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Новини Коронавірус і карантин
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Меркель заявила про "вибухові" темпи захворюваності на COVID-19 у Німеччині: Вже можна готуватися до додаткових заходів

Меркель заявила про

У Німеччини на тлі "вибухового" зростання захворюваності на COVID-19 вже можна починати готуватися до запровадження більш жорстких карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель на щорічній великій літній пресконференції.

"Уже зараз можна, і деякі землі вже прийняли постанови, хочу вказати на це, вже зараз можна вплинути на те, щоб при зростанні захворюваності знову ввести додаткові заходи. Повторю, можна дійти до того, щоб подивитися, коли буде перевантажена система охорони здоров'я", - сказала Меркель.

"Захворюваність знову зростає в останні дні з динамікою, яка викликає занепокоєння. Це спричинено "дельта"-варіантом", - зазначила Меркель.

Вона підкреслила, що це вимагає подальшого дотримання заходів безпеки (носіння масок, дотримання дистанції, регулювання). Канцлер закликала громадян країни активніше вакцинуватися від COVID-19, зазначивши, що чим більше буде щеплено людей, тим більше свобод буде у всіх жителів країни, маючи на увазі відсутність додаткових обмежувальних заходів.

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Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Німеччині з початку пандемії коронавірусом заразилися 3,7 млн осіб, а померли 91 тис.

6 липня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що після того, як вакцина від коронавірусу буде запропонована всім бажаючим, обмеження, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу в Німеччині, повинні бути скасовані. За прогнозами це має відбутися в серпні.

Автор: 

Німеччина (7484) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Начхать на нимцмв.
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23.07.2021 07:35 Відповісти
+7
я смотрю, эту старшунцию, с политического олимпа, может снести только преждевременная болезненная смерть
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23.07.2021 07:42 Відповісти
+7
Главное чтобы Газпром от этого не пострадал
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23.07.2021 07:50 Відповісти
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Начхать на нимцмв.
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23.07.2021 07:35 Відповісти
я смотрю, эту старшунцию, с политического олимпа, может снести только преждевременная болезненная смерть
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23.07.2021 07:42 Відповісти
Главное чтобы Газпром от этого не пострадал
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23.07.2021 07:50 Відповісти
Чим більше подохне нащадків фашистів - тим менш паРаша заробить на газі.
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23.07.2021 07:53 Відповісти
Меньше ватных немцев- меньше потребление газа, сплошная выгода , так сказать, по штанмайеру
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23.07.2021 07:54 Відповісти
Бог не фраер. Пусть фрау Риббентроп больше лижется с ху_лом, подхватит еще не такую заразу.
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23.07.2021 07:55 Відповісти
Их там Спутником Г наверное вакцинируют.
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23.07.2021 08:00 Відповісти
Та да! Пфайзером ніхто тут не колеться ( це ж не Украіна) - виключно Спутником , а після йдуть до лісу шишки збирати
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23.07.2021 08:32 Відповісти
...або як зомбі працювати на газпром
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23.07.2021 10:06 Відповісти
Да немцы такие же кацапы,не зря они всегда Москвой управляли
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24.07.2021 08:31 Відповісти
Та стопрацентав ! Адиннарод
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24.07.2021 21:58 Відповісти
Карма уже выехала, фрау Риббентроп.
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23.07.2021 08:08 Відповісти
У Меркель самой вспышка «русской чумы»
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23.07.2021 08:14 Відповісти
Ай ай ай, как же так??!! Ведь согласно нашим прогресивным социалистам, которые дергают Св. Джо за ниточки, европейская система национализированного здравоохранения на это очень и очень! Не то что американская, находящаяся в цепких когтях проклятых капиталистов!
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23.07.2021 08:26 Відповісти
 
 