ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили
Військового пенсіонера з м Володимир засудили до 1 року та 11 місяців колонії суворого режиму.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".
Військовий пенсіонер із Володимира був затриманий у серпні 2019 року. Під час обшуку в нього вдома знайшли частини зброї, в тому числі оптичні приціли для гранатометів.
Регіональне управління ФСБ РФ стверджує, що чоловік мав намір через Білгородську і Ростовську області переправити цю зброю на територію України.
Вартість вилучених прицілів становить майже 200 тис. грн.
Топ коментарі
+13 Vasilij VG
показати весь коментар22.07.2021 20:02 Відповісти Посилання
+13 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.07.2021 20:06 Відповісти Посилання
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.07.2021 20:15 Відповісти Посилання
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оптические прицелы к гранатометам, которые не могут сделать в Украине ?