Головні новини 22 липня: всі обговорюють договір США і ФРН про "Північний потік-2", Росія подала на Україну до ЄСПЛ

США і Німеччина домовилися про завершення будівництва "Північного потоку 2", Росія хоче засудити Україну в Європейському суді з прав людини, Одесу затопило, - головні новини 22 липня.

Угода США і Німеччини про "Північний потік 2"

США і Німеччина виступили із заявою про підтримку України в зв'язку із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік 2". Крім цього, Байден каже, що зупинити завершення будівництва газопроводу було неможливо. Держдеп стверджує, що Штати при підготовці угоди активно взаємодіяли з Україною і включили запропоновані нею ідеї в текст спільної заяви. Водночас МЗС України заявляє, що нашу країну не залучали до переговорів.

Незважаючи на угоду, між США і ФРН залишаються розбіжності з питання "Північного потоку 2", - стверджує Меркель.

Західні ЗМІ тим часом називають домовленість Берліна і Вашингтона "новим пактом Ріббентропа-Молотова". "Гра не завершилася, а перейшла в овертайм", - переконує міністр закордонних справ України Кулеба.

Росія подала на Україну до ЄСПЛ

У позові вона звинувачує Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців. Міністри закордонних справ і юстиції в один голос твердять: шансів на те, що позов буде задоволений, немає, росіян чекає поразка.

Суд зобов'язав ДБР відкрити проти Зеленського справу про держзраду

Справу повинні відкрити через провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Юрчишин подав до суду на Шуфрича

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Сьогодні під вечір по курортній Кирилівці пронісся смерч.