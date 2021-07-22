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Новини
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ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

Військового пенсіонера з м Володимир засудили до 1 року та 11 місяців колонії суворого режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".

Військовий пенсіонер із Володимира був затриманий у серпні 2019 року. Під час обшуку в нього вдома знайшли частини зброї, в тому числі оптичні приціли для гранатометів.

Регіональне управління ФСБ РФ стверджує, що чоловік мав намір через Білгородську і Ростовську області переправити цю зброю на територію України.

Вартість вилучених прицілів становить майже 200 тис. грн.

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контрабанда (1825) росія (66080) ФСБ (1459)


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Топ коментарі
+13
Сдали зеленые очередной канал поставки для ВСУ.
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22.07.2021 20:02 Відповісти
+13
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 918
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22.07.2021 20:06 Відповісти
+8
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.



ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8504
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22.07.2021 20:15 Відповісти
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22.07.2021 20:02 Відповісти
смишно !
оптические прицелы к гранатометам, которые не могут сделать в Украине ?
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22.07.2021 21:33 Відповісти
Сдали зеленые очередной канал поставки для ВСУ.
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22.07.2021 20:02 Відповісти
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 918
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22.07.2021 20:06 Відповісти
ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили - Цензор.НЕТ 6392
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22.07.2021 20:36 Відповісти
Добре що під час Північної війни не було Інтернет - бо тоді б "липовий американець" під ніком "Пара Маунт" писав-би дурниці на Петра І і тих купців, котрі потайки, через треті руки, закуповували для москалів, у Швеції , мушкети, палаші, кіраси, шоломи, піки для війни з шведами!
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22.07.2021 20:23 Відповісти
зачем постить новости из дурдома?
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22.07.2021 20:03 Відповісти
Ви мали на увазі з оп? Так, дійсно, набридло вже читати маячню з квартала! Коли вже цього бубу беніного утілізують?! Бо остохєрєл,***!
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22.07.2021 20:17 Відповісти
ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8145
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22.07.2021 20:05 Відповісти
А що таке? Раніше заборонили цю скрєпу?
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22.07.2021 20:24 Відповісти
Так, это что, им запретили и они сцали прямо в скафандры, как алкаши, вот причина почему скафандров теперь нет, просцали все.
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22.07.2021 20:51 Відповісти
Да там всьо ФСБ ******* на всю голову разом із *уйлом! Чому саме Україна має цим перейматися?! Нам свого зедибіла з його єрмаком-козирєм вистачає! Пшлівсєнах!)
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22.07.2021 20:07 Відповісти
Секретарь московского суда дыроколом «подшила» к делу компакт-диск с доказательствами. По словам юристов, это не разовый случай, а обычная практика.



ФСБ утверждает, что российский пенсионер собирался переправить в Украину прицелы для гранатометов. Его посадили - Цензор.НЕТ 8504
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22.07.2021 20:15 Відповісти
Здивували! Болти і шпильки молотком на уральських ремонтних заводах забивали ще при СРСР Датчики в космічному кораблі - теж! Дірки в космічному модулі жуйкою заліплювали? Теж! Так що ж ви од якоїсь секретарші-"*********" хотіли?
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22.07.2021 20:33 Відповісти
То такая технология была, быстрый монтаж, теперь повсеместно используется)))
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22.07.2021 20:54 Відповісти
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22.07.2021 21:15 Відповісти
На поверку это оказались " кравчучки" и "кучмовозы".
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22.07.2021 20:25 Відповісти
Вот так пенсионер.видимо просочился на военные склады рашки и умыкнул не заметно прицелы.
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22.07.2021 20:44 Відповісти
Натягал, пока на службе был. У нас в Германии на артскладах дыра в стене была, пол склада солдаты растянули сами, когда в караул заступали. ГБшникам сдал кто-то,они находили потом, гранаты противотанковые в лесу и выстрелы к ракетницам.
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22.07.2021 21:00 Відповісти
Во лошары.. оптика бесполезна
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22.07.2021 22:16 Відповісти
Собирался , - Это Как??? можна и судить , за еще не сделанную Работу. Шуфрича в Эту страну.
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22.07.2021 22:46 Відповісти
 
 