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Новини Газова війна
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Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина

Угода Німеччини та США щодо

Домовленості між Берліном і Вашингтоном щодо трубопроводу "Північний потік-2" не дають Україні жодних гарантій.

Про це заявила віцепрем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. У цій заяві йдеться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Триморья", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанишина.

Віце-прем'єр додала, що в угоді також ідеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього переговори.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, за яким ми вже ведемо переговори близько півроку. Ніяких нових ініціатив ця заява не передбачає, ніяких перспектив і безпекових гарантій, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гра не завершилася, а перейшла в овертайм, - Кулеба про "Північний потік-2"

Нагадаємо, вчора Німеччина і США оголосили про угоду, яка дозволить запустити російський газопровід "Північний потік-2".

Німеччина (7484) США (23417) Північний потік (2473) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (363)


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Топ коментарі
+25
Уже отдали ЯО за пустые обещания "гарантов безопасности".
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
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22.07.2021 23:37 Відповісти
+14
какие гарантии?... единственные гарантии, что в Белом доме и в Рейхстаге снова и снова возьмут взятку от Путина.. США и Германия это коррумпированные страны!
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22.07.2021 23:31 Відповісти
+14
Підлість , жадібність та продажність - ото й усі західні "цінності". З такими "союзниками" і ворогів не треба .
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22.07.2021 23:43 Відповісти
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какие гарантии?... единственные гарантии, что в Белом доме и в Рейхстаге снова и снова возьмут взятку от Путина.. США и Германия это коррумпированные страны!
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22.07.2021 23:31 Відповісти
Соглашение Германии и США по "Северному потоку-2" -- ЭТО не СОГЛАШЕНИЕ !!! Продали интересы УКРАИНЫ ТВАРИ
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23.07.2021 02:20 Відповісти
Україна продала свої інтереси в 2019, коли вибрала Зеленського президентом. Жеріть тепер, зебіли...
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23.07.2021 10:48 Відповісти
чим гірше, тим краще?
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23.07.2021 12:04 Відповісти
до чого тут зеленський, порошенко бігав на колінах д0 всіх, ось і результат....туранули нас "союзники"
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28.12.2021 12:17 Відповісти
Байден прийде - порядок наведе

Трамп - агент кремля
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23.07.2021 11:02 Відповісти
Уже отдали ЯО за пустые обещания "гарантов безопасности".
Сейчас хотят прокатить по второму кругу.
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22.07.2021 23:37 Відповісти
А заведите еще одно уголовное дело на Байдена. 100% поможет.
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22.07.2021 23:37 Відповісти
заодно й на путіна...
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23.07.2021 11:09 Відповісти
Вся коррупция Европы работает на российском газе.Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 301
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22.07.2021 23:39 Відповісти
Что Шрёдера подвинут или поставят еще одно кресло для пенсилнерки
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22.07.2021 23:42 Відповісти
Если не "Газпром" тор "Роснефть". Какая разница
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22.07.2021 23:55 Відповісти
"И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу?!" (С)
Текст Ервіна Кляйна дійсно існує, і його не важко знайти, тому посилання не даватиму.
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23.07.2021 11:31 Відповісти
США та Німеччина домовилися щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Німці й американці запевняють нас, що доможуться, аби газ транспортували й через Україну впродовж наступних 10 років (а це суттєва стаття доходу українського бюджету), та обіцяють залучити $1 млрд інвестицій в Зелений фонд України, який вкладатиме в енергоефективність. Німці в нього пожертвують $175 млн. Обіцяють відстоювати суверенітет та цілісність України.
Цей мільярд - це добре, якщо він назбирається. А ще краще, щоб у вигляді компенсації ринок ЄС був повністю відкритим для України. Але транзит газу в ЄС через нашу територію - це одна з гарантій того, що Росія не наважиться "остаточно розв'язати українське питання" і не починатиме повномасштабну війну з сотнями тисяч жертв із обох боків, щоб реалізувати свої фантазії про "несколько тысяч укронацистов-бандерлогов, развешенных на фонарях в украинских городах".
У цьому світлі від США як забезпечення гарантій інтересів України варто просити додаткових постачань зброї, а від Німеччини - вимагати підтримки вступу до ЄС та НАТО. Тут і негайно. Часу обмаль. - https://texty.org.ua/fragments/104090/dlya-harantij-************-suverenitetu-pislya-zapusku-pivnichnoho-potoku-2-ssha-i-nimechchyna-mayut-nadaty-********-dodatkovu-zbroyu/?src=main

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22.07.2021 23:39 Відповісти
Эти договоренности напоминают сюжет из "Место встречи изменить нельзя"
- "А на словах просил передать..."
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22.07.2021 23:40 Відповісти
А кто и когда давал какие-либо «гарантии» Украине???Красть надо меньше!!!У «самого себя»!!!И не ходить с протянутой рукой по миру,тратя «подачки» на на свои «бизнеса»…
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22.07.2021 23:42 Відповісти
"И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу?!" (С)
https://panorama.pub/news/posle-otstavki-angela-merkel-zajmyot-mesto-v-sovete-direktorov-gazproma
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23.07.2021 11:47 Відповісти
Підлість , жадібність та продажність - ото й усі західні "цінності". З такими "союзниками" і ворогів не треба .
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22.07.2021 23:43 Відповісти
Никаких гарантий - только бла-бла-бла. И это факт
Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 9787
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22.07.2021 23:54 Відповісти
Дошло ?
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22.07.2021 23:58 Відповісти
Потрібно розраховувати на себе,а не на когось.Наша Україна найбагатша на природні ресурси в Європі.
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23.07.2021 00:02 Відповісти
тільки керують вороги і дурні !
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23.07.2021 00:10 Відповісти
вина за такой итог именно только на Зеленом!!! Он формирует международную политику согласно своим взглядам, пониманию и знаниям. А они у него на уровне обычного обывателя шапито-клоуна. И надо было слушать экспертов-международников, а не коллег по Кварталу и Ермака... К сожалению, ситуация будет лишь ухудшаться и начнёт исправляться лишь после смены ВР и президента. Но многое уже нельзя будет исправить. И это тоже надо осознать всем нам, чтоб впредь не наступать на такие же грабли. Но грабли Наше Все - потанцуем на них !?
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23.07.2021 00:22 Відповісти
Ух ты ж, надо же, и кто б мог подумать!!!
Оказывается Зеленский виноват в том, что с 2016 года начато строительство СП-2 паРашкой при активной поддержке Германии, Австрии и Франции.
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23.07.2021 00:40 Відповісти
Зеленский не мог испортить ситуацию с СП2 потому, что он вообще ничего не может. Потому что оно *** Ноль - Зе-ро. Основная вина конечно лежит на Порошку. Тут явно были договорняки с Куйлом где Нафтогаз работал на дискредитацию и сливал украинскую ГТС. Кроме того, Кобелев работал на срыв собственной добычи газа. Они все даже сейчас не допускают мысли об полном аудите Нафтогаза.
Им всем, в том числе и Зе, Хутин выпишет крупнейшую в истории премию.
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23.07.2021 01:01 Відповісти
Основная вина конечно лежит на Порошку)) ..!!!

Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина - Цензор.НЕТ 2387.
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23.07.2021 06:24 Відповісти
,,Не прикасайтесь к идолам,их позолота остается у вас на руках..,,Д.Лондон...
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23.07.2021 09:23 Відповісти
Не торкаюсь я ніяких ідолів , ну що це за - нісенітниця . .!? Я підтримую політика , якого вважаю кращим .. Що тут такого ?
Як і кожен в країні підтримує свого .!

В даному випадку , чувак вгорі , написав дурню , що мовляв , Порошенко винуватий в тому що кацапи збудувалии ПП2 ........ Ну це ж повна ахінея , якої - світ не бачив . Тому я йому так і відповів ..
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23.07.2021 09:59 Відповісти
Українського Черчиля -я не бачу,на жаль...
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23.07.2021 11:12 Відповісти
...есть еще наше спасение (вообще-то не "наше", а нашей безбашенной элите) : аккурат на конечном участке газогона, ставиться полубублик и хаз направляют через Шляхтению и до самой Одессй, потом вторая половина бублика и айда взад в самый бундеспорт... и все довольны: Зеленский аплодирует, Меркель тоже, Байден от счастья плачет, Путин в доброй ухмылке даже Батюшка Лука снова подобрел к Западной Европе. Идилия!
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23.07.2021 05:14 Відповісти
Хіба колись було по іншому. складніше як з будапештським ,але мета та результат один,
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23.07.2021 05:36 Відповісти
А які можуть бути гарантії.
Газ через ПП-2 буде дешевший. І Росії нічого робити не доведеться. ЄС сам відмовиться від транзиту через Україну. Адже гроші там рахувати вміють.
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23.07.2021 05:40 Відповісти
З якого дива він буде дешевий ? Коли в ціні газу , який ітиме по ПП2 , буде закладена вартість труби + вартість транзиту , а по українській ГТС - лише транзит ,, так як- вартість самої труби вже давно повернуто .
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23.07.2021 06:17 Відповісти
Відстань транспортування менше на 2 тис.км. і за транзит не потрібно нікому платити.
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23.07.2021 19:45 Відповісти
Транзит це в першу чергу компресорні станції , їх обслуговування ,, а воно дороге . Не будуть же вони перекачувати газ безкоштовно . ?
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23.07.2021 21:19 Відповісти
Ну хоть не проклятый Трап у власти, а наш друг-демократ Джо Байден.
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23.07.2021 06:00 Відповісти
Ракаяразніца ..

Схоже , епоха американських президентів - яструбів , закінчилась ще на Буші . Почалось епоха президентів - чєго изволітє гаспадін путін . .
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23.07.2021 06:35 Відповісти
Регина василевская иди на ***!
Тварь тупая!
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23.07.2021 07:04 Відповісти
Вот просто интересно,если бы (гипотетически) в Украине была нормальная экономика,не было бы тотальной коррупции и другого дерьма,колотился бы кто-нибудь ради этих копеек от транзита,прикрываясь заботой о безопасности Европы,у которой наши проблемы
вызывают только "крайние озабоченности и обеспокоенности",или забили бы болт на эту трубу и переплавили её на более полезные вещи?Так переживают потерять этот транзит,что выглядит это как-то уж очень позорно.
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23.07.2021 07:10 Відповісти
Сьогодні всі вважають,що проХрав "північний потік" Украіна отримала саму велику поразку.Нажаль все це тільки початок.Саме страшне ще попереду.Ми ще побачимо результати роботи офісного "щура" та його "ЗЕляльки",коли почнуть примушувати цих покид...ів змінювати Конституцію.Треба готуватись до найгіршого.Доречі!Ім теж треба готуватись.До ростова.
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23.07.2021 08:30 Відповісти
Проспав Порошенко початок будівницта. А тепер вже пізно пити боржомі.
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23.07.2021 09:31 Відповісти
.Схоже це ти проспав ,, бо не бачив як минула влада протистояла планам ***** по ПП2 ..
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23.07.2021 10:07 Відповісти
Стоит ли удивляться, что интересы Украины, в очередной раз, продали чужие президенты, если её интересы постоянно продавали и продают свои ? Тому самому покупателю.
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23.07.2021 09:40 Відповісти
Справа не в тому, що германці з москалями добудують ПП-2 - то їх інтерес і їх право. Вікова біда українського керівництво всіх часів і віків, що воно робило і робить ставку не на власні сили, не на невичерпний потенціал своєї країни і Нації, не на свою Зброю, а постійно шукає прихистку десь на стороні, "куди б прихилити свою бідну головоньку". На нас всім, вибачте, насрати. Цю "бідну головоньку" постійно тусають, б"ють і, знову даруйте, вафлять...
Колосальний успіх москалів не в тому, що вони захопили Крим і ще невдовзі захоплять немало, а тому, що вони віками вбивали в голови частини українців комплекс неповноцінності (Іржаво цвяха тупого продажного, байдужого до всього (навіть власної безпеки) ХАХЛА). І, таки вбили...
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23.07.2021 10:27 Відповісти
Оно дает гарантию, что Зебила выкинут на помойку. А лучше - в тюрьму...
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23.07.2021 09:46 Відповісти
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчілль.
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23.07.2021 09:53 Відповісти
непонятна
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23.07.2021 10:08 Відповісти
а кто будет давать какие то гарантии малоПИД,,,роскому, бениному, нарко-Дегенерату, сливающему интересы "своей" страны, не дающему отчет своим действиям, полному Ничтожеству, которого заботит только его киностудии и офшоры в ПИД,,,раше и хата в Крыму....
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23.07.2021 11:03 Відповісти
 
 