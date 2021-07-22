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Новини Агресія Росії проти України
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Україна повинна виконати свої зобов'язання щодо імплементації в законодавство "формули Штайнмаєра", - МЗС Німеччини

Україна повинна виконати свої зобов'язання щодо імплементації в законодавство

Німеччина закликала Росію і Україну повністю виконати зобов'язання, взяті на себе в ході саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також імплементувати в українське законодавство "формулу Штайнмаєра".

Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Сьогодні, рівно рік тому, в Тристоронній контактній групі були узгоджені додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в яких Росія і Україна беруть участь у переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ. Це призвело до значного зменшення бойових дій на сході України - і, отже, набагато менших жертв серед цивільних і військових. Припинення вогню було і є знаком сподівання на те, що мир можливий, якщо особи, які приймають рішення, проявлять необхідну політичну волю", - йдеться в заяві.

Німеччина закликала Росію вжити заходів для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, які були заблоковані "сепаратистами", а також сприяти прогресу в справі розмінування і виведення важкого озброєння.

"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, з імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра", - йдеться в повідомленні.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) повинна мати можливість ефективно контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина буде продовжувати наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою", - йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмаєра" вже імплементована в закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", - Арестович

Німеччина (7484) Донбас (22357) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+79
А подписанты будапештского меморандума свои обязательства должны виполнять? А устав ООН надо выполнять?
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22.07.2021 22:28 Відповісти
+78
Украина должна выполнить свои обязательства по имплементации в законодательство "формулы Штайнмайера", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6667
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22.07.2021 22:27 Відповісти
+53
Меморандум это протокол о намериниях но никак не обязывающий документ! А вот что там в Париже Вава гомик пододписывал мне неизвестно!
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22.07.2021 22:30 Відповісти
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Фашисты (немцы), перешедшие на строну дьявола-путина (сделка по СП2) уже диктуют Украине, какое законодательство она должна принимать!
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23.07.2021 15:58 Відповісти
Пошли вы в жопу с вашими призывами, проститутки!!!
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23.07.2021 15:58 Відповісти
К сожалению, многие не понимают, что европейские продажные лицемеры сотрудничают с агрессором мордором РФ. И работают в интересах на РФ.

Давно пора снять розовые очки и понять, что кроме Украины, Украине никто не поможет. Нужно тоже быть циничнее и хитрее.

а формулу пусть Меркель себе в зад засунет вместе штанмайером и ****** путиным.
Пусть в свою немецкую. конституцию принимают всякий бред что хотят.
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23.07.2021 16:02 Відповісти
Со времен северного потока № 1, а возможно еще раньше коррумпированые чиновники Германии с потрохами купленные Россией.



Германия НЕ есть СОЮЗНИКОМ Украины! Вот и все, что нужно знать об этой стране ... Естественными нашими союзниками являются Польша, Чехия, Канада, и страны Балтии (особенно Литва), а ситуационными Турция, Великобритания.
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23.07.2021 16:07 Відповісти
Поляки в своїх рожевих снах давно бачать польський Лемберг. Про реституцію кресів чув? Ні? То не пиши дурниць про "союзників".
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23.07.2021 22:17 Відповісти
Поляки в НАТО, им только что и остается влажных мечтах, об этом мечтать! Да они сейчас нам помогают, и пока союзники...а дальше будет видно!
На слабых всегда нападают и отбирают территории. Если не усиливать свою армию и не заниматься поднятием экономикой! То шакалы и гиены по откусывают не только Львов, но Черновцы, и Закарпатье ..про РФ я уже молчу.
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25.07.2021 03:45 Відповісти
Выборы можно проводить после деоккупации и ровно через столько, сколько была оккупация! Не раньше!
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23.07.2021 17:24 Відповісти
А где Вова со своим:"Я никому ничего не должен" ?
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23.07.2021 17:26 Відповісти
Не знаю кто и как из нас прикидывается , но Абхазия и Северная Осетия всегда были частью Грузии в виде автономных республик. По крайней мере в ООН хорошо об этом осведомлены , в отличие от вас. Какой смысл увиливать от ответа , кто признал нх независимость? Сразу возникает ассоциация с вопросом "чей Крым".
Далеко пойдете. Судя по вашей риторике в Крыму у нас этнический конфликт между русскими и украинцами. Вова ***** вам аплодирует. "Браво".

Да. Вы так и не ответили на счет союзников. Германия и Франция в их числе?😀
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23.07.2021 17:30 Відповісти
Німеччина та Франція не можуть нам диктувати. Ми їм дозволяємо тільки ДОПОМАГАТИ перебороти фашистську РФ.
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23.07.2021 19:17 Відповісти
Украина ничего не должна делать в угоду рассеи и пророссийских политиков.Сначала пусть выполнят Будапешский меморандум.
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23.07.2021 19:50 Відповісти
фашисты, поставляйте параше в Крым товары. не отвлекайтесь на политику, гниды немецкие
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23.07.2021 21:02 Відповісти
на *** пошли ******!!!!
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26.07.2021 22:58 Відповісти
Одни дураки....
Местные выборы в соответствии с украинским законодательством?
Начните переговоры об украшении издирательных участков украинскими флагами и агитационной компании "правого сектора" в Донецке и Луганске!
Плюс вопрос об участии а украинских выборах граждан Расии - пусть для начала сдадут расийские паспортьа!
И местные сепары сами их вынесут!
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27.07.2021 10:43 Відповісти
Да идите вы все в жопу со своей формулой штанмаера!!
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29.07.2021 19:29 Відповісти
Это к Зеле - он подписывал.
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30.07.2021 15:49 Відповісти
А експерти говорили. Наше зелене чмо замовчує факти російської агресії. Тобто наша влада рапортує про виконання росією безпекової частини Мінських угод.. Тому європейці вже мають право пропонувати далі вибори на окупованих територіях.
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30.07.2021 10:24 Відповісти
І вони навіть можуть скасовувати санкції проти піарашок.
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30.07.2021 10:24 Відповісти
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