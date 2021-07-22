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Новини Силовики
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Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Протягом першого півріччя 2021 року контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 агентурні мережі на території Донецької, Луганської, Миколаївської та Одеської областей і затримала 18 агентів російських спецслужб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Одна з таких мереж виконувала завдання "МДБ ЛНР" у районі проведення операції Об'єднаних сил. Агенти за гроші не тільки збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування і передислокацію підрозділів ЗСУ, а й готували теракт - отруєння військовослужбовців у Луганській області хімічною речовиною.

Всього за матеріалами контррозвідки було відкрито 167 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства і створення терористичних організацій. За цей період набули чинності 59 вироків суду.

Також контррозвідники СБУ вилучили з незаконного обігу комплектуючі до авіатехніки, бронетехніки і зенітно-ракетних комплексів загальною вартістю понад 1 млрд грн. Ці товари були передані Міністерству оборони.

Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб 01

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Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб 02

Військова контррозвідка СБУ викрила 21 агента іноземних спецслужб в Україні та 14 учасників незаконних збройних угруповань.

У цілому вона запобігла завданню економічних збитків державі на понад 3,8 млрд грн. Зокрема, заблокувала протиправну схему придбання для потреб Збройних Сил України застарілого озброєння за завищеними цінами, розтрату 400 млн грн бюджетних коштів при замовленні дослідно-конструкторських робіт.

Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб 03

Також дивіться: Агента російської військової розвідки затримано на Кіровоградщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб 04

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12980) силовики (2515) шпигунство (1015) військова контррозвідка (32)


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Топ коментарі
+7
Даю на водку:
Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб - Цензор.НЕТ 6358
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22.07.2021 20:17 Відповісти
+5
Це все бла бла бла і відволікання уваги! От коли ви за резидента ФСБ в Україні "козиря" візьметесь тоді можливо вам хтось і повірить!!!
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22.07.2021 20:14 Відповісти
+5
Еще один на Банковой не задержан .
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22.07.2021 20:16 Відповісти
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Це все бла бла бла і відволікання уваги! От коли ви за резидента ФСБ в Україні "козиря" візьметесь тоді можливо вам хтось і повірить!!!
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22.07.2021 20:14 Відповісти
А "вагнерівців" пушкін буде затримувати ?
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22.07.2021 20:20 Відповісти
Еще один на Банковой не задержан .
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22.07.2021 20:16 Відповісти
Адин? Да ну на!
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22.07.2021 20:18 Відповісти
Даю на водку:
Контрразведка СБУ за полгода разоблачила 3 ​​агентурные сети и задержала 18 агентов российских спецслужб - Цензор.НЕТ 6358
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22.07.2021 20:17 Відповісти
Покажите епала кацапских шпионов. Може они с "Новичком" по Украине носятся а мы и не знаем.
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22.07.2021 20:20 Відповісти
Не віриться. Спочатку вони здали кацапам десятки надважливих операцій , а тепер наловили агентури ?
Брехня.
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22.07.2021 20:20 Відповісти
Денис Казанский вскрыл врагов Украины больше чем вся "контрразведка СБУ".
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22.07.2021 20:37 Відповісти
И что характерно, так оно и есть. Как бы это не было грустно но сам ********** и есть этот бестолковый и главный агент. 73% напрячься и отмазывать "хорошего мальчика". Жду конкретных ответов, в спам отправляют только рашотролли...
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22.07.2021 21:03 Відповісти
Оно ,конечно, и за это спасибо ! Тока отчет напоминает слишком маленький улов в условиях жора.....У нас такие сети надо ежедневно разоблачать ,а главное,- агентов ,ну хоть немножко, надо расстреливать!
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22.07.2021 20:43 Відповісти
"...В течение первого полугодия 2021 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​агентурные сети на территории Донецкой, Луганской, Николаевской и Одесской областей и задержала 18 агентов российских спецслужб...'

А скількох ліквідували? Є такі дані?
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22.07.2021 20:46 Відповісти
вісімнадцять агентів - це ніщо
їх тут тисячі
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22.07.2021 20:53 Відповісти
Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 1542
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22.07.2021 21:09 Відповісти
молодцы!
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22.07.2021 21:12 Відповісти
кацапи кажуть, що
погляд на високі карпатські смереки -
позбавляє бажання бути агентом ФСБ
майже вдвічі
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22.07.2021 21:19 Відповісти
Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб - Цензор.НЕТ 1017
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22.07.2021 21:28 Відповісти
о чем это говорит? а говорят разоблачения о НИЖАЙШЕМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ И РАБОТЫ сотрудников спецслужбы! бараны, читайте Рэма Красильникова!
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22.07.2021 21:37 Відповісти
Новинский сдал на металлолом украинский корвет, а они тут какими то нарко шпионами хвастают.
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22.07.2021 21:41 Відповісти
Это что , - Наконец занялись тем , чем надобно Заниматься.
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22.07.2021 22:44 Відповісти
Зеленский уже отдал их России или еще в процессе?
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23.07.2021 09:35 Відповісти
 
 