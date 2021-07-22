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Новини
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МЗС РФ про транзит газу після 2024 року: "Буде попит, буде і транзит"

МЗС РФ про транзит газу після 2024 року:

За прогнозами, потреба в газі буде тільки збільшуватися, вважають у Росії.

Про це в коментарі російському державному інформагентству РІА "Новости" заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, інформує Цензор.НЕТ.

"За оцінками провідних світових агентств, потреба в газі буде тільки збільшуватися. Насправді саме цим повинні керуватися кінцеві споживачі", - сказав він.

При цьому чиновник російського МЗС нагадав, що Україна прагне позбутися залежності від російського газу і використовувати газотранспортну систему із заходу на схід.

Читайте також: Представник США в Україні Кент: питання "Північного потоку 2" ще не вирішене

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.

Автор: 

МЗС рф (967) росія (66080) Північний потік (2473) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+8
кацапи вже почали вийо, чого і слід було чекати від цих потвор, думаю з адекватних людей ніхто і не здивований(
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22.07.2021 17:25 Відповісти
+8
Ну в самом деле, не будет транзита меньше будет связей с рамкой, я бы вообще закрыл всю торговлю.А то страна агрессор, а торгуем.
Меньше будет поступлений конечно в бюджет, значит искать другие источники.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
+6
Ну вот и результ договорняков за спиной Украины... Будет спрос , тады да, а быстрее всего искууственно не будет , тада досвидос. Кацапы еще не запустили свой потоп-2, а уже развоображались его подгрузить на все 100%.
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22.07.2021 17:43 Відповісти
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кацапи вже почали вийо, чого і слід було чекати від цих потвор, думаю з адекватних людей ніхто і не здивований(
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22.07.2021 17:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aNzc_RE1608

Трубный фальшстарт: московское недоумение и красная карточка ЗеБене
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22.07.2021 17:54 Відповісти
верьте "будет огурец, будет и боярышник"
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22.07.2021 17:31 Відповісти
Ну в самом деле, не будет транзита меньше будет связей с рамкой, я бы вообще закрыл всю торговлю.А то страна агрессор, а торгуем.
Меньше будет поступлений конечно в бюджет, значит искать другие источники.
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22.07.2021 17:31 Відповісти
Так власти других источников кроме тарифов и налогов не видят. Значит источником будешь ты.
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22.07.2021 19:05 Відповісти
Я не смогу оправдать их доверия
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22.07.2021 19:19 Відповісти
заявил заместитель министра иностранных дел РФ Грушко...
Специально что ли такого манкурта, этот стёб озвучить подобрали?
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22.07.2021 17:33 Відповісти
Там, говорят, Пескова то ли замуж выдали, то ли женили, х/з. Так что спрос есть.
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22.07.2021 17:36 Відповісти
Обіцянки кацапа це все рівно шо наркомана про те шо завтра він кине колотись, або п'яного алкаша шо з завтрішного дня кине пити.
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22.07.2021 17:40 Відповісти
Как обещание Зеленского!
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22.07.2021 17:49 Відповісти
Ну так там же вище я й сказав. Але толєрантно...
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22.07.2021 17:54 Відповісти
От транзита РФ только богатеет. А все способствуют этому всеми силами.
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22.07.2021 17:43 Відповісти
от транзита зависит и работа нашей трубы и "трранзитные" денежки за прокачку ( с каждого кубометра газа капает копеечка и Украине) просто за использование трубы...а что там на входе или выходе (цена газа) если мы не покупаем этот газ нам пофиг (Украина бьется...ну как бьется))) переживает в сторонке)))) именно за использование-транзит нашей трубы (ибо если будет альтернатива...а она можно сказать уже есть и не одна... то и уменьшение транзита или полная его остановка - радости мало...
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22.07.2021 17:55 Відповісти
Ну вот и результ договорняков за спиной Украины... Будет спрос , тады да, а быстрее всего искууственно не будет , тада досвидос. Кацапы еще не запустили свой потоп-2, а уже развоображались его подгрузить на все 100%.
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22.07.2021 17:43 Відповісти
Спрос будет обеспечиваться Потоком, транзит через Украину им не нужен. И москалям руки розвязаны, можно свободно начинать войну в Украине, экспорт в ЕС не пострадает, они с этой целью и строили Поток.
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22.07.2021 19:15 Відповісти
то что меркель там наобещает - только рашке смешно
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22.07.2021 17:50 Відповісти
Попиту не буде.
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22.07.2021 17:51 Відповісти
Илон Маск организует вам спрос, уроды.
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22.07.2021 18:01 Відповісти
смешно.
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22.07.2021 21:29 Відповісти
юродивсть и брехливость кацапни на общее презрение... сейчас, когда спрос на газ невиданный за неск. лет, кацапня специально тормози поставки газа в Европу чтоб максимально взвинить цены... наша труба практически пустая, они и не думают подымать в ней давление.... что будет когда "вонючий поток 2" запустят в эксплуатацию? ответ очевиден...
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22.07.2021 18:10 Відповісти
Камасутра унітазна цей Йоршик.
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22.07.2021 18:19 Відповісти
Это надо понимать так: Хервам а не транзит.
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22.07.2021 18:57 Відповісти
Если спрос на газ будет расти (а это вполне вероятно), то ********* запросто будет качать и через СП-2, и через Украину, разве что слегка нагнёт по ставкам тарифа.
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22.07.2021 20:53 Відповісти
Надо так: " будет рф, будет и транзит, после 24 го., ( ну если доживет)
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22.07.2021 21:23 Відповісти
Зимою газопроводи без газосховищ - до дупи, бо споживання іде циклічно, а зі скважини йде постійний потік. Можна цієї зими відімкнути нашу ГТС і подивитись, як Європа буде з кацапами домовлятись про поставки через СраньПотоки. Але це не для Зебіла, бо там така діра в бюджеті ...
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22.07.2021 22:05 Відповісти
Да-а-а, придивлявся світ до ЗЄлі аж цілих 2 роки. Вкурили що це за гімнюк і почали черех йух кидати. Кругом проколи - все просерає за що не візьметься, навіть з маленькою Молдовою обісрався. Захотів Швейцарію построїти - проскочити між іпаних, але держава це не квн, тут жостко "Хто не знами той проти нас". Як за Пороха - головне проти рахи і куйла, за це його поважали і допомагали
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22.07.2021 23:16 Відповісти
Тон этого сообщения, которое невозможно переоценить, подсказывает, что РФ-дубина явно окрылена последними новостями, в которых, похоже, их латентный шантаж сыграл не последнюю роль и есть возможность сколотить финансовую "подушку", способную этот шантаж только усилить в будущем. Те возможности украинской ГТС, которые в текущий момент явно не используются РФ совсем не в целях запобiгання "передозировке" потребителя, о котором так заботится РФ устами своего МИД, но и украинских ПХГ, дать возможность "полакомиться" расейским ископаемым в наиболее подходящим для этого, зимнем периоде! Это не ГАЗОВАЯ ИГЛА от РФ? А то, что Украина "... стремится избавиться от зависимости от российского газа и использовать газотранспортную систему с запада на восток" , так это вполне естественно в свете изречений президента о стремлении к субъектности (правда по другой причине, но все же). Или МИД РФ не считает, что такое стремление к субъектности Украиной не обосновано?
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23.07.2021 00:28 Відповісти
 
 