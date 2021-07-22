Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина
Домовленості між Берліном і Вашингтоном щодо трубопроводу "Північний потік-2" не дають Україні жодних гарантій.
Про це заявила віцепрем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. У цій заяві йдеться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Триморья", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанишина.
Віце-прем'єр додала, що в угоді також ідеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього переговори.
"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, за яким ми вже ведемо переговори близько півроку. Ніяких нових ініціатив ця заява не передбачає, ніяких перспектив і безпекових гарантій, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.
Нагадаємо, вчора Німеччина і США оголосили про угоду, яка дозволить запустити російський газопровід "Північний потік-2".
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Трамп - агент кремля
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
Текст Ервіна Кляйна дійсно існує, і його не важко знайти, тому посилання не даватиму.
Цей мільярд - це добре, якщо він назбирається. А ще краще, щоб у вигляді компенсації ринок ЄС був повністю відкритим для України. Але транзит газу в ЄС через нашу територію - це одна з гарантій того, що Росія не наважиться "остаточно розв'язати українське питання" і не починатиме повномасштабну війну з сотнями тисяч жертв із обох боків, щоб реалізувати свої фантазії про "несколько тысяч укронацистов-бандерлогов, развешенных на фонарях в украинских городах".
У цьому світлі від США як забезпечення гарантій інтересів України варто просити додаткових постачань зброї, а від Німеччини - вимагати підтримки вступу до ЄС та НАТО. Тут і негайно. Часу обмаль. - https://texty.org.ua/fragments/104090/dlya-harantij-************-suverenitetu-pislya-zapusku-pivnichnoho-potoku-2-ssha-i-nimechchyna-mayut-nadaty-********-dodatkovu-zbroyu/?src=main
- "А на словах просил передать..."
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
Оказывается Зеленский виноват в том, что с 2016 года начато строительство СП-2 паРашкой при активной поддержке Германии, Австрии и Франции.
Им всем, в том числе и Зе, Хутин выпишет крупнейшую в истории премию.
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Як і кожен в країні підтримує свого .!
В даному випадку , чувак вгорі , написав дурню , що мовляв , Порошенко винуватий в тому що кацапи збудувалии ПП2 ........ Ну це ж повна ахінея , якої - світ не бачив . Тому я йому так і відповів ..
Газ через ПП-2 буде дешевший. І Росії нічого робити не доведеться. ЄС сам відмовиться від транзиту через Україну. Адже гроші там рахувати вміють.
Схоже , епоха американських президентів - яструбів , закінчилась ще на Буші . Почалось епоха президентів - чєго изволітє гаспадін путін . .
Тварь тупая!
вызывают только "крайние озабоченности и обеспокоенности",или забили бы болт на эту трубу и переплавили её на более полезные вещи?Так переживают потерять этот транзит,что выглядит это как-то уж очень позорно.
Колосальний успіх москалів не в тому, що вони захопили Крим і ще невдовзі захоплять немало, а тому, що вони віками вбивали в голови частини українців комплекс неповноцінності (Іржаво цвяха тупого продажного, байдужого до всього (навіть власної безпеки) ХАХЛА). І, таки вбили...