Ми пропонуємо надати Україні ПДЧ у НАТО в обмін на "Північний потік-2", - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО в обмін на завершення будівництва "Північного потоку-2". За його словами, угода щодо "Північного потоку-2" - помилка, яка буде дорого коштувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише литовське видання Delfi.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ із території України", - заявив Ландсбергіс.

При цьому глава МЗС Литви наголосив, що "Північний потік-2" - велика перемога для президента Росії Володимира Путіна.

"За цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну", - заявив міністр.

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Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо "Північного потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2". Консультації були ініційовані після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова обговорювати продовження договору про транзит газу через Україну після 2024 року.

Також повідомлялося, що Німеччина призначить спецпосланця для переговорів про продовження транзиту газу через територію України.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила на слуханнях у сенаті, що США й Німеччина будуть націлені на продовження угоди про транзит газу через Україну відразу на 10 років.