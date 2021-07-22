Дату зустрічі Зеленського з Байденом 30 серпня запропонувала американська сторона, - Вітренко.(виправлено)

Дата візиту президента України Володимира Зеленського в США на переговори з президентом Джо Байденом 30 серпня - це дата, запропонована американською стороною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми сподіваємося, що ця зустріч буде дуже плідною, і в українського президента буде прекрасна можливість пояснити його американському колезі, які загрози (несе "Північний потік-2" - ред)", - сказав голова НАК на брифінгу у Вашингтоні за підсумками свого візиту.

Нагадаємо, 21 липня в Білому домі повідомили, що Джо Байден 30 серпня проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Низка американських конгресменів і сенаторів просять змінити дату візиту, щоб мати можливість зустрітися із Зеленським.

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