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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

В Україні зафіксовано 763 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 23 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 22 липня 2021 в Україні зафіксовано 763 нові підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 57, медпрацівників - 15).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 446 осіб;
  • летальних випадків – 21;
  • одужало – 639 осіб;

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За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 411 осіб,
  • методом ІФА – 7 630 осіб,
  • експрес-тестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 247 419 осіб;
  • одужало – 2 183 642 особи;
  • летальних випадків – 52 811;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях", - розповіли в МОЗ.

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В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали 04

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Привіт із Буковеля, чувакі!)В Украине за сутки от COVID-19 умер 21 человек, зафиксированы 763 новых случая заражения, 639 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 629
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23.07.2021 08:23 Відповісти
не набридло?
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23.07.2021 08:36 Відповісти
у бобиків коротка пам'ять. Зайвий раз нагадати не завадить
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23.07.2021 08:46 Відповісти
Зеле відпочивати ніколи не набридне.
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23.07.2021 10:35 Відповісти
Открытые навстеж границы дают свои результаты: за три дня прирост заболевших +30%. С такими темпами нас ждет локдаун уже в сентябре. А все благодаря зе-идиотам, которые захватили власть в стране.
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23.07.2021 08:25 Відповісти
зебобы устали от локдауна-карантина, зебобы устали от вайны. Они короче устали. Им надо отдохнуть на морях. А что зеля по 8-9 раз на год отдыхает ведь все мы презеденты и це исты на
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23.07.2021 08:29 Відповісти
как это захватили власть в стране? никто ничего не захватывал ) Зе и его веселая команда победили на вполне демократических выборах. Народ (вот этот самый) его выбрал.
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23.07.2021 09:13 Відповісти
Від сьогодні у столиці вакцинуватися від коронавірусу можуть всі охочі.
Про це на початку засідання Київради заявив мер Києва Віталій Кличко.
«Підкреслю, що Київ - перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані - понад 218,3 тисячі осіб. Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені», - https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_vid_sogodni_u_stolitsi_vaktsinuvatisya_vid_koronavirusu_mozhut_usi_okhochi/ наголосив Віталій Кличко.

У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я офіційно оголосило про п'ятий етап вакцинації.
«Тепер https://kyivcity.gov.ua/news/iz_22_lipnya_vsi_okhochi_zmozhut_schepitisya_vid_COVID-19_vaktsinami_CoronaVacSinovac_Biotech_ta_Spikevax_Moderna__valentina_ginzburg/ щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс helsi.me. Вакцини є на вибір - CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України», - сказав Віталій Кличко.

За словами мера Києва, від сьогодні, із 22 липня, https://cutt.ly/Im20TXc вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ . А від завтра, з 23 липня, - https://cutt.ly/Hm20SPk в усіх пунктах щеплень , які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.

18 липня в Україну https://vechirniy.kyiv.ua/news/54700/ надійшли понад 2 мільйони доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва американської компанії Moderna . Партія вакцин надається урядом США через глобальний фонд COVAX. Вакцина постачається у флаконах, які розраховані на 13-15 доз.

Нагадаємо: влада столиці гhttps://vechirniy.kyiv.ua/news/54670/ отується до третьої хвилі пандемії COVID-19, а киянам нагадують про необхідність вакцинуватися .Через сезон відпусток, збільшення подорожей та контактів між людьми, у влади міста є обґрунтовані побоювання щодо третьої хвилі коронавірусу.
Також влада міста перевіряє лікарні на їх готовність до третьої хвилі коронавірусу. Наразі https://vechirniy.kyiv.ua/news/54789/ близько 5,5 тисячі ліжок медичні заклади столиці готові розгорнути для приймання хворих.
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23.07.2021 10:27 Відповісти
Видужали 639? Так, короновірусу у них не має, а є у багатьох ускладнення, і такі, що люди по півроку з лікарень не вилазять. Щось про це мовчать
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23.07.2021 11:22 Відповісти
 
 