Війська РФ з початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Водяного, біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від селища Піски війська РФ двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

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Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території і передали на знищення 118 вибухонебезпечних предметів.