди про інших по собі судиш?
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22.07.2021 19:17 Відповісти
Врага нужно знать в лицо!
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22.07.2021 17:42 Відповісти
Крим - непотопляємий авианосець, а
шуфрич - непотомпяємий пристосуванець.
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22.07.2021 17:22 Відповісти
О, я думал, ну что же недобитого в Одессе рыга так связываает еще со шлепером... - Ляпае , шо попало. У Шуфрича логика отсутствует вааПЧе... 1). От Шуфрича - закидон кацапам, бо во время Орлы кацапы были в союзе с монголо-татарами. Коллаборант Руси Nо 1, Алексашка Невский ездил к хану за ярлыком , аж в Монголию. Та слава Богу ордынцы, в итоге, отравили запроданця алексашкуу с его таким же тятяней. 2). Чи дурачок не ведает, шо князья практиковали нападать на соплеменников м пленных продавали в рабство.
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22.07.2021 17:23 Відповісти
До речі, саме Невський потім знищив справжніх слов'ян з Новгорода і у московії лишилися переважно угро-фіни...
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22.07.2021 17:51 Відповісти
Невский - приёмный сын хана Батыя
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22.07.2021 18:45 Відповісти
насправді під іменем невсько був рідний син батия - бо на той час вже нікого не залишилося в живих, хто зміг би його впізнати
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22.07.2021 19:15 Відповісти
Юрчишин,курде-беля слоню ти покойовий!Нафіг нам ті татари,дружба народів,дискрімінація,Шуфрич та інша хрєнь!Тарифи!!!Говори про тарифи,шмірек ти забацаний,для того тебе ту обирали!Бо як про то буде говорити вулиця,то ти вже станеш непотрібним,підеш нахрєн з засунутим в дупу депутатством...
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22.07.2021 17:28 Відповісти
що за маячня?
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22.07.2021 17:31 Відповісти
ZE-команда його здурила, обіцяне відро помиїв не дала.
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22.07.2021 20:11 Відповісти
Ну, иначе про этого шуфрича никто бы и не вспомнил и не интересовался, что он там пернул скабеевой.
Юрчишин щанимается пиаром шуфрича и скабеевой таким образом.
А тарифы ему пофигу, куратор не велел.
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22.07.2021 17:46 Відповісти
А ему легче говорить о Шуфриче. Тарифы повышены с его подачи и такими же партийцами Голоса, которые все делают, чтобы умерло больше украинцев. Не зря же они гранты получают.
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22.07.2021 18:00 Відповісти
********** не тварина - шуфрич не людина.
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22.07.2021 17:28 Відповісти
давно шухрича не люстрували...
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22.07.2021 17:29 Відповісти
Гетьма свочолый развел в Украине эту мразоту,теперь расхлебываем.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
дерьмом не захлебнетесь? где результаты ваших хлебаний?
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22.07.2021 18:26 Відповісти
Недолюстрували мразоту,треба було йому хребет вийняти
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22.07.2021 17:32 Відповісти
обслюнявленый Суркисами Щурфрик с глубоким знанием дела, "на пальцАх", рассказал несмышлёным, как вообще живётся, забранным в рабство, и для каких целей, например, их, элитных терпил, забирают то в рыгоаналы Йаныка то в зажопу Мертвечука..
ну а трускавецкие выпускники, то отдельная трагедия пассажиров социальных лифтов - просто гарем по вызову для господ с Банковой
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22.07.2021 17:36 Відповісти
Що хотіти від Шуфрича, він хоч своїх проросійських поглядів не приховує. Зелена шваль створила всі умови, щоб в Україну повернулися (при Пороху сиділи за кордоном і не рипалися) Беня, Портнов і компанія, відмазують себе в судах. Офісні шавки *********** ламають через коліно стосунки з ЄС і США, навіть Мандельша і то обісрали всіх і все для відбілювання "найвеличнішого".
Шуфрич - це вже наслідок правління Гідранта!
І ніфіга йому за це не буде(((
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22.07.2021 17:40 Відповісти
І така гниль як Шуфрич народний депутат!
Доборолась Україна!!!
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22.07.2021 17:44 Відповісти
да закройте на десятку эту красноперую падлу продавшуюся, наконец то уже!!!, слишком много ее кругом стало! ..и повязку кутузовскую перед этим надеть не забудьте....
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22.07.2021 17:53 Відповісти
А почему Шуфрич вообще даёт комментарии в российской прессе. Ясно с какими "тезисами" он там выступит. Крымские татары являются коренными жителями Крыма, а значит и Украины.Сколько ещё терпеть эту 5 колону.
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22.07.2021 17:55 Відповісти
После слов Шуфрича Татарстан напрягся.
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22.07.2021 17:59 Відповісти
давненько не пздили паскуду шуфріча.
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22.07.2021 18:06 Відповісти
Шуфрич клинический идиот. Все признаки идиотизма легко читаются на его харе. Ему место в дурке, а он в высшем законодательном органе страны.
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22.07.2021 18:27 Відповісти
Москва была таким же улусом Орды,как и крымчаки.Москва и Крымское ханство это два ментальных наследника Орды.То что для татар основным доходом служил угон и торговля давно не секрет.Просто такой промысел не давал никакого шанса ханству создать жизнеспособную государственную систему,поэтому где-то со второй половины 17 века их начали просто разбивать в пух и прах более продвинутые в военном и экономическом плане- поляки,украинские козаки и московиты.Сегодняшние татары это уже жалкие ошметки давно погасшего ханства великого рода Гиреев так что обвинять их сейчас в чем то тупо и не серьезно.А вот прокацапского выродка Шуфрича нужно ********* обязательно.
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22.07.2021 18:39 Відповісти
в криму живуть киримли - а татарами їх кацапи обізвали, хоч до татар (тоді ще волжських булгар) вони не мають ніякого відношення
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22.07.2021 19:21 Відповісти
А что и хайтарму тоже не танцуют?
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22.07.2021 19:47 Відповісти
волжські татари не знають що це таке
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22.07.2021 20:41 Відповісти
По-правді шуфрічєй і мєдвєчуков треба садити на короткий цеп в буцигарні.
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22.07.2021 18:48 Відповісти
Носятся с этими татарами как дурни со ступами!
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22.07.2021 21:01 Відповісти
Их скорее используют как таран,чтобы долбить рашку по поводу оккупированного Крыма.
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22.07.2021 21:10 Відповісти
Как бы Юрчишин ни пиарился, надо знать что партия Голоса, проголосовавшая за дерибан украинской земли, враги народа.
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22.07.2021 21:22 Відповісти
Голос це прокацапська партия
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22.07.2021 21:51 Відповісти
Шуфричу опять пора начистить морду лица и пустить кровяшку. Он явный деградант и мудило!
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23.07.2021 02:02 Відповісти
Цей карпатський виродок,дрисля шуфрич , багатостаночник в навчанні для фсб є файна скрепа;най готується йти до бузини.....Це ж треба так переродитися-оце завинив перед кремлівською мафією....воно або недоучка або геть тупак.На скрепи російського міру-там йому місце.
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23.07.2021 06:16 Відповісти
Зеленку в студію !!!
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23.07.2021 09:01 Відповісти
 
 