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Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ. ФОТОрепортаж

Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ. ФОТОрепортаж

Керсті Кальюлайд вирушила на велосипеді уздовж кордону Естонії з Росією.

Про це політик розповіла у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш кордон охороняється, і розвиток прикордонної інфраструктури навіть за ті чотири з половиною роки, що я перебуваю на посаді президента республіки, вражає. На щастя, сьогодні на нашому кордоні немає ніяких ознак зростаючого міграційного тиску, але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається на східному кордоні", - написала Кальюлайд.

Вона зазначила, що по дорозі змогла поспілкуватися з жителями багатьох прикордонних селищ.

"Для мене важливо, щоб усі ці люди довіряли нашій поліції і прикордонникам", - наголосила президент.

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Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ 01
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ 02
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ 03
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ 04
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ 05

велосипед (121) кордон (4821) росія (66080) Естонія (1645) Кальюлайд Керсті (59)


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Топ коментарі
+32
А у нас презеденти так роблять тільки в тупих серіальчиках
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22.07.2021 23:03 Відповісти
+25
Прямо як зелений недоумок у своїх мріях.
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22.07.2021 23:03 Відповісти
+23
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 9863
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22.07.2021 23:54 Відповісти
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Прямо як зелений недоумок у своїх мріях.
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22.07.2021 23:03 Відповісти
больше на троллинг идиота-писюаниста та його "голо Сователей" похоже)) в том числе, в смісле, троллинг)
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22.07.2021 23:16 Відповісти
Это мы недоумки, что не выбрали лучшего
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23.07.2021 10:45 Відповісти
А у нас презеденти так роблять тільки в тупих серіальчиках
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22.07.2021 23:03 Відповісти
Або коли відпочивають за кордоном ((
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22.07.2021 23:52 Відповісти
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 410
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23.07.2021 12:59 Відповісти
Це та президент, котра нашому Говеню велік подарувала?
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22.07.2021 23:04 Відповісти
...и то не пригодился.
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22.07.2021 23:35 Відповісти
а он дареному коню и в зубы не заглядывает
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23.07.2021 00:42 Відповісти
А шо там наш лелосапедист? Прокапался уже?)
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22.07.2021 23:05 Відповісти
Ваш? Це який? Судячи з прапору *****? Чи дімон
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23.07.2021 06:06 Відповісти
Вот с кого Зеленский должен брать пример, особенно с учетом того, что велосипед прибалты ему ПОДАРИЛИ инет возможности отказаться типа "нет лисапеда" или "нет денег на лисапед"... Или драгоценная жизнь зе-президента более ценна, чем ув.президента Эстонии? Вопрос, как говорится, дискуссионный.
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22.07.2021 23:07 Відповісти
От ватников избавляться надо, нынче в тренде "референдумы"
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22.07.2021 23:08 Відповісти
и что я должен подумать? В Эстонии фамилии Голобородько - точно нет. Как перевести ???
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22.07.2021 23:13 Відповісти
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 9863
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22.07.2021 23:54 Відповісти
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 5879

Рекордну кількість переглядів в мережі набуває ця "заборонена" карикатура професійного карикатуриста Олега Смалія.
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23.07.2021 12:16 Відповісти
Зеленым быдланам нехватило мозгов осознать, что наркоманы на велосипедах ездят только в своих "трипах".
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22.07.2021 23:55 Відповісти
06.06.20 17:03 https://censor.net/ua/photo_news/3200475/**********************************************************************************
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 331
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23.07.2021 12:53 Відповісти
и даже ее стосерийного сериала на ету тему не было? - ну от умница же!
славно посмеялaсь над кем то и зачем то отбулавленым...
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23.07.2021 00:07 Відповісти
Холуї ОП після прогляду такої інформації видадуть, що Велике Крадівництво ********** затіяв якраз для того, щоб потім можна було на лісапеді їздити)
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23.07.2021 00:25 Відповісти
Рама крепка, педали наши быстры.
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23.07.2021 00:44 Відповісти
Уздовж паркану стоять кацапні зажмури. Помітив, лаптєногий?
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23.07.2021 09:18 Відповісти
Якась сітка для волейбола а не від скаженої орди
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23.07.2021 00:58 Відповісти
Какая-то параллельная реальность.Чиновники,на великах,без сисуритей в чёрных костюмах с пишталетами.Пару лет лохам такое и тут напаривали.Но что-то пошло не так...
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23.07.2021 07:15 Відповісти
Мышцы у президента зачётные - легко наваляет дзюдоисту путину.
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23.07.2021 07:18 Відповісти
Бубочка, дрыщ ЗЕбанутый, посмотри эти фотки, как президент маленькой( по населению), но гордой страны Эстонии, в добавок, женщина, проехалась на велике вдоль границы с дикой ордой кацапией, никого не боясь. А тебе, ЗЕбанько, слабо? Ты-же вроде-бы не лох, как сам кукарекал, докажи что ты мужик, прокатись на линии разграничеия с лугандонами. Или ты все-таки последний лошара, который тени своей боится?
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23.07.2021 07:48 Відповісти
Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ - Цензор.НЕТ 5227
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23.07.2021 12:35 Відповісти
Так би її туди й пустили, якщо б там були воєнні дії.
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23.07.2021 12:57 Відповісти
Нам теж треба такий президент. Порошенко. Я десь бачив, як він на вєлікє їздив. Так, тролі?
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23.07.2021 09:14 Відповісти
Шкода що не на фак-машинах катались вздовж кордону. Воно думає про міграційний тиск, а не про пряму збройну агресію - не президент, а "проста пірістать стрєлять" №2.
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23.07.2021 12:10 Відповісти
 
 