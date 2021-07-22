Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба

Позов РФ проти України до Європейського суду з прав людини був поданий із пропагандистською метою і не має ніяких шансів на задоволення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу абсолютно запевнити, що в цієї позовної заяви немає жодних шансів на те, щоб бути задоволеною, і подана вона Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких інших результатів, крім інформаційного шуму і витраченого часу суду на написання відповіді, у цього подання не буде", - сказав Кулеба.

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Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ із міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується цілої низки порушень, у тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини.