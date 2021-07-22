Місія ЮНЕСКО встановила, що Софії Київській та Печерської Лаврі ніщо не загрожує, - Ткаченко

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийшов до висновку, що об'єктам Софії Київської та Печерської Лаври нічого не загрожує.

Про це міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю чудові новини для України з 44 сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішньому обговоренні розглядалося питання стану збереження об’єктів, що мають охоронний статус ЮНЕСКО по всьому світу. Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові, є задовільний. Об’єктам Софії Київській та Печерській лаврі нічого не загрожує", - повідомив Ткаченко.

За його словами, комітет всесвітньої спадщини також відзначає позитивні тенденції з 2017 року і заявляє, що реалізація всіх відповідних заходів добре позначається на збереженні цінності об'єкта.

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"Ніяких нових факторів, що негативно впливають на стан збереження об'єкта, не було виявлено. Більш того, порівняно з минулими роками є значні поліпшення", - додав він.