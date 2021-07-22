УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11309 відвідувачів онлайн
Новини
2 861 9

Головні новини 22 липня: всі обговорюють договір США і ФРН про "Північний потік-2", Росія подала на Україну до ЄСПЛ

Головні новини 22 липня: всі обговорюють договір США і ФРН про

США і Німеччина домовилися про завершення будівництва "Північного потоку 2", Росія хоче засудити Україну в Європейському суді з прав людини, Одесу затопило, - головні новини 22 липня.

Угода США і Німеччини про "Північний потік 2"

США і Німеччина виступили із заявою про підтримку України в зв'язку із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік 2". Крім цього, Байден каже, що зупинити завершення будівництва газопроводу було неможливо. Держдеп стверджує, що Штати при підготовці угоди активно взаємодіяли з Україною і включили запропоновані нею ідеї в текст спільної заяви. Водночас МЗС України заявляє, що нашу країну не залучали до переговорів.

Незважаючи на угоду, між США і ФРН залишаються розбіжності з питання "Північного потоку 2", - стверджує Меркель.

Західні ЗМІ тим часом називають домовленість Берліна і Вашингтона "новим пактом Ріббентропа-Молотова". "Гра не завершилася, а перейшла в овертайм", - переконує міністр закордонних справ України Кулеба.

Росія подала на Україну до ЄСПЛ

У позові вона звинувачує Україну в обстрілі Донбасу, катастрофі МН17, блокуванні водопостачання Криму і переслідуванні інакодумців. Міністри закордонних справ і юстиції в один голос твердять: шансів на те, що позов буде задоволений, немає, росіян чекає поразка.

Суд зобов'язав ДБР відкрити проти Зеленського справу про держзраду

Справу повинні відкрити через провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Юрчишин подав до суду на Шуфрича

Нардеп "Голосу" обурений тим, що депутат "ОПЗЖ" в ефірі російського телеканалу назвав кримських татар нащадками жителів Золотої Орди, які забрали в полон "тисячі наших жінок". Юрчишин вважає, що Шуфрич таким чином розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Мендель каже, що Богдан забороняв їй говорити про окупацію Криму

"Так багато було питань "скажіть про Крим". Чому нам забороняли говорити про Крим - незрозуміло", - розповіла Мендель. Ідеться про період, коли Офісом Президента керував Андрій Богдан.

ДТП із п'яною суддею

Суддя Деснянського райсуду Києва Світлана Колегаєва на автомобілі "Ауді" вилетіла на тротуар і врізалася в стовп, мало не збивши пішоходів. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський обіцяє, що справу не замнуть.

Потоп в Одесі, смерч у Кирилівці

Минулої ночі Одесу накрила сильна злива, вулиці затопило, вода стояла в під'їздах. Транспорт фактично "плавав", а люди ходили по проїжджій частині по пояс у воді.

Сьогодні під вечір по курортній Кирилівці пронісся смерч.

Байден Джо (2893) Німеччина (7484) ДТП (4483) Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) Одеса (5499) потоп (85) росія (66080) суддя (1589) США (23417) Європейський суд з пр... (453) Північний потік (2473) Мендель Юлія (230)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVTvBKkE8jJiVem5HSCRQ7mFAuHjJOcnJx8Bk8Gy_EQ4uq8FjyCKxBS8-NJ0qSYJf99nPktWcE3PIUs2J_pfi943j1NIo7EnqBpQv8n5q1xj0ZdRUGPxlRGMqXUWxmbcdI&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVTvBKkE8jJiVem5HSCRQ7mFAuHjJOcnJx8Bk8Gy_EQ4uq8FjyCKxBS8-NJ0qSYJf99nPktWcE3PIUs2J_pfi943j1NIo7EnqBpQv8n5q1xj0ZdRUGPxlRGMqXUWxmbcdI&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

·

Коротко о том, как работают глобальные договорённости на примере «Северного потока-2»

Главные новости 22 июля: все обсуждают договор США и ФРГ о "Северном потоке-2", Россия подала на Украину в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 8472
показати весь коментар
22.07.2021 22:12 Відповісти
Точно, - українці обрали шикарного презедента. Той шикарно захистив українські інтереси.
А винувата адміністрація Байдена і німці
показати весь коментар
22.07.2021 22:20 Відповісти
не может целый мир ужиться
с больным кремлёвским геленджикцем
показати весь коментар
22.07.2021 22:14 Відповісти
Докатились. , Об откровенно никчемного президента Украины вытирают ноги все кому не лень. Дедушка Байден намекает ему - приезжай, Вова, завтра, а лучше никогда. Путлер, сказки пишет о Украине, бабка Меркель прокатила "нелоха". Но от Зели реакции ноль, даже дешевого видосика
показати весь коментар
22.07.2021 22:15 Відповісти
ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
показати весь коментар
22.07.2021 22:28 Відповісти
США и Германия договорились о завершении строительства "Северного потока 2", Россия хочет засудить Украину в Европейском суде по правам человека, Источник: https://censor.net/ru/n3278706

Це вже дно на яке Зе влада планувала кинути Україну чи буде ще глибше ...
Питання відкрите

Чи навчаться люди України думати головою, а не дупою при виборі президента і влади...
Питання відкрите
показати весь коментар
22.07.2021 22:23 Відповісти
Чего обсуждать и так давно ясно что вся озабоченность Запада в отношении Украины сплошное очковтирательство .Х#йло ликует на овцеферме осенью выборы...
показати весь коментар
22.07.2021 22:26 Відповісти
 
 