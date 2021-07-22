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Місія ЮНЕСКО встановила, що Софії Київській та Печерської Лаврі ніщо не загрожує, - Ткаченко

Місія ЮНЕСКО встановила, що Софії Київській та Печерської Лаврі ніщо не загрожує, - Ткаченко

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийшов до висновку, що об'єктам Софії Київської та Печерської Лаври нічого не загрожує.

Про це міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю чудові новини для України з 44 сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На сьогоднішньому обговоренні розглядалося питання стану збереження об’єктів, що мають охоронний статус ЮНЕСКО по всьому світу. Місія дійшла висновку, що загальний стан збереження об’єкта Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та монастирського комплексу Києво-Печерської лаври з церквою Спаса на Берестові, є задовільний. Об’єктам Софії Київській та Печерській лаврі нічого не загрожує", - повідомив Ткаченко.

За його словами, комітет всесвітньої спадщини також відзначає позитивні тенденції з 2017 року і заявляє, що реалізація всіх відповідних заходів добре позначається на збереженні цінності об'єкта.

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"Ніяких нових факторів, що негативно впливають на стан збереження об'єкта, не було виявлено. Більш того, порівняно з минулими роками є значні поліпшення", - додав він.

Автор: 

Лавра (294) Софія Київська (49) Ткаченко Олександр (509) ЮНЕСКО (164)


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Їй загрожують мпісти, які засіли в українських святинях.
Коли їх виженуть ?
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22.07.2021 18:27 Відповісти
Достаточно расторгнуть договор аренды. Но нужно расторгнуть договор аренды...
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22.07.2021 18:42 Відповісти
Я думаю процедура складніша. Це ж кабмін приймав рішення віддати святині мп.
Ніби якась проблема на законодавчому рівні. Чекають коли мп визнає себе російською церквою, тоді можна все забрати.
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22.07.2021 19:04 Відповісти
Лавра в коммунальной собственности.
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22.07.2021 19:48 Відповісти
я так понимаю, что деньги, которые просили выделить попы от ФСБ Шмыгаля выделять не надо? Или таки надо, даже несмотря на заключение ЮНЕСКО? Ведь парк Пашиных Мерседесов требует обновления.
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22.07.2021 18:29 Відповісти
а что до этого угрожало? экология? так что стало лучше-чище???
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22.07.2021 18:35 Відповісти
...повыбрасывать московитов на пинках изо всех украинских Лавр, нужно немедленно, не обращая внимания, на вой из залесских болот!....че тянут то резину, давая возможность резидентуре спецслужб московитских, там расширяться и укрепляться..или это для украинских спецслужб, есть тайна великая!?
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22.07.2021 18:38 Відповісти
Свинособаки, особнно эфэсбешанные в рясах, есть самые опасные существа! Они не только монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, они всему миру угрожают! А миссии ЮНЕСКО, пора бы об этом знать...
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22.07.2021 19:04 Відповісти
 
 