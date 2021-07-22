Дату зустрічі Зеленського з Байденом 30 серпня запропонувала американська сторона, - Вітренко.(виправлено)
Дата візиту президента України Володимира Зеленського в США на переговори з президентом Джо Байденом 30 серпня - це дата, запропонована американською стороною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Ми сподіваємося, що ця зустріч буде дуже плідною, і в українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози (несе "Північний потік-2" - ред)", - сказав голова НАК на брифінгу у Вашингтоні за підсумками свого візиту.
Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
Низка американських конгресменів і сенаторів просять змінити дату візиту, щоб мати можливість зустрітися із Зеленським.
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Мило посміхається!
Виявилось зуби вставив -
Рот не затуляється!
И, по-моему, самое врея выбивать им зубы самым натуральным образом. Да и зебилов не мешало бы хорошенько встряхнуть.
Например, в 2014 году у некоторых зебилов очко сыграло правильно и георгиевских ленточек давненько не видать.
В Батуми президент Молдовы Майя Санду все это сформулировала прямым текстом и янелоху и Ермаку прямо в глаза и так, что они даже пикнуть не смогли. Это значит, что янелоху показали красную карточку и он становится не только нерукопожатым, но бесполезным персонажем для любых переговоров. Его туристические поездки и чудачества за границей подходят к завершению.
И в общем, он для этого сделал все, что мог. Ему прямо указали на то, что вместо него с международными партнерами общается кремлевский крот, а экономикой занимается бородатый преступник, которого давно ждут казематы в США. Ему было прямо сказано о том, что если он от них не избавится, то в таком случае, его будут воспринимать как сообщника этих деятелей.
В общем, до момента, пока зеленая шобла не оставит занимаемые кабинеты, с ними уже никто не будет общаться, а их мнения и картинные жесты никому не нужны. Все это сейчас происходит на фоне того, как все было при Порохе и каким был механизм принятия решений по Украине. Так что Кучма был невыездным и нерукопожатым, в конце своей каденции таким же стал Ющенко. Таким был Янукович и таким стал янелох. Единственным президентом Украины, с которым уважительно общались, и чью позицию учитывали при принятии решений как до конца каденции так и после ее окончания, был и остается Порошенко.
В общем, всем, даже тем, кто упоролся «божьей росой», пора раскрывать глаза, делать выводы и приходить к заключению о том, что чем быстрее зелень будет заниматься своей прямой работой - аниматорством, свадебными фотографиями, банными вечеринками и прочими сферами услуг, тем быстрее ситуация вернется во вменяемое состояние. Все в наших руках. - https://defence-line.org/2021/07/ob-ukraine-bez-zeleni/
И да, каким боком глава правления НАК "Нафтогаз Украины" к встрече двух президентов???
Моніка Зелінська - "попытка номер два".