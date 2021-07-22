Ми пропонуємо надати Україні ПДЧ у НАТО в обмін на "Північний потік-2", - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО в обмін на завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, угода щодо "Північного потоку-2" - помилка, яка буде дорого коштувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише литовське видання Delfi.
"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ із території України", - заявив Ландсбергіс.
При цьому глава МЗС Литви наголосив, що "Північний потік-2" - велика перемога для президента Росії Володимира Путіна.
"За цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну", - заявив міністр.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.
Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.
Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365960301728042&set=a.145615773762497&type=3 21 липня о 02:29
Форум в Батумі закінчився скандалом. Скандалом цілком прогнозованим і тим більше, болючим.
Після офіційної церемонії в Батумі президент Грузії Саломе Зурабішвілі відхилила пропозицію про зустріч висловлену Зеленським.
Причини цього цілком зрозумілі. Знаходження засудженого в Грузії, Міхеела Саакашвілі в державній системі України унеможливлює встановлення прямих контактів між керівництвом Грузії і України.
Не розуміти цього неможливо, але політика Зеленського в залученні до влади "особистих ворогів Порошенко" зіграла тут свою роль.
Далі пішов абсолютно очікуваний демарш Молдови.
Згода на зустріч було отримано тільки від президента Молдови Майї Санду.
Мабуть грузини про щось підозрювали, тому засунули місце проведення розмови в "пенал". Це внутрішня кімната без вікон.
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію,
кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?"
Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
"Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
"Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
Далі з боку української делегації було те, що описувати ми не бажаємо. Нам просто соромно за країну.
Вся зустріч - близько тридцяти хвилин.
Підсумки форуму - абсолютно порожній документ і явні ознаки зростаючої міжнародної ізоляції України.
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