Україна повинна виконати свої зобов'язання щодо імплементації в законодавство "формули Штайнмаєра", - МЗС Німеччини
Німеччина закликала Росію і Україну повністю виконати зобов'язання, взяті на себе в ході саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також імплементувати в українське законодавство "формулу Штайнмаєра".
Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Сьогодні, рівно рік тому, в Тристоронній контактній групі були узгоджені додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в яких Росія і Україна беруть участь у переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ. Це призвело до значного зменшення бойових дій на сході України - і, отже, набагато менших жертв серед цивільних і військових. Припинення вогню було і є знаком сподівання на те, що мир можливий, якщо особи, які приймають рішення, проявлять необхідну політичну волю", - йдеться в заяві.
Німеччина закликала Росію вжити заходів для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, які були заблоковані "сепаратистами", а також сприяти прогресу в справі розмінування і виведення важкого озброєння.
"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, з імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра", - йдеться в повідомленні.
"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) повинна мати можливість ефективно контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина буде продовжувати наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою", - йдеться в заяві.
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Давно пора снять розовые очки и понять, что кроме Украины, Украине никто не поможет. Нужно тоже быть циничнее и хитрее.
а формулу пусть Меркель себе в зад засунет вместе штанмайером и ****** путиным.
Пусть в свою немецкую. конституцию принимают всякий бред что хотят.
Германия НЕ есть СОЮЗНИКОМ Украины! Вот и все, что нужно знать об этой стране ... Естественными нашими союзниками являются Польша, Чехия, Канада, и страны Балтии (особенно Литва), а ситуационными Турция, Великобритания.
На слабых всегда нападают и отбирают территории. Если не усиливать свою армию и не заниматься поднятием экономикой! То шакалы и гиены по откусывают не только Львов, но Черновцы, и Закарпатье ..про РФ я уже молчу.
Далеко пойдете. Судя по вашей риторике в Крыму у нас этнический конфликт между русскими и украинцами. Вова ***** вам аплодирует. "Браво".
Да. Вы так и не ответили на счет союзников. Германия и Франция в их числе?😀
Местные выборы в соответствии с украинским законодательством?
Начните переговоры об украшении издирательных участков украинскими флагами и агитационной компании "правого сектора" в Донецке и Луганске!
Плюс вопрос об участии а украинских выборах граждан Расии - пусть для начала сдадут расийские паспортьа!
И местные сепары сами их вынесут!