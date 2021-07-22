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Новини Агресія Росії проти України
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Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба

Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба

Позов РФ проти України до Європейського суду з прав людини був поданий із пропагандистською метою і не має ніяких шансів на задоволення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу абсолютно запевнити, що в цієї позовної заяви немає жодних шансів на те, щоб бути задоволеною, і подана вона Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких інших результатів, крім інформаційного шуму і витраченого часу суду на написання відповіді, у цього подання не буде", - сказав Кулеба.

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Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ із міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується цілої низки порушень, у тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини.

росія (66080) Європейський суд з пр... (453) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
не кажи гоп ! з ПП 2 казали все під контролем ...
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22.07.2021 19:01 Відповісти
+4
Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3380
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22.07.2021 19:33 Відповісти
+3
чем больше уверенности в голосе кулебы....тем меньше доверия его словам
гавкать на Лексус и ехать на Лексусе за рулем - это не одно и тоже...хотя в обеих случаях рядом был Лексус...
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22.07.2021 19:39 Відповісти
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не кажи гоп ! з ПП 2 казали все під контролем ...
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22.07.2021 19:01 Відповісти
Та нехай потягаються в европейському суді, а нам своє робить!
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22.07.2021 19:02 Відповісти
границы подлости и коварства у кацапов нигде не заканчиваются ..
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22.07.2021 19:16 Відповісти
это хто ж такое сказал? кулеба? и хто ж это? той хто выиграл спор по СП-2? ну-ну...
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22.07.2021 19:17 Відповісти
"что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 на Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий." А вот тут "заслуга" зеледента и глупо кричать что Украина не при чем. Она была не причем, пока зеледент под благовидным предлогом не отдал ключевого свидетеля. 73%, Вам кровавые мальчики не снятся случайно?
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22.07.2021 19:20 Відповісти
"заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время поездки на Донбасс с венгерским коллегой Петером Сийярто" - цікаво, що ні той, ні другий не сказали ні слова хто веде війну на Донбасі...

А стосовно справи в ЄСПЛ... я би не був би такий впевнений... Після того, як МЗС залишила міжнародно-судова команда на чолі з Ланою Зеркаль - там нема кому в судах захищати інтереси України. Можуть програти виключно через процедурні моменти. Нехай навіть і наша доказова база може бути беззаперечною - але можуть програти так само, як програли Газпрому Стокгольмський арбітраж в 2012-му році.
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22.07.2021 19:20 Відповісти
https://twitter.com/NashaCanada

https://twitter.com/NashaCanada asha CanadaПозов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4657Наша Канада



Российская сборная прибыла в Японию без флага, без гимна и без мозгов. Зато с попом, с иконами и со свечами. Победа обеспечена!


Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба - Цензор.НЕТ 172
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22.07.2021 19:24 Відповісти
і з Кримом на своїй карті...
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22.07.2021 19:30 Відповісти
Не з зелёными придурками.
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22.07.2021 19:33 Відповісти
Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3380
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22.07.2021 19:33 Відповісти
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23.07.2021 07:41 Відповісти
При цій владі можливо все.
Хтось колись чув коли лікарню районну віджимають?
В смт Любар пробують «віджати» районну лікарню.
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22.07.2021 19:38 Відповісти
чем больше уверенности в голосе кулебы....тем меньше доверия его словам
гавкать на Лексус и ехать на Лексусе за рулем - это не одно и тоже...хотя в обеих случаях рядом был Лексус...
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22.07.2021 19:39 Відповісти
Відчувається, що режим зеленських-єрмаків-кулеб до зими не доживе...
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22.07.2021 19:59 Відповісти
Це те саме що злодій кричить тримай злодія, де межа цинізму ? окупували Крим , принесли війну на Донбас,привласнили всю власність яка була на окупованих територіях включаючи і вишки бойка чи вже забули ,а чого варті теле шоу з печерним шовінізмом. де кожен день розмова як знищити Украіну,а жителів виселити в сибір, може це треба показати в ЄСПЛ. Але де там наша нікчемна влада все думає як не образити путіна. ось і маємо.
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22.07.2021 20:37 Відповісти
Ви вже стільки просрали, під гаслом «какая разніца», що може трапитись і це в фєдєрастів пройде...
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22.07.2021 20:46 Відповісти
Справа навіть не в шансах, а в дебілізації і абсурдизації самого факту подання з боку роисии.
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22.07.2021 21:04 Відповісти
Этот иск для поднятия имиджа Х#йла осенью в свинарнике выборы...
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22.07.2021 22:18 Відповісти
Госдума приняла закон о неучастии рейха в работе европейского правосудия, тоесть о непризнании решений судов. Потом они наделили несудебный орган -прокуратуру правом ревизовать все решения Европейского суда по правам человека.А тут, здрасте, бабушка приехала - начинают мутить. Как с пафосом вещал ленин, корнями великорусского народа есть крайний восток Европы и добрая доля Азии. Украина - это не крайний восток Европы. Ну а наш МИД - это мальчик на побегушках у Ермака и как ему верить, когда Ермак всецело рейховский кадр.
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22.07.2021 22:39 Відповісти
расєя виграє цей позив...)))
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22.07.2021 23:25 Відповісти
пф.... Навіть, якщо "виграють", то Україна може повністю забити на виконання такого "рішення"! Кацапня роками не виконують сотні рішень того недосуду і відповідальність НУЛЬОВА, тому...
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22.07.2021 23:55 Відповісти
Не було б ти таке самовпевнене і категоричне кульобо. Не все так однозначно. Звичайно якщо ніхто не розглядатиме цю скаргу то так. Але якщо почнуть об'єктивно розглядати? Із опитуванням свідків та аналізом доказів?
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23.07.2021 05:06 Відповісти
З такою зеленою властю все можливо
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23.07.2021 06:43 Відповісти
Сей иск наглость или тупость? Или тупая наглость...
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23.07.2021 07:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2rNkqmg_0So

- и ещё раз об уроках истории
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23.07.2021 08:18 Відповісти
президент Украины: представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведёт переговоры и заключает международные договоры Украины - но это не на пианино играть. и в международных отношениях Украина за два года слила все, что было сделано за предыдущие пять. эрэфия видит слабость нашей власти и перешла в наступление, пока на имиджевом и экономическом фронте
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23.07.2021 08:31 Відповісти
Вже і ЄСПЛ потрапив у еротичні сни Путлєра!
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23.07.2021 09:19 Відповісти
Если бы в Украине выполнялась бы Конституция, то Кулеба не был бы ширмой для внешней политики гауляйтера Украины от руSSкого мира,- ермака-Козыря!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
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23.07.2021 16:18 Відповісти
 
 