Двоє людей загинули через обрив електропроводів на підтопленій ділянці в Бердянську, - ДСНС

Двоє людей загинули в результаті обриву проводів і їхнього потрапляння на підтоплену ділянку в Бердянську (Запорізька обл.).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"22 липня у м. Бердянськ внаслідок інтенсивних опадів загинуло 2 особи (обрив електропроводів на підтопленій ділянці) та сталося підтоплення 70 дворогосподарств. Підрозділами ДСНС надано допомогу 32 особам, з них 10 дітей (виведено з підтоплених ділянок). Відкачано близько 740 м3 води. Роботи тривають", - йдеться в ранковому зведенні на сайті ДСНС у п'ятницю.

В Одесі в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 48 дворів та 10 ділянок автодоріг. Жертв і постраждалих немає.

Рятувальниками надано допомогу 98 особам, в тому числі 39 дітям і 1 породіллі. Відкачано близько 30 тис. куб. м води. Від ДСНС було залучено 130 осіб та 41 одиниця техніки (в тому числі 2 плавзасоби). Роботи тривають.

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Водночас у с. Нерубайске Одеського району в результаті інтенсивних опадів виникло руйнування земляної греблі місцевого ставка, в результаті чого сталося підтоплення 10 приватних домоволодінь. Рятувальниками і комунальними службами проводилися роботи з відкачування води і розчищення зливової каналізації. Роботи завершено. Від ДСНС залучено 38 осіб та 9 одиниць техніки.

У с. Двійне Генічеського району Херсонської області в результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення 6 житлових будинків та 25 присадибних ділянок. Відкачано близько 400 куб. м води. Для відкачування води було залучено 4 особи та 2 одиниці техніки, з них від ДСНС 2 особи та 1 одиниця техніки.