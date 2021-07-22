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Новини Агресія Росії проти України
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Війська РФ з початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ з початку доби тричі порушили режим

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Водяного, біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від селища Піски війська РФ двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат в результаті ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. За добу - 3 обстріли, ворог бив зі 120- та 82-мм мінометів

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території і передали на знищення 118 вибухонебезпечних предметів.

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обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Стосовно "втрат немає". Мені повідомили, що 22 липня один з блок-постів українського війська був обстріляний з "Градів" москалями. Один український воїн загинув (Олександер Сушко, 1985 р.н., залишилася жінка і 5-місячна дитина), ще п'ятеро поранені. Люди просять грошової допомоги на лікування.
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22.07.2021 18:09 Відповісти
Досить писати про «рєжим тішини» ! Немає ніякого режиму тиші-є непреривні бойові дії,обстріли та провокаційний вогонь лаптєногих орків!
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22.07.2021 19:36 Відповісти
 
 