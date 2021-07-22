Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ. ФОТОрепортаж
Керсті Кальюлайд вирушила на велосипеді уздовж кордону Естонії з Росією.
Про це політик розповіла у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наш кордон охороняється, і розвиток прикордонної інфраструктури навіть за ті чотири з половиною роки, що я перебуваю на посаді президента республіки, вражає. На щастя, сьогодні на нашому кордоні немає ніяких ознак зростаючого міграційного тиску, але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається на східному кордоні", - написала Кальюлайд.
Вона зазначила, що по дорозі змогла поспілкуватися з жителями багатьох прикордонних селищ.
"Для мене важливо, щоб усі ці люди довіряли нашій поліції і прикордонникам", - наголосила президент.
Топ коментарі
+32 Andriy Zlochevskiy
показати весь коментар22.07.2021 23:03 Відповісти Посилання
+25 Игнатьев Фион
показати весь коментар22.07.2021 23:03 Відповісти Посилання
+23 Чайка Київ
показати весь коментар22.07.2021 23:54 Відповісти Посилання
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славно посмеялaсь над кем то и зачем то отбулавленым...