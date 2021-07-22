Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Протягом першого півріччя 2021 року контррозвідка Служби безпеки України викрила 3 агентурні мережі на території Донецької, Луганської, Миколаївської та Одеської областей і затримала 18 агентів російських спецслужб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Одна з таких мереж виконувала завдання "МДБ ЛНР" у районі проведення операції Об'єднаних сил. Агенти за гроші не тільки збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування і передислокацію підрозділів ЗСУ, а й готували теракт - отруєння військовослужбовців у Луганській області хімічною речовиною.

Всього за матеріалами контррозвідки було відкрито 167 кримінальних проваджень за ознаками державної зради, шпигунства і створення терористичних організацій. За цей період набули чинності 59 вироків суду.

Також контррозвідники СБУ вилучили з незаконного обігу комплектуючі до авіатехніки, бронетехніки і зенітно-ракетних комплексів загальною вартістю понад 1 млрд грн. Ці товари були передані Міністерству оборони.

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Військова контррозвідка СБУ викрила 21 агента іноземних спецслужб в Україні та 14 учасників незаконних збройних угруповань.

У цілому вона запобігла завданню економічних збитків державі на понад 3,8 млрд грн. Зокрема, заблокувала протиправну схему придбання для потреб Збройних Сил України застарілого озброєння за завищеними цінами, розтрату 400 млн грн бюджетних коштів при замовленні дослідно-конструкторських робіт.

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