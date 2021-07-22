Угода Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" не дає Україні жодних гарантій, - віцепрем'єр Стефанишина

Домовленості між Берліном і Вашингтоном щодо трубопроводу "Північний потік-2" не дають Україні жодних гарантій.

Про це заявила віцепрем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанишина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Жодних гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. У цій заяві йдеться, що Німеччина підтримуватиме ініціативу "Триморья", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка", - пояснила Стефанишина.

Віце-прем'єр додала, що в угоді також ідеться про створення фонду зеленої трансформації, але Україна вже давно веде щодо нього переговори.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, за яким ми вже ведемо переговори близько півроку. Ніяких нових ініціатив ця заява не передбачає, ніяких перспектив і безпекових гарантій, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали", - сказала вона.

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Нагадаємо, вчора Німеччина і США оголосили про угоду, яка дозволить запустити російський газопровід "Північний потік-2".