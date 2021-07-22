Двох кримських татар, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір", відправили в ШІЗО за нічний намаз

Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова і Рустема Ісмаїлова, засуджених на 11,5 і 13,5 років в'язниці, помістили в ШІЗО за те, що вони не спали під час відбою, намагаючись зробити намаз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Кримській солідарності" розповіла дружина Айдера, Гузалія Сулейман-заде.

Як уточнюється, Саледінов зв'язувався з дружиною через тюремний зв'язок "Зона-Телеком" у перший день мусульманського свята Курбан-байрам. Пізніше їй стало відомо, що його і Рустема Ісмаїлова відправили в штрафний ізолятор через порушення режиму закладу, в якому після 22:00 настає відбій і в'язні повинні спати. Засуджені намагалися пояснити співробітникам, що вони мусульмани і повинні читати нічну молитву, але були поміщені в карцер.

"За виконання своїх релігійних обов'язків його (Айдера Саледінова) і Рустема Ісмаїлова помістили в ШІЗО! Це обмеження, порушення релігійних прав, а також ілюстрація системи прав і свобод у цій державі", - прокоментувала Гузалія Сулейман-заде.

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