Нафтогаз сподівається на бронювання потужностей ГТС для збереження транзиту на переговорах із європейськими компаніями, - Вітренко
НАК "Нафтогаз України" сподівається на переговори з європейськими компаніями щодо бронювання потужностей газотранспортної системи України за підсумками досягнутих домовленостей США і Німеччини про сприяння збереження українського транзитного маршруту.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
"Ми ще чекаємо на реальні переговори з компаніями. В першу чергу, нас цікавлять переговори не стільки з Газпромом, а з європейськими компаніями, які повинні отримати можливість бронювати потужності української ГТС для транзиту в Європу", - сказав він на брифінгу за підсумками візиту до Вашингтона.
За його словами, така співпраця з європейськими компаніями є для НАК перспективним завданням.
Водночас Вітренко наголосив, що "Нафтогаз" як і раніше є прихильником заборони на роботу газопроводу "Північний потік-2" і буде домагатися цього.
Раніше голова НАК зазначав, що при роботі "Північного потоку-2" "Газпром" зможе відмовитися від зобов'язань транзиту газу через Україну після 2024 року, навіть якщо вони будуть на нього покладені, посилаючись на надлишок транзитних потужностей.
Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер у четвер заявив, що "Газпром" готовий до продовження транзиту газу через Україну після 2024 року "виходячи з економічної доцільності та технічного стану української газотранспортної системи", і питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту повинен вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами.
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"Темп заполнения хранилищ на прошлой рабочей неделе (с 28 июня по 2 июля) был в среднем на 25% ниже среднего показателя за последние пять лет. Это немного живее, чем неделей раньше (-38%), но все еще в разы ниже целевого уровня нормального восстановления запасов.Вплоть до 2019 года на время ремонта "Северного потока" и "Ямала - Европы" "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены. Однако в этом году ситуация противоположная - хранилища полупустые. Поэтому за аукционом 29 июня на дополнительные прерываемые мощности на транзит через Украину на июль (было выставлено 64 млн куб. м в сутки) участники рынка следили с особым вниманием. Отказ "Газпрома" от бронирования мощностей на этом аукционе придал спотовым ценам на газ в Европе новый импульс." https://interfax.com.ua/news/economic/753692.html
ЗЫ: исходя из этого, с интересом жду зимы.