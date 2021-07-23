В Україні за добу від COVID-19 померла 21 людина, зафіксовано 763 нові випадки зараження, 639 осіб одужали

В Україні зафіксовано 763 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 23 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 22 липня 2021 в Україні зафіксовано 763 нові підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 57, медпрацівників - 15).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 446 осіб;

летальних випадків – 21;

одужало – 639 осіб;

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 411 осіб,

методом ІФА – 7 630 осіб,

експрес-тестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 247 419 осіб;

одужало – 2 183 642 особи;

летальних випадків – 52 811;

проведено ПЛР-тестувань – 11 239 813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях", - розповіли в МОЗ.

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