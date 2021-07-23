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Новини Олімпіада-2020
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Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ

Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом. СКРИНШОТ

Організатори Олімпійських ігор у Токіо 2020 виправили карту України, на якій раніше вказали кордон між материковою Україною і окупованим РФ Кримом.

Як інформує Цензор.НЕТ, її можна побачити на офіційному сайті Ігор у розділі Olympics Cheer Zone.

Тепер у віконці "OLYMPICS - Cheer zone" карта України зображена коректно. Крим більше не відділений від України кордоном.

Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом 01

Вікно з картою Olympics Cheer Zone було створено для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку.

Нагадаємо, раніше на зображенні Україна і окупований РФ Крим були розділені чіткою лінією, що позначає на карті кордони держав.

Міністерство закордонних справ України доручило посольству в Японії розібратися з інцидентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Олімпіади в Токіо опублікував карту України без Криму. МЗС доручило посольству в Японії розібратися в ситуації, - Ніколенко

Нагадаємо, в п'ятницю, 23 липня, в Токіо стартують XXXII літні Олімпійські ігри, які були перенесені на рік через коронавірус.

Церемонія розпочнеться о 14:00 - її покаже телеканал "UA: Перший", який є офіційним транслятором Ігор

Автор: 

Крим (14190) Олімпіада (687) карта (361)


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Топ коментарі
+14
Быстро исправились. Козломордые не успели кончить от счастья
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23.07.2021 08:16 Відповісти
+7
они без мельдония медленно раздупляются...
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23.07.2021 08:25 Відповісти
+4
а разобраться до конца ???
Почему они первоначально ВООБЩЕ такое сделали ?
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23.07.2021 08:33 Відповісти
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Быстро исправились. Козломордые не успели кончить от счастья
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23.07.2021 08:16 Відповісти
они без мельдония медленно раздупляются...
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23.07.2021 08:25 Відповісти
Мені цікаво як козломорді взагалі просувають таку карту без криму?! Навіть в Україні...
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23.07.2021 08:54 Відповісти
Никто не лезет на сайт ООН, чтобы скачать официальную карту. Все лезут в Гугль - а там вот так...
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23.07.2021 09:26 Відповісти
Успіли тільки штани опустити
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23.07.2021 09:08 Відповісти
я так понял, карту показывают после регистрации и авторизации на сайте!
то есть нам - одну карту, кацапам - другую, с крымом
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23.07.2021 11:42 Відповісти
а разобраться до конца ???
Почему они первоначально ВООБЩЕ такое сделали ?
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23.07.2021 08:33 Відповісти
потому что японцы неучи и у них нет политико-географического атласа
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23.07.2021 08:36 Відповісти
Есть у них атлас, на котором "Северные территории" обозначены как временно оккупированные.
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23.07.2021 09:12 Відповісти
це не японці зробили, а швейцарці, під впливом касапської пропаганди в усьому світі.
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23.07.2021 10:46 Відповісти
Це зробили американьці, розробники TopoJSON. Можливо і ненавмисне, але ними було використано хибну карту-оригінал.
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23.07.2021 10:52 Відповісти
Нехай навіть розробники оригіналу з TopoJSON, і вони зробили там хню (свідомо, чи під впливом) - але офіційну карту МОК зробли швейцарці (або уточнення: женевці)
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23.07.2021 11:42 Відповісти
а можна посилання на "офіційну карту МОК"?
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23.07.2021 14:41 Відповісти
Ось вона https://olympics.kiswe.com/widget-map, береться за сайту kiswe.com. В коді один в один копія з оригіналу TopoJSON. Ніхто там нічого не робив. Кольори підправили і навішали точки-радари
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23.07.2021 14:49 Відповісти
Пора уже выпустить карту России без Сибири. Сибирь это исконно Китайская территория. Пусть кацапы попрыгают на Китай или они побоятся и будут просто скулить.
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23.07.2021 09:25 Відповісти
Японцам нормально кацапы заплатили. Все эти "ошибки" не просто так. Авось прокатит
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23.07.2021 09:31 Відповісти
організація, інформаційний супровід та усілякі регламенти - відповідальність МОК...
олімпіаду приймає не країна, а МІСТО! у відповідальності місцевої влади - інфраструктура, безпека, інвестиції в спортивні об'єкти...
члєном МОК є такий собі сірожа бубка: всі питання до нього!
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24.07.2021 15:38 Відповісти
А посольство могло зарані перед Олімпіадою провести роз'яснювальні роботи з організаторами щоб ті показували нормальну карту світу, а не скрєпно-духовну?
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23.07.2021 09:55 Відповісти
Куди більше вести роз'яснювальну роботу з винуватцями цього скандалу, якщо першим заступником керівника організації, яка це вчинила, є громадянин України, колишній народний депутат (партія ПР), двіччі олімпійський чемпіон, нині голова НОК і перший заступник голови МОК Сергій Назарович Бубка?
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23.07.2021 10:49 Відповісти
мене більше цікавить, де вони всі беруть таку недокарту України??
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23.07.2021 10:06 Відповісти
Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом - Цензор.НЕТ 9460

звідси https://www.president.gov.ua/news/prezident-peredav-sportsmenam-olimpijcyam-***********-prapor-69449?
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24.07.2021 15:27 Відповісти
Нашел источник. Для этой карты был применен скрипт TopoJSON и сама карта была взята оттуда же. В оригинале до сих пор есть эта ошибка: https://github.com/topojson/world-atlas (файл countries-110m.json)
Разработчик: https://github.com/mbostock
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23.07.2021 10:33 Відповісти
Кордон стерли: на офіційному сайті Олімпіади виправили карту України, тепер вона з Кримом - Цензор.НЕТ 5839
https://www.facebook.com/people/%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B2/100049422240651/?hc_ref=ARQZ7ACJf0P4XDfw3HjAgV1cBrcXkUkq4hZDny3cRqrV1fCApDqZ-3F4EF6IdO0DcNI&fref=nf Ігор Карасьов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365960301728042&set=a.145615773762497&type=3 21 липня о 02:29

Форум в Батумі закінчився скандалом. Скандалом цілком прогнозованим і тим більше, болючим.
Після офіційної церемонії в Батумі президент Грузії Саломе Зурабішвілі відхилила пропозицію про зустріч висловлену Зеленським.
Причини цього цілком зрозумілі. Знаходження засудженого в Грузії, Міхеела Саакашвілі в державній системі України унеможливлює встановлення прямих контактів між керівництвом Грузії і України.
Не розуміти цього неможливо, але політика Зеленського в залученні до влади "особистих ворогів Порошенко" зіграла тут свою роль.
Далі пішов абсолютно очікуваний демарш Молдови.
Згода на зустріч було отримано тільки від президента Молдови Майї Санду.
Мабуть грузини про щось підозрювали, тому засунули місце проведення розмови в "пенал". Це внутрішня кімната без вікон.
Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію,
кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?"
Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
"Ми знаємо, що він у вас. Це знає Лондон, це знає Вашингтон".
"Я прийшла сюди, тому що поважаю Україну і її народ. І я буду робити все, щоб зберегти цю взаємну повагу, але мати справу з вами не бажаю. Всі питання - офіційно, під документи і протокол. і так буде до вирішення всіх питань. ".
Далі з боку української делегації було те, що описувати ми не бажаємо. Нам просто соромно за країну.
Вся зустріч - близько тридцяти хвилин.
Підсумки форуму - абсолютно порожній документ і явні ознаки зростаючої міжнародної ізоляції України.
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23.07.2021 10:45 Відповісти
Видимо, у посла не нашлось времени заранее подумать о такой мелочи, как официальная карта Украины на международном мероприятии. Нужно было продолжить флешмоб послов-дебилов
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26.07.2021 11:23 Відповісти
 
 