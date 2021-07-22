Наші союзники вчинили егоїстично, цей проєкт допомагає озброювати Росію, - прем'єр Польщі Моравецький про "Північний потік-2"

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький заявив про незгоду з позицією США і Німеччини щодо питання газопроводу "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зміна на 180 градусів позиції США щодо "Північного потоку-2" здивувала багато країн; я висловлюю незгоду з тим, що наші союзники підійшли егоїстично до побудови цього газопроводу", - наголосив польський прем'єр.

За словами Моравецького, Польща наполягала на тому, що цей проєкт "допомагає озброювати Росію".

"ВІд самого початку, коли народилася думка про цей договір, ми намагалися переконати наших американських і європейських cоюзніків, що це проєкт, який допомагає Росії озброюватися. Росія є державою, яка дуже сильно озброюється, має багато можливостей у цій галузі, тому ми спочатку вважали, що це проєкт неправильним", - заявив глава уряду Польщі.

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