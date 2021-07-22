Україна повинна виконати свої зобов'язання щодо імплементації в законодавство "формули Штайнмаєра", - МЗС Німеччини

Німеччина закликала Росію і Україну повністю виконати зобов'язання, взяті на себе в ході саміту в Парижі в грудні 2019 року, а також імплементувати в українське законодавство "формулу Штайнмаєра".

Про це йдеться в заяві МЗС Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Сьогодні, рівно рік тому, в Тристоронній контактній групі були узгоджені додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, в яких Росія і Україна беруть участь у переговорах щодо вирішення конфлікту на сході України за посередництва ОБСЄ. Це призвело до значного зменшення бойових дій на сході України - і, отже, набагато менших жертв серед цивільних і військових. Припинення вогню було і є знаком сподівання на те, що мир можливий, якщо особи, які приймають рішення, проявлять необхідну політичну волю", - йдеться в заяві.

Німеччина закликала Росію вжити заходів для термінового відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, які були заблоковані "сепаратистами", а також сприяти прогресу в справі розмінування і виведення важкого озброєння.

"Ми закликаємо Росію та Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення відчутного поліпшення для людей на сході України. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, наприклад, з імплементації в українське законодавство так званої формули Штайнмаєра", - йдеться в повідомленні.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) повинна мати можливість ефективно контролювати режим припинення вогню. Для цього їй потрібен безперешкодний і безпечний доступ по всій зоні конфлікту. Разом із Францією Німеччина буде продовжувати наполегливо наполягати на постійному вирішенні конфлікту на сході України, для якого мінські угоди продовжують залишатися незмінною основою", - йдеться в заяві.

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