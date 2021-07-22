Зеленський нагородив 12-річну Тетяну Тулайдан, яка врятувала чотирьох дітей під час повені на Закарпатті
Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи №1 Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю "За врятоване життя".
Відповідний указ глава держави підписав 21 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що сталася внаслідок потужних злив у селищі Ясіня на Рахівщині. Дівчинка вимкнула електрику в будинку, взяла молодшого брата і трьох інших дітей і відвела на горище, врятувавши від високого рівня води, який на той час уже сягав одного метра.
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