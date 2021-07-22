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Новини Репресії в окупованому Криму
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Двох кримських татар, засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір", відправили в ШІЗО за нічний намаз

Двох кримських татар, засуджених у

Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Айдера Саледінова і Рустема Ісмаїлова, засуджених на 11,5 і 13,5 років в'язниці, помістили в ШІЗО за те, що вони не спали під час відбою, намагаючись зробити намаз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Кримській солідарності" розповіла дружина Айдера, Гузалія Сулейман-заде.

Як уточнюється, Саледінов зв'язувався з дружиною через тюремний зв'язок "Зона-Телеком" у перший день мусульманського свята Курбан-байрам. Пізніше їй стало відомо, що його і Рустема Ісмаїлова відправили в штрафний ізолятор через порушення режиму закладу, в якому після 22:00 настає відбій і в'язні повинні спати. Засуджені намагалися пояснити співробітникам, що вони мусульмани і повинні читати нічну молитву, але були поміщені в карцер.

"За виконання своїх релігійних обов'язків його (Айдера Саледінова) і Рустема Ісмаїлова помістили в ШІЗО! Це обмеження, порушення релігійних прав, а також ілюстрація системи прав і свобод у цій державі", - прокоментувала Гузалія Сулейман-заде.

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росія (66080) в’язниця (443) Хізб ут-Тахрір (104)


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Топ коментарі
+1
Тут мали би зреагувати турки та мусульманський світ.Справа серйозна.
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23.07.2021 00:05 Відповісти
+1
побачимо, як відреагують , бо кацапам все з рук сходить
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23.07.2021 01:20 Відповісти
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Тут мали би зреагувати турки та мусульманський світ.Справа серйозна.
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23.07.2021 00:05 Відповісти
побачимо, як відреагують , бо кацапам все з рук сходить
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23.07.2021 01:20 Відповісти
Справжня релігія не пов'язана ані з політикою ані з комерцією, але дуже впливові мусульмани є у владі РФ (не буду показувати пальцем). Цікаво чому вони не скаржаться своїм братам по вірі? Або чому їхні брати по вірі не допомагають їм?
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23.07.2021 05:53 Відповісти
Оффигеть, то-есть, *********** Зе пох на своих граждан, а "турки та мусульманський світ" должны "зреагувати" ?
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23.07.2021 11:02 Відповісти
Малося наувазі, що єдиновірці мали б не дипломатично зреагувати.
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23.07.2021 21:41 Відповісти
Угу, а Папа Римский за всех католиков должен переживать
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23.07.2021 21:47 Відповісти
Блин , в Сирии - намаз на намазе, а кацапы сирийский намаз еще и вагнеровцами защищают. Ой , плохо кончит нарабсея. Крымские татары, украинцы - с вами. Мы знаем, что вы презираете, как мы кацапов-предателей, нарабсеянских татар (казанских и иже), которые подбивали вас смириться с оккупацией Крыма.
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23.07.2021 05:40 Відповісти
ЗонаТелеком.....
ГУЛАГ обзавелся собственным мобильным оператором.
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23.07.2021 07:01 Відповісти
А где обращение Украины в ОБСЕ за нарушения прав человека по религиозным мотивам? Или нужно ждать ещё несколько кацапских обращений против нас. Как же достали эти клоуны, во внешней политике за два года просрали все мыслимое и немыслимое!
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23.07.2021 08:47 Відповісти
 
 