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Зеленський нагородив 12-річну Тетяну Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені на Закарпатті

Зеленський нагородив 12-річну Тетяну Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи №1 Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя".

Відповідний указ глава держави підписав 21 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що сталася внаслідок потужних злив у селищі Ясіня на Рахівщині. Дівчинка вимкнула електрику в будинку, взяла молодшого брата і трьох інших дітей і відвела на горище, врятувавши від високого рівня води, який на той час уже сягав одного метра.

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Зеленський Володимир (24368) повінь (172) нагорода (1280) Закарпатська область (2079)


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Топ коментарі
+20
Молодець, дівчинко! Пишаюся! А той, хрипатий дебіл,шо тебе нагородив, перший би втік!)))
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22.07.2021 18:15 Відповісти
+10
Хороша дитина.
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22.07.2021 18:15 Відповісти
+9
Молодець, Тетянко!
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22.07.2021 18:19 Відповісти
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Молодець, дівчинко! Пишаюся! А той, хрипатий дебіл,шо тебе нагородив, перший би втік!)))
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22.07.2021 18:15 Відповісти
Хороша дитина.
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22.07.2021 18:15 Відповісти
Дивно, логово опришків та бандерівців...
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22.07.2021 18:18 Відповісти
Это типа сарказм был? Или так, от нечего написать?
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Типу да, зазвичай Зеля не дуже до таких місць.
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22.07.2021 19:36 Відповісти
Молодець, Тетянко!
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22.07.2021 18:19 Відповісти
Оно только пиарится и айкосится умеет. Но девочка молодец, заслужила смелая малышка! Давайте их не связывать между собой. Не их вина, что зеледент о детях только в таких случаях вспоминает.
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22.07.2021 18:31 Відповісти
Щасти тобі дівчино.
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22.07.2021 18:29 Відповісти
И Вам напишу. Не трогайте девочку из-за зеледента. Она герой, она сделала поступок. Просто я знаю как дорого стоит расстерянность в таких ситуациях.
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22.07.2021 18:34 Відповісти
Ти молодчинка Тетяна, стіки життів зберегла. Будьте ви усі благословенні
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22.07.2021 18:36 Відповісти
Тетянка зберегла життя, які народяться ще й від дітей, яких вона врятувала! Це неймовірно! Україна житиме й процвітатиме вічно! А *уйло подохне в гімні, як сралін в сєчі!
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22.07.2021 18:53 Відповісти
та й шмаркля також
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23.07.2021 00:00 Відповісти
Хорошо,что посты не в тему про зе удалили...и мой в том числе...
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22.07.2021 19:13 Відповісти
Умничка!!! Очень позитивная девочка.
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22.07.2021 19:26 Відповісти
 
 