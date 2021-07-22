Нафтогаз сподівається на бронювання потужностей ГТС для збереження транзиту на переговорах із європейськими компаніями, - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" сподівається на переговори з європейськими компаніями щодо бронювання потужностей газотранспортної системи України за підсумками досягнутих домовленостей США і Німеччини про сприяння збереження українського транзитного маршруту.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Ми ще чекаємо на реальні переговори з компаніями. В першу чергу, нас цікавлять переговори не стільки з Газпромом, а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу", - сказав він на брифінгу за підсумками візиту до Вашингтона.

За його словами, така співпраця з європейськими компаніями є для НАК перспективним завданням.

Водночас Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" як і раніше є прихильником заборони на роботу газопроводу "Північний потік-2" і буде домагатися цього.

Раніше голова НАК зазначав, що при роботі "Північного потоку-2" "Газпром" зможе відмовитися від зобов'язань транзиту газу через Україну після 2024 року, навіть якщо вони будуть на нього покладені, посилаючись на надлишок транзитних потужностей.

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у четвер заявив, що "Газпром" готовий до продовження транзиту газу через Україну після 2024 року "виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", і питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту повинен вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины", - Витренко