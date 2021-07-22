Якщо людина хвора, ми направляємо її в лікарню, а не в тюрму, - Убер про кримінальну відповідальність наркозалежних
Суспільство має вирішити питання вживання наркотиків людьми, які здійснюють злочин, інакше після звільнення з місць позбавлення волі вони будуть робити повторні злочини.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконавчий директор Групи Помпіду Дені Убер, коментуючи законопроєкт, яким пропонується лікувати за рахунок держави наркозалежних, які вчинили злочини.
"Я згоден із самою ідеєю, але хочу звернути увагу на кілька важливих аспектів. Перше - лікування має бути добровільним. Примусове ніколи не спрацює. Друге - важливо пам'ятати, що вживання наркотиків не звільняє людину від відповідальності за скоєний злочин, - зазначив він. - І ще одне важливе питання - це злочини, вчинені через наркозалежність. Як у такому випадку діяти суспільству? Суспільство насамперед має вирішити питання вживання наркотиків. Інакше після відбуття покарання за скоєний злочин наркозалежна людина буде робити повторні. Тому дуже важливо їй вчасно надати допомогу".
Як повідомляв раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, МВС підготувало і зареєструвало у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей кримінальної відповідальності осіб, які вчиняють правопорушення у зв'язку з наявністю залежності від наркотичних та інших психоактивних речовин, а також організації реабілітації таких осіб". Його підписали 39 народних депутатів.
Повністю з текстом інтерв'ю Дені Убера Цензор.НЕТ можна ознайомитися тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і такі новини кожень день у кацапів
Чудово.