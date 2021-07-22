МЗС РФ про транзит газу після 2024 року: "Буде попит, буде і транзит"

За прогнозами, потреба в газі буде тільки збільшуватися, вважають у Росії.

Про це в коментарі російському державному інформагентству РІА "Новости" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ.

"За оцінками провідних світових агентств, потреба в газі буде тільки збільшуватися. Насправді саме цим повинні керуватися кінцеві споживачі", - сказав він.

При цьому чиновник російського МЗС нагадав, що Україна прагне позбутися залежності від російського газу і використовувати газотранспортну систему із заходу на схід.

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Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.