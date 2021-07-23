Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає
Минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку озброєних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
"Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.
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