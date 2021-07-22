ФСБ стверджує, що російський пенсіонер хотів переправити в Україну приціли для гранатометів. Його посадили

Військового пенсіонера з м Володимир засудили до 1 року та 11 місяців колонії суворого режиму.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Інтерфакс".

Військовий пенсіонер із Володимира був затриманий у серпні 2019 року. Під час обшуку в нього вдома знайшли частини зброї, в тому числі оптичні приціли для гранатометів.

Регіональне управління ФСБ РФ стверджує, що чоловік мав намір через Білгородську і Ростовську області переправити цю зброю на територію України.

Вартість вилучених прицілів становить майже 200 тис. грн.

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