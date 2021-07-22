Після приєднання України до Групи Помпіду правоохоронці зможуть отримати доступ до мережі з обміну інформацією про незаконне переміщення наркотиків через аеропорти і протидіяти цьому, - Убер

Щойно Україна приєднається до Групи Помпіду, українські правоохоронці зможуть отримати додаткові можливості для співпраці з колегами з інших країн, в тому числі з обміну інформацією.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконавчий секретар Групи Помпіду Дені Убер, коментуючи прийнятий Верховною Радою законопроєкт про приєднання України до часткової угоди про створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

"Є декілька підгруп, які опікуються питаннями співпраці правоохоронних органів. Одна з них – експертна група, яка працює з аеропортами. Це поліція і митниця. Тобто служби, зусилля яких спрямовано на перекриття каналів наркотрафіку, які йдуть через великі аеропорти. Представники правоохоронних органів обмінюються досвідом і розробляють спільну політику реагування.

Друга група називається "Наркотики-онлайн". Вона опікується питаннями протидії торгівлі наркотиками в інтернеті, особливо в даркнеті. Тут основна роль належить поліції. Спеціалізовані агенції, такі як Європол та Інтерпол, також учасники процесу", - розповів він.

Він також додав, що нещодавно була створена ще одна експертна група, яка називається "Загальна авіація". "Оскільки зрозуміли, що останнім часом усе більше наркотиків потрапляють у країни через маленькі аеропорти, включаючи приватні".

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За його словами, ця група займається дещо іншими питаннями, ніж та, яка спеціалізується на великих аеропортах.

Повністю з текстом інтерв'ю Дені Убера Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.