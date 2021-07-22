Президент Естонії Кальюлайд на велосипеді проінспектувала кордон із РФ. ФОТОрепортаж

Керсті Кальюлайд вирушила на велосипеді уздовж кордону Естонії з Росією.

Про це політик розповіла у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наш кордон охороняється, і розвиток прикордонної інфраструктури навіть за ті чотири з половиною роки, що я перебуваю на посаді президента республіки, вражає. На щастя, сьогодні на нашому кордоні немає ніяких ознак зростаючого міграційного тиску, але, звичайно, ми уважно стежимо за тим, що відбувається на східному кордоні", - написала Кальюлайд.

Вона зазначила, що по дорозі змогла поспілкуватися з жителями багатьох прикордонних селищ.

"Для мене важливо, щоб усі ці люди довіряли нашій поліції і прикордонникам", - наголосила президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія та Естонія відкрили в'їзд для туристів з України









