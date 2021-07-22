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Новини Силовики
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Якщо людина хвора, ми направляємо її в лікарню, а не в тюрму, - Убер про кримінальну відповідальність наркозалежних

Якщо людина хвора, ми направляємо її в лікарню, а не в тюрму, - Убер про кримінальну відповідальність наркозалежних

Суспільство має вирішити питання вживання наркотиків людьми, які здійснюють злочин, інакше після звільнення з місць позбавлення волі вони будуть робити повторні злочини.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконавчий директор Групи Помпіду Дені Убер, коментуючи законопроєкт, яким пропонується лікувати за рахунок держави наркозалежних, які вчинили злочини.

"Я згоден із самою ідеєю, але хочу звернути увагу на кілька важливих аспектів. Перше - лікування має бути добровільним. Примусове ніколи не спрацює. Друге - важливо пам'ятати, що вживання наркотиків не звільняє людину від відповідальності за скоєний злочин, - зазначив він. - І ще одне важливе питання - це злочини, вчинені через наркозалежність. Як у такому випадку діяти суспільству? Суспільство насамперед має вирішити питання вживання наркотиків. Інакше після відбуття покарання за скоєний злочин наркозалежна людина буде робити повторні. Тому дуже важливо їй вчасно надати допомогу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після приєднання України до Групи Помпіду правоохоронці зможуть отримати доступ до мережі з обміну інформацією про незаконне переміщення наркотиків через аеропорти і протидіяти цьому, - Убер

Як повідомляв раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, МВС підготувало і зареєструвало у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб". Його підписали 39 народних депутатів.

Повністю з текстом інтерв'ю Дені Убера Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.

наркотики (1462) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) боротьба з наркотиками (149) Дені Убер (3)


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Топ коментарі
+5
не понял. а почему тогда наркоманов, совершивших преступления "надо понять, простить и лечить", а алкоголиков нет? у нас под бухлом совершается наверно процентов 60-70 всех преступлений. напомню, согласно уголовному кодексу, совершение преступления в состоянии ЛЮБОГО опъянения - это ОТЯГЧАЮЩЕЕ обстоятельство. а они смягчать собрались
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22.07.2021 22:26 Відповісти
+4
Наркомания это не болезнь, это эгоизм и повышенное самолюбие себя любимого. Поэтому полностью тут согласен с некоторыми странами, смертная казнь. А то приносят горе людям, а потом ноют - это не я , это наркотики, я болен ...... .
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22.07.2021 22:01 Відповісти
+3
Ага, вже 600 років, ще від Хмельницького
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22.07.2021 21:49 Відповісти
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Може це тому Україна така бідна.
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22.07.2021 21:38 Відповісти
Бідна росія, Україна змінюється.
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22.07.2021 21:43 Відповісти
Ага, вже 600 років, ще від Хмельницького
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22.07.2021 21:49 Відповісти
Ось тільки що зробив скрін з кацапсчого сайту маілСру,
і такі новини кожень день у кацапів
Если человек болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер о уголовной ответственности наркозависимых - Цензор.НЕТ 8695
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22.07.2021 22:04 Відповісти
Для чого воно тобі? Центральна Росія розвинутіша за Україну. Тобі треба докази чи ти просто шукаєш, чому Росія погана? То закинь тему в Росії погано, бо там вищиванки не носять, і не компастуй мізки людям брехнею. Гарно там, де є розвиток, і ти в тому розвитку приймаєш участь. А якщо крім розвитку корупції нічого не розвивається - то є занепад, і порівнювати можна хіба з занепадом, хто швидше падає.
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22.07.2021 22:31 Відповісти
Кацап? Ти це поїдь до кацапів і розкажи десь в центральному Мухосранську шо вони розвинуті та живуть в добробуті. Середня зарплата зараз по центральному кацапстані 15000 срублів. Живи і ні в чому собі не відказуй. Коли ти останній раз був на кацапстані центральному? А в мене сестра в Волгограді живе і я знаю про що говорю. В них ще не у всіх населених пунктах газу немає, дровами топлять, а ти кажеш розвинутіші. Шо ти таке верзеш?!
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22.07.2021 23:25 Відповісти
Гавкай далі, Шарік
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22.07.2021 23:53 Відповісти
Точно кацап.
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23.07.2021 07:56 Відповісти
Та не хвалися вже так, кацап ти, кацап
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23.07.2021 10:16 Відповісти
А чого ти так цураєшся свого походження?
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23.07.2021 20:52 Відповісти
я українець, дебіле, з прадідів, і я його не цураюсь. Можливо, тому такі як ти перевертні викликають в мене огиду
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23.07.2021 21:44 Відповісти
Ну пішло-поїхало. От бувають такі, б'є себе в груди доказуючи який він свідомий українець, одягає вишиванку, носить оселедця та т.і., а в кармані тримає дулю для України... Особисто я до таких себе не відношу. Люблю правду, яка б вона гірка не була...
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23.07.2021 21:50 Відповісти
Господи, это хоть кто такой, и почему он несёт такой наркоманский бред???
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22.07.2021 21:41 Відповісти
так это вся такая группа помпиду)))
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22.07.2021 21:45 Відповісти
ваапщєта "оБ уголовоной". школяра а роБоту узяли? чи узкоязичного кугута?
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22.07.2021 21:42 Відповісти
вместо справки об освобождении, давать бесплатный мешок конопли, выращенной на свинарнике национальной полиции Украины!)
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22.07.2021 21:44 Відповісти
вже двох депутатів треба лікувати ! цікаво ,а Добкін їздив за кермом після колони ?
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22.07.2021 21:45 Відповісти
так а хiба вжe нe полiкували звiльнeним аваковим?
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22.07.2021 21:49 Відповісти
Після слова Убера, гарант в напрузі
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22.07.2021 21:46 Відповісти
а почему не в биореактор ? я вот например - алкоголик в завязке, понимаю что такое зависимость. и как не странно - поддерживаю законопроэкт зекоманды (которую не люблю) о продаже алкоголя только в специализированных магазинах до 20 часов вечера. чем сложнее будет купить - тем меньше соблазна у таких как я, и молодых глупых, которые могут купить бухло на любом углу.
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22.07.2021 21:46 Відповісти
это как с игорным бизнесом - хочеш играть - играй, но на каждой остановке или углу. играй в специальном месте, отдельно от общества, детей, молодежи.
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22.07.2021 21:50 Відповісти
* не на каждой остановке
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22.07.2021 21:50 Відповісти
дядьку ти не сильно загоняєш ? в нашому селі один магазин мені що за пляшкою пива 20 км їхать ? чи цілий день ту пляшку в Ниві возить по полях бо працюю до 21 -22 години ? не можеш пити не пий ніхто не примушує ! не буде пива молодь буде нюхать клей !
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22.07.2021 22:01 Відповісти
шановний, наркотики тех нелегально сбувають, їх неможна придбати у будьякій крамниці. невже ви не розумієте, що алкоголь - це важкий наркотик, легалізований. якщо ви не вкурсі, багатим алкашам, накшталт мене - гатять блокатор, який суміжно використовують для героїнових наркоманів ? принцип дії схожий, ліки - одні й ті самі
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22.07.2021 22:03 Відповісти
Я вперше бачу, що Ви пишете українською.
Чудово.
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23.07.2021 03:57 Відповісти
Я і раніше писав українською зазвичай я міняю мову на зручну для співбесідника.
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23.07.2021 17:40 Відповісти
то їхай, купуй лбок пива в маркеті, бухай скільки заманеться.
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22.07.2021 22:04 Відповісти
*блок
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22.07.2021 22:04 Відповісти
в маркеті пиво не продаватимуть ! мені не потрібен ящик пива , мені вистачить 0,5- 1 л після роботи . я на протязі дня буваю 3-4 рази буваю в магазині купую морозиво, воду ,фанту ,цигарки трактористам і спокуси напитись пива чи горілки не маю . якщо хтось немає міри в їжі то давайте продавати її до 18 години в обмежених місцях ! заборонили продавати ацетон , марганцівку наркоманів стало менше ?
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22.07.2021 22:25 Відповісти
друже, заходиш у спеціальний алкомаркет, та й купуєш, ставиш до холодильника, приходиш до дому, береш одну пляшку та й п'єш, американці та європейці так і роблять. або замовляєеш курь'єра з цілодобової спеціалізованої крамниці. особисто я - не бажаю бачити дешеве, легкодоступне бухло на кожному кроці. це теж саме, щл бачити наркодилера на розі вулиць.
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22.07.2021 23:01 Відповісти
я живу в селі який алкомаркет , який кур'єр ? не хочеш бачити ,не дивись ! заборонили рекламу горілки , пити стали менше ? не можно порівнювати алкоголь і наркотики звикання до яких виникає після першого вживання ! є обмеження для розмічення алкоголю вже зараз і цього я вважаю достатньо . не треба створювати проблем де їх не існує ! краще створіть мережу державних соцмагазинів для пенсіонерів з кур'єрською службою для села !
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22.07.2021 23:20 Відповісти
ну так купи раз в тиждень блок, залиш вдома. доречі, я хочу запевнити тебе, що якщо кожного дня після роботи, ти потребуєш прийняття алкоголю - ти алкоголик на другій стадії, який ще тримає себе у руках, та розраховує дозу.
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22.07.2021 23:24 Відповісти
якщо ти коли починаєш пити, не можеш зупинитися доколи не вип'єш все що є - ти 100 відсотковий алкоголик.
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22.07.2021 23:25 Відповісти
друже, я можу запропонувати прийти на группу анонімних алкоголиків, очаб для того щоб зрозуміти чи \ в тебе проблеми з алкоголем, чи ні. це нідочого не забов'язує, можна лишень послухати, подивитись. ти біля якого міста живеш ? я дам контакти, там люди допомагають один одному.
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22.07.2021 23:30 Відповісти
Заборона нічого не дасть. Тим більше зараз, коли можна купити горілку у 5-литрових ємностях
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23.07.2021 07:50 Відповісти
ну то нехай купляють у спеціальній крамниці, а не у маркеті поряд з дитячими іграшками, та кокаколою. чому з дитинства це виглядає так шо "дорослі купили в крамниці у сусідньому будинку бухло, сидять за столом, пьют, мабуть це круто і нормально"... а чому не так - "дорослі купили героїн у дилера у сусідньому будинку, ширнулися, сидять пускають соплі з закатаними очами, мабуть це круто і нормально" ? заходиш до будьякої крамниці та бачиш ВСЕ від легкого пива, до важкого віскі, на будьякий смак, та гроші... це теж саме що віходиш з дому, та біля под'їзду зустрічаєш якогось дилера, у котрого є ВСЕ - від легкої маріхуани, до важкого героїна, будьякого виробника, з будьякої країни, на будьякі гроші... розумієте мою думку ?
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23.07.2021 19:12 Відповісти
я згоден навідь щоб алковідділ був відгорожений від всього іншого, з окремими дверями та входом, як сексшоп наприклад. бо йдеш с дитиною купити йогурт, а проходиш повз холодильників з пивом, нескінчених рядів з різнокольорових пляшок горілки, віски, коньяків...
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23.07.2021 19:19 Відповісти
Олеже, ти дуже злий. Тобі потрібно все ж таки трохи хильнути, щоб стати добрим
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25.07.2021 09:20 Відповісти
друже, якщо я трохи хильну - я не зупинюсь, я можу наробити зле людям. сісти наприклад бухим за кермо, дістати волину, шукати неприємності. гроші, зв'язки, потім все вирішать... розумієш ? таким як я краще взагалі не пити, я так і роблю. але мене бісить чому я заходжу до крамниці купити їжу, й бачу нескінчені ряди бухла ? це все одне що лудоман буде ходити до казіно купити картоплю... невже не зрозуміло ? ті люди які кажуть - "не вмієш пити - не пий" - просто дурники, це теж саме що "не вмієш грати - не грай" або "не вмієш ширятися/нюхати кокс - не ширяйся, не нюхай" - у них є великі проблеми, вони не розуміють що одного разу до них теж білочка завітає, і наробити вони можуть набагато гірше ніж я, бо я хочаб розумію що в мене є проблеми с алкоголем, а вони - ні.
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25.07.2021 22:49 Відповісти
от уяви собі... ти заходиш до крамниці купити їжу, там стоять ігрові автомати, круп'є за рулеткою, блек джек, повії, біля кожного прилавку стоїть наркодилер у котрого \ тупо все що хочеш, на шафах у проході лежать порножурнали, страпони, надувні баби... все що заманеться... чомуб це не продавати все у одній великій залі, куди ти ходиш зі своею дитиною ? а ? отож.
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25.07.2021 22:55 Відповісти
якщо хтось немає міри в їжі то давайте продавати її до 18 години в обмежених місцях !

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23.07.2021 03:59 Відповісти
доречі, якщо наркомани неможуть втриматись від дози, ти їм скажеш - "не можеш ширятися, не ширяйся" ?
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22.07.2021 23:07 Відповісти
саме так ! не хочеш жити ширяйся ! є країни без алкоголю, можно переїхати від спокуси .
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22.07.2021 23:24 Відповісти
тобто ти вважаєш нормальним що тебе спокушають та травлять гидотою на кожному кроці ? і те що ти приймаєш алкоголь кожного дня (нехай поки що в невеличких обсягах) - це нормально ? можу лише співчувати, ти не впіймаєш тонку межу між контрольованим вживанням, і коли твоя жінка тебе лишить, з роботи виженуть, водійське посвідчення відберуть за п'янку, та життя зіскочить до глибокої ями, тому що кожного дня це вже не пляшка пива, а дві пляшки горілки. чомуб ні ? ти все контролюєеш, гроші є, гарна робота, сім'я... все гаразд, не переймайся.
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22.07.2021 23:42 Відповісти
це законопроект для відродження самогоноваріння хіба, чи торговлі з-під поли.
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22.07.2021 21:59 Відповісти
шановний, наркотики тех нелегально сбувають, їх неможна придбати у будьякій крамниці. невже ви не розумієте, що алкоголь - це важкий наркотик, легалізований. якщо ви не вкурсі, багатим алкашам, накшталт мене - гатять блокатор, який суміжно використовують для героїнових наркоманів ? принцип дії схожий, ліки - одні й ті самі
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22.07.2021 22:05 Відповісти
С&&&ка изверги! Мы таких в президенты и во власть выбираем!
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22.07.2021 21:54 Відповісти
Больницу с крепкими решетками.
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22.07.2021 21:56 Відповісти
Убер мабуть трохи не в курсі мєнталітєта імєнно нашого контінгєнта на пострадянському просторі...
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22.07.2021 21:57 Відповісти
Наркомания это не болезнь, это эгоизм и повышенное самолюбие себя любимого. Поэтому полностью тут согласен с некоторыми странами, смертная казнь. А то приносят горе людям, а потом ноют - это не я , это наркотики, я болен ...... .
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22.07.2021 22:01 Відповісти
а алкоголизм ? алкоголик это не стереотипный обосцаный бомж под забором, это в том числе успешный человек, одетый в костюм от бриони, с хорошей работотой, квартирой, машиной, бизнесом, который покупает бутылку бухла за 2к-5к гривен в гудвайне, и пьющий по стакану вискаря за кучу денег в день.
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22.07.2021 22:09 Відповісти
Это тоже своеобразное сверх самолюбие. Но в тоже время если нарик или алкаш не мешает другим, это его дело как уйти из жизни. Но если это отражается на окружающих, на Вас, на мне, я не согласен терпеть и кормить этих животных. Есть такая байка - пьяница, хочет пьет, хочет нет. А вот алкаш - хочет пьет, не хочет тоже пьет.
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24.07.2021 12:32 Відповісти
Разумно. Но есть одно "але". Практика показывает, что хронический наркоман это ходячий преступник. И не факт, что больница его вылечит. Тем более что лечение от наркомании, удовольствие не дешевое
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22.07.2021 22:08 Відповісти
Прочитал первый раз: Если зеленский болен, мы направляем его в больницу, а не в тюрьму, - Убер
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22.07.2021 22:20 Відповісти
не понял. а почему тогда наркоманов, совершивших преступления "надо понять, простить и лечить", а алкоголиков нет? у нас под бухлом совершается наверно процентов 60-70 всех преступлений. напомню, согласно уголовному кодексу, совершение преступления в состоянии ЛЮБОГО опъянения - это ОТЯГЧАЮЩЕЕ обстоятельство. а они смягчать собрались
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22.07.2021 22:26 Відповісти
Щоб було менше наркоманів, потрібно боротися з наркомафією,жорстко,навіть дуже і дуже жорстко.
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22.07.2021 22:32 Відповісти
за изготовление, реализацию, траспортировку, употребления наркотиков - смертная казнь и точка!!!!
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22.07.2021 22:57 Відповісти
я думав, це таксі убер про своїх водіїв...
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22.07.2021 23:01 Відповісти
только я думаю, что он пиз...т ???
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22.07.2021 23:02 Відповісти
надо бы просто ускорить его путь на небеса.
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23.07.2021 00:14 Відповісти
Алкоголь також викликає залежність але стан спяніння в судах визнається потяжчуючим фактором і на лікування нікого не направляють, а садять до буцегарні де тварюка потроху тверезішає. Чому наркоманам маємо за рахунок суспільства гарантувати лікування яке по суті зводиться до "заміщувальної терапії" тобто ми купуємо наркоману наркоту під назвою метадон довіку і тішимо себе тим що отримавши її він буде валятися "в гівно" і не піде на вулиці вбивати за дозу? ... Такі пропозиції гарно оплачуються виробниками наркоти в білих халатах...
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23.07.2021 00:34 Відповісти
 
 