Позов Росії проти України до ЄСПЛ шансів на задоволення не має, - Кулеба
Позов РФ проти України до Європейського суду з прав людини був поданий із пропагандистською метою і не має ніяких шансів на задоволення.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не втручаючись у правосуддя ЄСПЛ, я можу абсолютно запевнити, що в цієї позовної заяви немає жодних шансів на те, щоб бути задоволеною, і подана вона Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких інших результатів, крім інформаційного шуму і витраченого часу суду на написання відповіді, у цього подання не буде", - сказав Кулеба.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що РФ звернулася до ЄСПЛ із міждержавною скаргою на Україну, скарга стосується цілої низки порушень, у тому числі загибелі мирного населення, придушення свободи слова і водної блокади окупованого РФ Криму. Також РФ вказала в міждержавній скарзі до ЄСПЛ, що відповідальність за катастрофу малазійського "Боїнга" рейс MH17 на Донбасі лежить на Україні, яка не закрила повітряний простір над зоною бойових дій і пізніше не розслідувала цієї обставини.
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А стосовно справи в ЄСПЛ... я би не був би такий впевнений... Після того, як МЗС залишила міжнародно-судова команда на чолі з Ланою Зеркаль - там нема кому в судах захищати інтереси України. Можуть програти виключно через процедурні моменти. Нехай навіть і наша доказова база може бути беззаперечною - але можуть програти так само, як програли Газпрому Стокгольмський арбітраж в 2012-му році.
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Российская сборная прибыла в Японию без флага, без гимна и без мозгов. Зато с попом, с иконами и со свечами. Победа обеспечена!
Хтось колись чув коли лікарню районну віджимають?
В смт Любар пробують «віджати» районну лікарню.
гавкать на Лексус и ехать на Лексусе за рулем - это не одно и тоже...хотя в обеих случаях рядом был Лексус...
- и ещё раз об уроках истории
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!