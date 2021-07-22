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Новини Газова війна
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Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2"

Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив про незгоду з позицією США і Німеччини щодо питання газопроводу "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зміна на 180 градусів позиції США щодо "Північного потоку-2" здивувала багато країн; я висловлюю незгоду з тим, що наші союзники підійшли егоїстично до побудови цього газопроводу", - наголосив польський прем'єр.

За словами Моравецького, Польща наполягала на тому, що цей проєкт "допомагає озброювати Росію".

"ВІд самого початку, коли народилася думка про цей договір, ми намагалися переконати наших американських і європейських cоюзніків, що це проєкт, який допомагає Росії озброюватися. Росія є державою, яка дуже сильно озброюється, має багато можливостей у цій галузі, тому ми спочатку вважали, що це проєкт неправильним", - заявив глава уряду Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представник США в Україні Кент: питання "Північного потоку 2" ще не вирішене

Польща (8629) Північний потік (2473) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+43
Сегодня Германия - Франция - Италия сливают Украину, завтра это будет Прибалтика, а послезавтра со словами - "а вы готовы умирать за Данциг" они сольют и Польшу.
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22.07.2021 23:19 Відповісти
+37
я не буду таким дипломатичним
Меркельша - стара фашистська ****
а Німеччина вироджується у брехливе та підле лайно, таке саме, як парашка
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22.07.2021 23:14 Відповісти
+29
Бабло победит любые европейские ценности
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22.07.2021 23:05 Відповісти
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Байден должен быть в доме престарелых, а не в кресле президента США. Трамп и тот себя показал лучше, чем сейчас Байден
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22.07.2021 23:04 Відповісти
Ніякого транзиту російського газу через Україну не буде, всі це розуміють, просто не хочуть про це говорити вголос! Нам потрібно готуватись до зими без газу! Пропоную переводити котельні в містах на біопаливо, ставити пальники на біопаливі в котли, будувати склади для біопалива біля котелень. Україна виробляє більше 1 трильйона тон біопалива на рік, яке не використовує навіть на 10%. По великому рахунку нам той газ російський не потрібен. В Україні є власне виробництво пальників, котлів і супутнього обладнання і потрібно вже зараз терміново починати масове переведення частини котлів міських котелень на біопаливо! Це все реально зробити, але потрібно робити вже терміново!
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23.07.2021 13:07 Відповісти
Тем что погнал пипл на штурм Капитолия?
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24.07.2021 11:22 Відповісти
возможно США это коррумпированная стран, где берут взятки прямо в Белом Доме..
может сынок Байдена снимет еще сотню шлюх, на бонусы, которые поступили из Кремля на карточку старого Джо..
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22.07.2021 23:04 Відповісти
Сынок Байдена сейчас пишет картины и продает безымянным покупателям $500 000 за мазню .Это нововведение в науке откатов . ...
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22.07.2021 23:33 Відповісти
хорошая идея!.. у меня есть несколько десятков фломастеров и я тоже могу сойти за современный арт-хаус..
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22.07.2021 23:35 Відповісти
Идея что надо, только нужно, что бы у твоего папы была фамилия "Байден", без этого не работает).
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22.07.2021 23:51 Відповісти
да.. именно так я выразил свой сарказм.. а термин "фломастеры" это фигура речи, которая подчеркивает серийную посредственность картинок Байдена/сына..
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22.07.2021 23:55 Відповісти
Все нове - гарно забуте старе. На картинах відмивали бабки ще років 100 тому.
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23.07.2021 11:36 Відповісти
Бабло победит любые европейские ценности
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22.07.2021 23:05 Відповісти
Немного позитива в этот вечер:
https://www.mk.ru/science/2021/07/22/modul-nauka-mozhet-vernutsya-na-zemlyu-eksperty-proanalizirovali-versii.html
Похоже, в воскресенье утонет российская наука, которую 10 лет мастерили местные говнолепы
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22.07.2021 23:06 Відповісти
они ж его тока запустили..
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22.07.2021 23:08 Відповісти
чомусь нагадало дитячий фокус із дулею: "наука" - "на ****"
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22.07.2021 23:17 Відповісти
Гораздо больше 10 лет.
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22.07.2021 23:42 Відповісти
Байден. полагаю преследует три цели. Готовится к торговой войне с Китаем, заручился поддержкой ФРГ в этой теме и мокнул Зеленского, за его уголовные дела против своего сынка. Ну а бабой Анжелой все и так ясно. Деньги не пахнут. А если пахнут то кацапскими газом и нефтью
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22.07.2021 23:12 Відповісти
Так прокурор клоуна відкривав кримінальну справу проти Байдена, який зараз президент США за те, що провів офіційну розмову з Порошенком.
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23.07.2021 00:10 Відповісти
Миконг) Там многоходовочка была поинтереснее. Сынулю взяли в «бурку» чисто как « маркиза Карабаса» Ибо интеллектуальные способности он уже проявил когда забыл свой ноут в сервисе яблововодов. Этот ноут быстренько обьявили в обьяву -на которую прилетело FBI. Именно поэтому все ключевые фигуры силового блока США остались «не администрационно выбранные» Это такой себе ящичек по управлению « деменциями» И в политическом аспекте любой «неверный шаг бидона можно « если вдруг что» списать на болезнь ... Расскажу тебе больше ... Тут пол года назад школоботы( не путать с шоколоботами😂) Топили за Бидона против трамплина .... Хахаха жрите не всритесь)))) Дядя ВВП очень удачно реализовал свою шуточку, а вернее умножил на ноль ответ Зелика.... все из децкого стишка про то что видно из окна.... Это чмошное правительство настолько ущербно и глупО, что не понимает своей никчемности... Это классика макиавеллизма!
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23.07.2021 11:48 Відповісти
Просто ********* завелись среди союзников, и не мешало бы их дихлофосом травануть.
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22.07.2021 23:13 Відповісти
я не буду таким дипломатичним
Меркельша - стара фашистська ****
а Німеччина вироджується у брехливе та підле лайно, таке саме, як парашка
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22.07.2021 23:14 Відповісти
Сегодня Германия - Франция - Италия сливают Украину, завтра это будет Прибалтика, а послезавтра со словами - "а вы готовы умирать за Данциг" они сольют и Польшу.
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22.07.2021 23:19 Відповісти
Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 9195Именно так.
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22.07.2021 23:23 Відповісти
Польшу русня никогда не возьмёт, научены горьким опытом. В крайнем случае отдадут немцам.
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22.07.2021 23:26 Відповісти
А вот Прибалтика (или по современному политкорректному - страны Балтии) вполне могут пострадать. Но тоже вряд ли. Ставлю себя на место царя рашки и не вижу особых причин их оккупировать
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22.07.2021 23:31 Відповісти
Кацап, тебе "царь" вже давно поставив раком.
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23.07.2021 00:06 Відповісти
Не очень понял где там горький опыт у РФ относительно Польши. Польша была относительно волнительным краем, периодически какие-то восстания и так далее. Но спасибо польской вольности дворянской, их всегда давили без проблем.
и потом - сейчас же не совсем так, как ранее было. Сейчас многое решает медиа. Купят кого надо и будут промывать мозги до полного окоченения. Особо непонятливых отправят лес валить.
Про Прибалтов - в отличие от Польши их земли крайне важны для РФ с военной точки зрения. Там нет ни ресурсов, ничего такого, но для безопасности РФ имеет смысл контролировать прибалтов. Это без сомнения.
10 минут лётного времени до СПб это ппц какой фактор. С этим никакие базы нато в Ровно не сравнятся.
Оккупировать прибалтов может и не надо, но добиться того. чтобы там не было нато конечно желательно для РФ
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23.07.2021 14:06 Відповісти
Сонный джо,Трамп был прав
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22.07.2021 23:25 Відповісти
От вам і Байден,не дурно казали що байден це Обама 2 як не як але за республіканців саме санкції запроваджували а тут чистий злив.Треба свою армію як в ердогана робити з купою байрактарів інакше буде біда,але бл з ким робити з зеленими бабуїнами..!!
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22.07.2021 23:29 Відповісти
От тебе бабушка и Юрьев день))) более тонкий сарказм.... Классика - когда показателем признания толпы является паяц, то дальше продолжать нет смысла)))) ибо все понятно с толпой ( населением) Великий писатель отмечал в своих произведениях- когда труды классиков о которых эти «люди» даже не знают!,идут на растопку печки....это фсе(... ЮАР нас ждёт в скором будующем...
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23.07.2021 11:55 Відповісти
Ябы сказал байден поступил по хамски слившись в поцелуе с московским ублюдком и пекинскими вирусораспространителями .
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22.07.2021 23:29 Відповісти
Знову тут смердить кацапськими портянками...
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22.07.2021 23:32 Відповісти
Коррупция, коррупция, коррупция.
Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 7211
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22.07.2021 23:43 Відповісти
Да её судить надо за коррупцию и пособничество терроризму !
Вот как работает еврейский протекционизм.
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23.07.2021 07:33 Відповісти
Может быть и вброс пропагандонства, а может быть правдой - слишком велика вероятность. Да и живых примеров хватает.
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23.07.2021 08:39 Відповісти
це з панорами - це сатиричний сайт. Окрім панорами здається ніхто більше не говорить про це.
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23.07.2021 10:46 Відповісти
Слева от Шрёдера или справа))))
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23.07.2021 11:55 Відповісти
бабло не пахне,так що вірно сказано що бабло переможе любі "цінності гейропи"
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23.07.2021 14:30 Відповісти
Але Польша, хорошь вооружать Россию, остановите транзит газа и нефти в Европу. Или бабло всетаки победит?
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23.07.2021 00:02 Відповісти
Та то зрозуміло, що поважають ту країну, яка сильна чи бореться, а не зморилася боротися і вирішила піти на дно.
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23.07.2021 00:03 Відповісти
73% ЗЕбилы устали ат вайны..тяжело же ваивать смотря Щапито 95 на диване...быдло думало что Запад решит все их проблемы и всьо наладит
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23.07.2021 01:27 Відповісти
речь посполитая - 2
государство от моря до моря со 100-миллионным населением - тяжеловес, который изменит центр масс в Европе
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23.07.2021 00:39 Відповісти
для этого нужно объединение Польши, Украины, Беларуси и Литвы как минимум.
да, это может кардинально изменить расклад.
Но проблема в том, что все перечисленные выше хотят быть главными на этом празднике жизни.
На второстепенную роль никто не согласится.
И второе - есть ещё ЕС, который точно не поддержит эту тему, так как это решение означает его смерть.
Я уж не говорю про РФ.
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23.07.2021 14:09 Відповісти
да как то посрать кто там что поддержит смерть ЕС наступила с момента подсаживания на кремлевское бабло
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24.07.2021 11:55 Відповісти
ЕС никогда с этого бабла не слезал.
Просто раньше Кремлю платил разным компартиям и прочим.
А теперь платит типа по цивилизованному - "лоббистам"
На что, кстати, имеет полное право - раз так можно западу, то почему нельзя им?
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28.07.2021 19:18 Відповісти
https://twitter.com/POTUS
Бидон совершил огромную геостратегическую ошибку такого масштаба, которую никогда не совершал ни один президент США в 20-м веке с точки зрения разрушительной силы !!! Он вместе с Меркель разрушил европейское единство в пользу агрессивных планов кремля.(с)
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23.07.2021 01:49 Відповісти
О до Поляков наконец то дошло что Германия это недобитки фашиские.
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23.07.2021 02:15 Відповісти
Бугагага - у поляков это должно быть уже в ДНК после 39)
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23.07.2021 11:57 Відповісти
я живу в Польше, общаюсь с поляками постоянно.
для тех с кем я говорю есть друзья:
1. Штаты
2. ЕС - именно как целостная организация, которая закачивает в Польшу колоссальные бабки.
3. Балтийские страны
И есть противники:
1. Германия - экономическая угроза
2. Украина - типа убивала поляков, ОУН УПА, а теперь отбирают рабочие места и всё такое.
3. РФ - чисто военная угроза
4. Словакии-чехии-венгрии, кто конкурирует за бабло ЕС
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23.07.2021 14:13 Відповісти
Забавно, що Україна на 2-му місті а РФ на 3-ому
Це означає, що поляки не сприймають адекватно угрозу з боку РФ
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23.07.2021 20:49 Відповісти
Потому что угроза со стороны РФ она для граждан Польши как что-то из учебников истории и того, что льётся с телека от политиков. Это как такая пугалка.
А вот если ты идёшь устраиваться на работу, просишь X тыщ злотых, а тебе говорят, пшёл нах, мы тут за такие бабки полтора украинца наймём - вот это реальная жизнь и это реально мешает именно тебе. Это прямая и явная угроза тебе и твоей семье. А не какие-то там танковые армады из Сибири.
Это вот такое местечковое мышление.
Которое полностью понятно и очень логично.
До тех пор, пока эти самые дивизии по тебе стальным катком не проедутся.
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28.07.2021 19:21 Відповісти
ты общаешься с такими же ватными поляками как и сам
про "отбирают рабочие места" только тупые польские люмпены могут говорить.
тут чистая пропагандонская лапша из кремля.
вообще то это программа польского правительства - по привлечению иноземных работников.
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24.07.2021 11:57 Відповісти
дада, конечно.
Я в ИТ работаю, с "ватными" поляками и ватными украинцами, ватными бразильцами, немцами и прочими. И все ватные.
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28.07.2021 19:22 Відповісти
Поляки молодці, та й розцміють що можуть бути наступні.
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23.07.2021 03:42 Відповісти
Чушь полная, а деньги получаемые от продажи газа через Украину и Польшу не помогают вооружать Россию?
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23.07.2021 07:05 Відповісти
деньги за транзит помогают вооружать Польшу и Украину.
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24.07.2021 11:58 Відповісти
Этот проект генерирует главный приток валюты кремля - как можно этого не понимать ?!
Перестаньте покупать московитский газ, и кремль сразу присядет.
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23.07.2021 07:16 Відповісти
Главные доходы Кацапии от внешней торговли дает не газ, а нефть. Даже США зачем-то покупают гадкий юралс. Но для организации среди зимы кризисов в Европе газ подходит лучше.
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23.07.2021 08:43 Відповісти
США покупают юралс потому что они умные.
Они не позволяют политике вредить экономике.
поэтому если бы Украина была бы умна, она бы не начинала все эти газовые войны с РФ.
Надо было продать газопровод как это предлагали те же самые русские и ЕС
или покупать газ на границе с РФ.
но тогда возникала бы проблема - нельзя было бы воровать
Вот потому украинские олигархи и довели страну до ручки - труба будет ненужна.
Потому что Украина сделала всё, чтобы посраться с единственным поставщиком.

Да, поставщик агрессор и все такое. Ну ок - продали бы трубу в Европу. Но чиновники сказали что труба это достояние Украины и продавать нельзя.
вот теперь будем эту трубу резать.
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23.07.2021 14:18 Відповісти
яка різниця хто володіє трубою?
Продати трубу росії означає повністю лягти під нею спочатку економічно а потім і політично.
Так шо не треба давати тут свої кремлівські поради.
Залиш їх для поляків та німців, що спочатку закрили АЕС, потім шахти, а тепер витанцьовують під дудку кремля за кожен кубометр газу
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23.07.2021 20:54 Відповісти
большая разница. Если вы владеете трубой, значит вам капает бабло за её использование.
Если Украина - Украине капает бабло.
Что ж вы не понимаете?
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28.07.2021 19:23 Відповісти
это не главный приток валюты. Он не может быть главным, потому что он ещё не построен
не может Европа перестать покупать газ. Потому что надо чем-то топить.
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23.07.2021 14:14 Відповісти
прямо цікаво що робила Європа у 50-90роках 20 сторіччя без такого цінного газу?
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23.07.2021 20:55 Відповісти
топила углемю и сейчас пол-Германии отапливается углем. зимой это про какой то капец по запаху. это вам не душистый донецкий антрацит - это вонючи бурый уголь
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24.07.2021 12:00 Відповісти
а вы приезжайте в Краков зимой, я вам покажу, что робила Европа.
Топила вонючим углем. Потому в Кракове до сих пор зимой смог охереннейший бывает.
И до сих пор в кракове куча мазанок им топится. Несмотря на колоссальнейшее бабло, вкладываемое в переход на газ и прочее.
Так что Европа не от нечего делать переходит на газ.
Я их полностью понимаю.
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28.07.2021 20:22 Відповісти
та полякам нема чого нервуватись - вони в нато. Москалі на нато не нападуть, а ось Україна відгрібає вже СІМ РОКІВ і всім посрати....
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23.07.2021 10:03 Відповісти
_На НАТО они напали ещё в 2010, одним ударом массово убили высшее политическое и военное руководство Польши, включая президента и верховного главнокомандующего. Очнись, дурачок... А позже они напали на следующую страну НАТО - Чехию.
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23.07.2021 14:32 Відповісти
А когда наши союзики просят уволить ермака, а мы на это рояль кладём - это мы как поступаем: эгоистично или мудакостично ?
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23.07.2021 10:14 Відповісти
Дибилистично- ибо закон Даннинга Крюгера упрямая весч...
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23.07.2021 11:57 Відповісти
Германия - спонсор международного терроризма!!!!! Об этом надо гудеть везде.....
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23.07.2021 10:41 Відповісти
союзники поступают логично тому что видят, а видят они малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество, сливающее Украину в счет своих киностудий и офшоров в ПИД,,,раше, хаты в Крыму, все это следствия ни Х,,я ни деланья этого нарко-малоПИД,,,роса, которому говорится убери кремлевскую Крысу ермака, выдай беню Штатам а Оно кладет Х,,й с прибором и ищет "мира в трусах ботаксного, педофильного Шныря" !!!
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23.07.2021 10:54 Відповісти
Так,"Поток"-это ответ нашей ничтожной власти?Тогда напомни,когда он начал строиться
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23.07.2021 12:21 Відповісти
дело ни в том когда козломордые начали строить, а в том что при Порохе велась работа по его блокаде, а малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак в это время плясал в стрингах на корпоративах в Фекалистане, а теперь напомни кто отдал международного террориста цемаха, при том что было решение международного морского суда, при ком аннулировали иски в межд.судах на 12 млрд., при ком слили "вагнеровцев", при ком провалили закупки оборонпрома и таких при ком можно продолжать до бесконечности....
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23.07.2021 15:48 Відповісти
Да нет,родной.Дело как раз-таки КОГДА он начал строиться.А то,что нафиг никому не нужного Цемаха поменяли на кучу наших заложников ничем не хуже,чем когда поменяли ДВУХ КАДРОВЫХ ВОЕННЫХ РФ,да еще и саецназовцев на Надю.А может напомнить,как более 10-ти КАДРОВЫХ ВОЕННЫХ РФ просто ОТПУСТИЛИ без всяких условий и обмена,а главнокомандующий заявил,что он "президент мира"?Или как личного посланника Кадырова тоже ПРОСТО ОТПУСТИЛИ?
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24.07.2021 07:17 Відповісти
тебе Далекий объясню, если Люська арестович не объяснила, строить газопровод ПИД,,,раше могли помешать только те страны через территориальные воды которых он проходит, а Украина могла только на внешлеполитическом уровне доказывать все угрозы которые он несет и для Европы и т.д , что для этого сделал "величайший" малоПИД,,,роский нарко-Дурак-ни чего, потому что он 0 полный, его заботят доходы его киностудий в маЦковии, офшоры с ними повязанные и хата в Крыму переоформленная по ПИД,,,рашенским законам, теперь по обмену, если бы цемах был не нужен Голландия не запрашивала его выдачи, а менять наших моряков после решения межд.морского суда это просто прогиб под своего хозяина в кремле, что-бы ботаксная, педофильная Жопа не упала в грязь, потому что последствия не выполнения морского суда для Помойки могло очень плачевно закончиться в плоть до закрытия Босфора и т.д савченко это недоработка наших спецслужб, хотя любой нормальный знал что это подстилка меРтвечука и с которой по сей день не сняли звание, с ПИД,,рашенскими гоблинами так это был 14 год, благодаря опущенному гопнику хаму и тимошенке(капительман) с ехануровым армия была уничтожена на 70%, тогда нужно было выиграть время ну и главное, что ты мне хочешь доказать, что малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат "патриот" Украины со своим смотрящим поставленным над ним в Омане кремлевской Крысой ермаком???
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24.07.2021 08:06 Відповісти
Ты этот треп оставь для членов Секты.И козлу было понятно,что "Поток" не остановить,если уже начали.Так лучше поскули КТО допустил его строительство.Да еще и строительство моста,протяжку кабелей и т.д.Так ты так и не ответил:как можно расценивать передачу РФ более десятка кадровых военных безо всяких условий?давай конкретно по этому вопросу,а не понос на отвлеченные темы
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24.07.2021 13:28 Відповісти
Вот пример как надо жить настоящим,а не прошлым:всю историю с Польшей воевали,куча кровавых и позорных страниц и,казалось бы,должны быть злейшими врагами,но лучшие друзья...Потому,что пусть и воевали,но в открытую,а не как подлое кацапье
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23.07.2021 12:20 Відповісти
Пришло время Польше и Литве шатонуть евро по настоящему, одно заявления хватит что бы немцы замандражировали
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23.07.2021 12:21 Відповісти
я так зрозумів що ти ватна обізяна себе зачисляєш до "Миллионы украинцев-"патриотов" ...ЛОЛ,а я то думаю чому Україна так довно в дупі сидить.
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23.07.2021 14:36 Відповісти
Шкода, що Великі Німці, як А.Гітлер, народжуються раз на тисячоліття... а продажні шавки типа Коля, Шрьодера, Меркель - на кождому кроці.
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23.07.2021 12:57 Відповісти
Слово «озброюється» не висловлює нічого.Захід накликав на нас війну.І вона буде страшна.
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23.07.2021 15:16 Відповісти
 
 