Меркель заявила про "вибухові" темпи захворюваності на COVID-19 у Німеччині: Вже можна готуватися до додаткових заходів

У Німеччини на тлі "вибухового" зростання захворюваності на COVID-19 вже можна починати готуватися до запровадження більш жорстких карантинних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель на щорічній великій літній пресконференції.

"Уже зараз можна, і деякі землі вже прийняли постанови, хочу вказати на це, вже зараз можна вплинути на те, щоб при зростанні захворюваності знову ввести додаткові заходи. Повторю, можна дійти до того, щоб подивитися, коли буде перевантажена система охорони здоров'я", - сказала Меркель.

"Захворюваність знову зростає в останні дні з динамікою, яка викликає занепокоєння. Це спричинено "дельта"-варіантом", - зазначила Меркель.

Вона підкреслила, що це вимагає подальшого дотримання заходів безпеки (носіння масок, дотримання дистанції, регулювання). Канцлер закликала громадян країни активніше вакцинуватися від COVID-19, зазначивши, що чим більше буде щеплено людей, тим більше свобод буде у всіх жителів країни, маючи на увазі відсутність додаткових обмежувальних заходів.

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Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в Німеччині з початку пандемії коронавірусом заразилися 3,7 млн осіб, а померли 91 тис.

6 липня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що після того, як вакцина від коронавірусу буде запропонована всім бажаючим, обмеження, спрямовані на стримування пандемії коронавірусу в Німеччині, повинні бути скасовані. За прогнозами це має відбутися в серпні.