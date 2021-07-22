Встановлено дані 17 військовослужбовців РФ, які воювали проти України, - InformNapalm. ФОТО

Встановити їхні дані вдалося за 2 архівними груповими фотографіями, знятими в 2014 році.

Хто ці люди - з'ясувала міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, інформує Цензор.НЕТ. Фото, яке аналізували його учасники, було зроблено на Донбасі влітку-восени 2014 року.

На фото зображені російські військовослужбовці колишньої 17-ї мотострілецької бригади з Чечні (в/ч 65384, сел. Шалі). У 2017 році бригада була переформована в 291-й гвардійський механізований полк у складі 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Є 2 версії цього групового фото: 21 людина, із заміною одного фотографа на іншого. На фотографії чітко видно характерні ознаки російських інтервентів - нестатутна форма і білі ідентифікаційні пов'язки. Усього з 22 військових злочинців вдалося ідентифікувати 17 (+1 частково), в тому числі 4 офіцерів.

1. Контрактник Арман Бекінкалієв

Дата народження 7 вересня 1987 року.

Проживає/родом - м Благодарний, Ставропольський край.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id418972274 (архів)

https://ok.ru/profile/557269765738 (архів)

2. Контрактник Рустам Галієв

Дата народження 10 травня 1982.

Проживає/родом - м Іжевськ.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id484264391 (архів 1, 2, 3)

3. Контрактник Ахмед Магомедов

Дата народження 18 червня 1984 (можливо, 1985).

Проживає/родом - м Нефтекумськ, Ставропольський край.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id489909674 (архів)

https://ok.ru/profile/177096733457 (архів)

4. [Особа не встановлена]

5. Контрактник Анатолій Гостєв

Дата народження 31 березня 1988.

Проживає/родом - м Налідово, Тверська область.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id203668304 (архів)

https://vk.com/id145127577 (архів)

https://ok.ru/p rofile/553667874928 (архів)

6. Контрактник Андрій Кулішенко

Дата народження 1 грудня 1988.

Проживає/родом - м Ленінськ, Волгоградська область.

У соціальних мережах:

https://ok.ru/profile/458977169769 (архів)

https://ok.ru/profile/527541781483 (архів)

https://vk.com/id198329045 (архів)

Особливий інтерес викликає добірка фото, яка датована серпнем 2014 року з прикордонної з Україною Ростовської області та з Донбасу.

7. Контрактник Яків Лопушков

Дата народження 17 серпня 1990.

Проживає/родом - м Ленінськ, Волгоградська область.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id80682917 (архів)

https://vk.com/id225001681 (архів)

https://ok.ru/profile/530568971074 (архів)

8. Контрактник Руслан Апхазішвілі

День народження 15 березня 1982.

Проживає/родом - м Ставрополь.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id102432298 (архів)

https://ok.ru/profile/342395106613 (архів)

Багато цікавих відео міститься на його YouTube-каналі, в тому числі з періоду служби в 17-й ОМСБр у Чечні.

https://www.youtube.com/user/gruzinsav26/videos (архів)

9. Контрактник Сергій Черданцев

День Народження 8 січня 1980.

Проживає/родом - м Полисаєво, Кемеровська область

У соціальних мережах:

https://vk.com/id160714784 (архів)

https://vk.com/id160643964 (архів)

https://ok.ru/profile/514972842909 (архів)

У його альбомі "Армія" простежується хронологія перекидання підрозділу 17-ї ОМСБр із Чечні в Крим (квітень 2014 року) і на Донбас (вересень 2014 року). В альбомі також є "фото 21", за яким розслідувачі встановлювали особи російських військових злочинців.

10. Контрактник Микола Маліков

День народження 14 січня 1969.

Станиця Незлобна, Георгіївський район, Ставропольський край

У соціальних мережах:

https://ok.ru/profile/344098139827 (архів)

https://ok.ru/profile/336277369028 (архів)

https://vk.com/id229038839 (архів)

11. Контрактник Олександр Кулішенко (прізвисько "Саня-Камаз")

Дата народження 1 грудня 1988.

Проживає/родом - м Ленінськ, Волгоградська область

У соціальних мережах:

https://vk.com/id478813993 (архів 1, 2)

https://ok.ru/profile/372530100283 (архів)

Особливий інтерес викликає добірка фото, яка завантажена в 2018. Вона фіксує літньо-осіннє українське відрядження 2014 року 17-ї ОМСБр. У тому числі також є "фото 21" з невеликою відмінністю, в центрі замість фігуранта №5 Анатолія Гостєва позує фігурант №22 Дмитро Крафт.

12. Контрактник Сергій Миронов

Дата народження 23 червня 1985.

Проживає/родом - м Белово, Кемеровська область.

У соціальних мережах:

https://ok.ru/profile/554433495992 (архів)

https://ok.ru/profile/338048369794 (архів)

13. Контрактник Шахрат Туркменов

Дата народження 14 червня 1989.

Проживає/родом - аул Шарахалсун, Туркменський район, Ставропольський край.

У соціальних мережах:

https://ok.ru/profile/561371194898 (архів)

https://vk.com/id508552019 (архів)

14. [Особа не встановлена]



15. [Особа не встановлена]

16. Контрактник Олександр Волокітін

Дата народження 4 березня 1990.

Проживає/родом - м Ханти-Мансійськ.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id448117402 (архів)

https://ok.ru/profile/499066976681 (архів)

https://vk.com/id272606942 (архів)

Особливий інтерес викликає добірка фото, яка завантажена в 2018. Вона також відображає літньо-осіннє українське відрядження 2014 року 17-ї ОМСБр. У тому числі також є "фото 21/2" із невеликою відмінністю, в центрі замість фігуранта №5 Анатолія Гостєва, позує фігурант №22 Дмитро Крафт.

17. Офіцер Артем Чайкін

Дата народження 24 вересня 1990.

Проживає/родом - Станиця Кумилженська, Волгоградська область.

Освіта: Єкатеринбурзьке вище артилерійське командне училище.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id66220130 (архів 1, 2)

https://vk.com/id136029720 (архів)

18. [Особа не встановлена повністю]. Імовірно, офіцер, ім'я - Максим.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id12025107

сторінка видалена.

Інших даних немає.

19. [Особа не встановлена]

20. Офіцер Андрій Туков

Дата народження 15 грудня 1989.

Проживає/родом - Казань.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id147734276 (архів)

сторінка видалена.

https://vk.com/id272707772 (архів)

https://ok.ru/profile/571103202132 (архів)

перейменований в "Андрія Казанського".

Упізнаний раніше проєктом "lostivan" і внесений до бази даних російських військових злочинців https://myrotvorets.center/criminal/tukov-andrej/. https://fest.nhliga.org/player/view/22881

Грає в хокей в команді "Даймохк" нападником №25. Кваліфікація - любитель. https://nhliga.org/player/view/47211

21. Імовірно, офіцер Олексій Атомов (можливо, справжнє прізвище - Громов).

Дата народження 1 січня 1990.

Проживає/родом - Чебаркуль.

У соціальних мережах:

https://vk.com/id43713640 (архів)

https://vk.com/id33985770 (архів)

22. Контрактник Дмитро Крафт

Дата народження 25 листопада 1981.

Проживає/родом - Черкеськ, Карачаєво-Черкесія

У соціальних мережах:

https://vk.com/id241667630 (архів)

https://ok.ru/profile/507967470961 (архів)

Присутній на "фото 21/2", займаючи місце фігуранта №5 Анатолія Гостєва.