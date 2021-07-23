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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає

Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає

Минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку озброєних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

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"Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали вогонь.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали у відомстві.

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обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 886
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23.07.2021 07:41 Відповісти
https://mobile.twitter.com/tukva2017 Тыковка https://mobile.twitter.com/tukva2017 @tukva2017

Забытые дома наушники: автобус: "а ты
сделала россис.паспорт? - "та нахер он нужен(местные...) остановка:"а
где здесь больница гусакА?" - "да там же где и
уткина!"(доброжелательность к приезжим
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23.07.2021 07:42 Відповісти
Позавчора сдохла ще одна істота. (стрілка)
Ворог за добу тричі обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, бойових втрат немає - Цензор.НЕТ 1086
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23.07.2021 07:48 Відповісти
Какая-то гнилая формулировка "боевых потерь нет". А какие потери? От сердечной недостаточности или вирусной инфекции? Зачем вообще тогда термин "боевых"?
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23.07.2021 09:10 Відповісти
 
 